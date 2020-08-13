Верево укрепляет бюджет и инфраструктуру

Участниками встречи стали глава Гатчинского района Виталий
Филоненко и глава администрации Людмила Нещадим.
«В связи с непростой ситуаций по COVID-19 мы не смогли
провести традиционные мероприятия, приуроченные дню рождения нашего района,
поэтому в каждом поселении проводим небольшие встречи, чтобы выразить слова
благодарности всем, кто вносит свой личный вклад в развитие территории», -
отметила Людмила Нещадим.
Глава районной администрации подчеркнула, что за пять лет в
Гатчинском район произошли большие изменения. Свыше 50 млрд рублей было
инвестировано в район, из них 30 млрд являются бюджетными инвестициями в
социальную сферу. Решение инфраструктурных задач позволит и далее улучшать
инвестиционный климат района.
С докладом о развитии Веревского сельского поселения выступил
глава администрации Сергей Ковыляк. Было отмечено, что к 2019 году бюджет
поселения достиг максимума в 130 млн рублей. Это позволило Верево занять первое
место по бюджетной обеспеченности.
За пять лет в поселении отремонтировано порядка 30 км местных
дорог, модернизировано 10 км сети уличного освещения, обустроено 8 новых
спортивных и детских площадок, благоустроено два двора в рамках проекта
«Формирование комфортной городской среды». Завершено строительство проблемного
дома, в долгожданные квартиры въезжают дольщики.
Среди социальных объектов в этом году введён в эксплуатацию
физкультурной-оздоровительный комплекс и обустроена спортивная площадка в Малом
Верево, начато строительство детского сада, планируется строительство
пристройки к Веревской школе.
Особое внимание было уделено планам поселения. Так,
планируется привлечь дополнительные производственные мощности на территорию, в
том числе проект «Коммунально-складской зоны «Дони-Верево», технопарк вблизи
д.Вайялово, производственные объединения у д. Большое Верево (в том числе и
логистический комплекс).
Людмила Нещадим добавила, что одним из серьезных
инвестпроектов в перспективе может стать строительство в Веревском поселении
студенческого кампуса педагогического университета.
Также за следующую пятилетку планируется отремонтировать 30
км улично-дорожной сети, в планах - благоустройство парка «Яблоневый сад» у
братского захоронения в д.Малое Верево, девять новых спортивных и детских
площадок, большая спортивная (универсальная) площадка в д.Малое Верево, 42
контейнерные площадки для сбора ТКО. Также запланировано расселить 38 семей из
аварийного жилого фонда, увеличить процент газификации территории с 38% до 67%.
В завершение встречи руководители района и поселения вручили
жителям награды. Благодарности были вручены индивидуальному предпринимателю
Петру Евчуку и медсестре Веревской врачебной амбулатории Любови Макаровой.
Также выступили творческие коллективы поселения.