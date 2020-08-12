На одних стадионах сдавали нормативы ГТО, на других проходили детские турниры и семейные старты. Соревнования по различным видам спорта сменялись чествованием лучших спортсменов и команд, тренеров, спортивных организаторов и ветеранов спорта – и так два дня подряд.

Традиционный районный спортивный праздник в этом году прошел 8 августа на стадионе Государственного института экономики, финансов, права и технологий. На параде присутствовали ветераны спорта.

Прошли в парадном строю и получили награды лучшие из лучших – легкоатлеты, пловцы, гимнасты, шахматисты, боксеры, бадминтонисты, марафонцы, лыжники, теннисисты, скалолазы, акробаты, баскетболисты, спортсмены с ограниченными возможностями, которые достойно выступают на всероссийских и международных турнирах.

Парад принимали руководители Гатчинского района. Обращаясь к участникам парада, глава Гатчинского района и города Гатчины Виталий Филоненко отметил, что тот, кто побеждает в спорте, побеждает в жизни, в труде, любые трудности для него по плечу.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим отметила, что сегодня в Гатчинском районе создаются все условия для развития массового спорта и привлечения гатчинцев к здоровому образу жизни. В ближайших планах — построить еще один физкультурно-оздоровительный комплекс, ледовый дворец, бассейн, закончить масштабную реконструкцию стадиона «Спартак».

Депутат Законодательного собрания Александр Русских поблагодарил организаторов спортивного праздника и отметил, что еще пару лет назад никто не мог подумать, что на пустыре у стен института ГИЭФПТ, благодаря правительству Ленобласти, будет построен такой великолепный стадион. А сейчас он уже становится центром всех спортивных событий Гатчины, района и Ленинградской области.

Новые мастера спорта

В день праздника гатчинские спортсмены получили знаки и удостоверения Мастеров Спорта России по разным видам спорта. По настольному теннису – Татьяна Чикунова (спортшкола «Ника»), по спортивной гимнастике — Людмила Башарина (Гатчинская ДЮСШ №1), по плаванию – Илья Котиков (школа «КИВИ»), Егор Смирнов (Гатчинская ДЮСШ №2), Никита Погорелко (Коммунарская ДЮСШ). Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике вручил спортсменам грамоты и сертификаты на приобретение спортивной формы.

Спортивный олимп Гатчинского района

После парада прошла церемония награждения лучших тренеров, спортсменов, активистов и ветеранов спорта Гатчинского района. Благодарности губернатора Ленинградской области за вклад в развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области удостоена тренер по настольному теннису спортшколы «Ника» Татьяна Шевченко, тренер-преподаватель по скалолазанию Гатчинской ДЮСШ №2 Галина Новикова.

Благодарностями и почетными грамотами Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области «За значительный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Ленинградской области награждены: тренер-преподаватель по лыжным гонкам Елена Антипова; тренер по настольному теннису спортшколы «Ника» Александр Комов; неоднократный победитель и призер Первенств России по жиму штанги, член сборной команды Гатчинского района по паурлифтингу Вячеслав Арутюнов; тренер сборной команды Ленинградской области по бадминтону Владимир Русских; президент федерации авиамодельного спорта Гатчинского района Михаил Голубков.

Благодарностями главы Гатчинского района награждены: тренер-общественник, учитель физического воспитания Никольской школы Владимир Гончар; мастер спорта по настольному теннису, член женской национальной сборной команды России, победитель IX летней спартакиады учащихся России, победитель Кубка Европы среди женских команд 2020 года Анастасия Колиш; мастер спорта по настольному теннису ,член женской национальной сборной команды России, победитель Кубка России, серебряный призер Чемпионата России спорта глухих 2020 года Татьяна Чикунова.

Почетной грамотой главы администрации Гатчинского района награждены: тренер-преподаватель по легкой атлетике Гатчинской ДЮСШ №1 Олег Баканов; старший тренер-преподаватель по футболу Гатчинской районная ДЮСШ Федор Неклюдов; член сборной команды ветеранов Гатчинского района, один из основателей клуба любителей бега «Сильвия» Владимир Радаев.

Торжественная церемония продолжилась вручением благодарностей главы города Гатчины и грамот комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского района.

Почетных грамот «За пропаганду здорового образа жизни, помощь в организации спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» удостоены проректор по научной работе ГИЭФПТ Роман Авербух и директор Гатчинского лицея №3 Евгений Линчевский.

Татьяна Можаева