Верево укрепляет бюджет и инфраструктуру

Участниками встречи стали глава Гатчинского района Виталий Филоненко и глава администрации Людмила Нещадим.

«В связи с непростой ситуаций по COVID-19 мы не смогли провести традиционные мероприятия, приуроченные дню рождения нашего района, поэтому в каждом поселении проводим небольшие встречи, чтобы выразить слова благодарности всем, кто вносит свой личный вклад в развитие территории», - отметила Людмила Нещадим.

Глава районной администрации подчеркнула, что за пять лет в Гатчинском район произошли большие изменения. Свыше 50 млрд рублей было инвестировано в район, из них 30 млрд являются бюджетными инвестициями в социальную сферу. Решение инфраструктурных задач позволит и далее улучшать инвестиционный климат района.

С докладом о развитии Веревского сельского поселения выступил глава администрации Сергей Ковыляк. Было отмечено, что к 2019 году бюджет поселения достиг максимума в 130 млн рублей. Это позволило Верево занять первое место по бюджетной обеспеченности.

За пять лет в поселении отремонтировано порядка 30 км местных дорог, модернизировано 10 км сети уличного освещения, обустроено 8 новых спортивных и детских площадок, благоустроено два двора в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Завершено строительство проблемного дома, в долгожданные квартиры въезжают дольщики.

Среди социальных объектов в этом году введён в эксплуатацию физкультурной-оздоровительный комплекс и обустроена спортивная площадка в Малом Верево, начато строительство детского сада, планируется строительство пристройки к Веревской школе.

Особое внимание было уделено планам поселения. Так, планируется привлечь дополнительные производственные мощности на территорию, в том числе проект «Коммунально-складской зоны «Дони-Верево», технопарк вблизи д.Вайялово, производственные объединения у д. Большое Верево (в том числе и логистический комплекс).

Людмила Нещадим добавила, что одним из серьезных инвестпроектов в перспективе может стать строительство в Веревском поселении студенческого кампуса педагогического университета.

Также за следующую пятилетку планируется отремонтировать 30 км улично-дорожной сети, в планах - благоустройство парка «Яблоневый сад» у братского захоронения в д.Малое Верево, девять новых спортивных и детских площадок, большая спортивная (универсальная) площадка в д.Малое Верево, 42 контейнерные площадки для сбора ТКО. Также запланировано расселить 38 семей из аварийного жилого фонда, увеличить процент газификации территории с 38% до 67%.

В завершение встречи руководители района и поселения вручили жителям награды. Благодарности были вручены индивидуальному предпринимателю Петру Евчуку и медсестре Веревской врачебной амбулатории Любови Макаровой. Также выступили творческие коллективы поселения.