В диалоге с бизнесом

- За время
пандемии потребители привыкли к онлайн торговле. Внешний туризм пошел на спад,
при этом внутренний – начал активно развиваться. Мы не будем делать вид, что
ничего не поменялось. Наша задача на 2021 год – совместно с вами определиться,
какие меры поддержки утратили актуальность, а какие, наоборот, нужно внедрять,
- сказал Дмитрий Ялов в ходе встречи с предпринимателями, которая состоялась в
Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства города Гатчины.
В своем
выступлении Дмитрий Ялов поблагодарил предпринимателей, которые смогли выстоять
в непростой период пандемии, сохранив рабочие места, и вернуться к активной
работе после постепенного снятия ограничений. По данным статистики, в целом по
стране только два региона смогли не только сохранить количество субъектов
малого и среднего бизнеса, но и повысить его. Среди них – Ленинградская
область.
Наш регион одним
из первых в стране, 20 марта, принял первый пакет антикризисных мер поддержки.
Второй пакет был принят в начале апреля. Эти меры позволили многим удержаться
на плаву. Так, было принято решение по переходу на налоговую ставку в 1 % для
предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. Еще одно
решение позволило отказаться от налога на имущество для тех торговых центров,
которые дали своим арендаторам скидку не менее, чем на 3 месяца, и не менее,
чем на 50 %.
Также были
одобрены выплаты детям индивидуальных предпринимателей и самозанятым гражданам.
Дмитрий Ялов
отметил, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко первым в
стране ввел разделение региона на зоны: красную, желтую, зеленую, что позволило
не парализовать бизнес. Отрадно, что сегодня все районы уже перешли в желтую и
зеленую зоны, но отменять понятие красной зоны в правительстве не спешат.
- Если ситуация
изменится и количество заболевших вновь начнет расти, предприниматели и
руководители на местах будут понимать «правила игры» в каждой конкретной зоне,
- сказал Дмитрий Ялов.
Заместитель главы
администрации Гатчинского района по экономике Владимир Норкин поблагодарил
Дмитрия Ялова за поддержку бизнеса.
- Несмотря на
позитивные цифры, период непростой. Мы наблюдаем кризис спроса как внутри
страны, так и за ее пределами. Сегодня начинается период медленного
восстановления экономики, который продлится в 2021 и 2022 годах, - сказал
Дмитрий Ялов.
Ситуация с
распространением коронавирусной инфекции действительно улучшилась.
Госпитализация по внебольничной пневмонии и коронавирусу в Ленинградской
области составляет от 25 – 40 случаев в день, что намного меньше пикового
периода. Большинство больниц в регионе, перепрофилированных под лечение
пациентов с ковидом, уже вернулись к выполнению своих стандартных задач.
Заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Анастасия Толмачева в своем выступлении рассказала, что в правительстве для жителей 47-ого региона разрабатывается областной закон о социальных гарантиях, часть из которых посвящена предпринимательскому сообществу.
Среди них –
специальная «социальная» ипотека для социальных предпринимателей,
предназначенная для покупки объектов недвижимости для ведения бизнеса, а также
расширение мер поддержки, программы обучения и консультационно-информационное
сопровождение самозанятых граждан. На информационном портале www.813.ru
опубликован график всех мероприятий для самозанятых.
- Также мы
прорабатываем финансовые меры поддержки самозанятых – микрозаймы, субсидии.
Если у вас есть какие-либо предложения по этому вопросу, присылайте, мы
обязательно их рассмотрим и обсудим, - сказала Анастасия Толмачева.
В целом, ежегодно
на поддержку предпринимателей в бюджете региона будет зарезервировано не менее
500 млн рублей. В этом году эта сумма составила около 800 млн рублей из-за
пандемии. В этом году также было принято решение о выделении дополнительного
финансирования на новую субсидию – неотложные нужды для предприятий сферы
торговли и общепита. Заявку на получение этой субсидии можно оставить на сайте
www.813.ru.
Анастасия
Толмачева также отметила Гатчинский район, где проводится активная работа с
самозанятыми гражданами, в том числе обучающие семинары, оказание помощи в
ведении бизнеса.
Генеральный
директор ООО «Галактика-сервис», председатель Консультативного Совета
предпринимателей при областном парламенте Алексей Пономарев поблагодарил
правительство региона за прагматичный подход и эффективный диалог, выстроенный
с предпринимательским сообществом.
- Мы могли быстро
доносить свои идеи и получать в ответ оперативное реагирование, - сказал он и
попросил в дальнейшем привлекать предпринимателей для оценки регулирующего
воздействия новых мер поддержки.
Руководитель двух
частных детских садов в Гатчинском районе Ирина Копцева поблагодарила за
компенсацию, предусмотренную в бюджете региона, в размере пяти тысяч рублей для
родителей, чьи дети посещают частные дошкольные учреждения.
Руководитель
розничной сети продуктовых магазинов «Как сыр в масле» Александр Свердлин
отметил, что в его магазинах строго соблюдается масочный режим, чего нельзя
сказать о других крупных сетевых продуктовых магазинах. По его словам, это
несправедливо, и все должны работать в равных условиях. Дмитрий Ялов согласился
с этим и сказал, что во время пандемии ему пришлось неоднократно обращаться к
московскому руководству одного из крупных сетевых магазинов. В результате, было
оформлено несколько протоколов об административных правонарушениях, и контроль
масочного режима усилился.
Александр Свердлин
также выказал негативное отношение к отмене ЕНВД с первого января 2021 года,
сказав, что многие предприниматели не до конца понимают, чем это обернется для
них в будущем.
Директор книжного
магазина на улице Соборной в Гатчине Галина Стефаненкова спросила, какие меры
поддержки запланированы для отраслей, которые могут пострадать в случае
возврата ограничительных мер. Дмитрий Ялов сказал, что в случае ухудшения
ситуации, перед правительством регионе будет стоять две первостепенные задачи –
оперативно развернуть достаточное количество коек в больницах и наладить
производство средств индивидуальной защиты.
- Если мы будем
вновь вводить ограничения, то только точечные, с соответствующими ограничениями
и мерами поддержки, в зависимости от зоны, в которую попадет тот или иной
район, - сказал он.
Директор Фонда
поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная компания
города Гатчины Александр Семенов спросил, как обстоят дела с внедрением в
обязательную школьную программу изучения основ предпринимательской
деятельности. По его словам, муниципальные фонды могли бы принимать в этом
участие.
Анастасия
Толмачева сообщила, что эта работа продолжается с прошлого года. Комитет общего
и профессионального образования Ленинградской области совместно с Ленинградским
областным институтом развития образования уже разработали методические
рекомендации и проводят обучение педагогов по данному предмету.
На вопрос
журналистов, какова судьба нанопарка в Гатчине, Дмитрий Ялов рассказал, что
сегодня завершается благоустройство территории нового индустриального парка, а
первые резиденты готовы занять площадки уже осенью текущего года. Количество
площадок может быть увеличено по заявкам новых резидентов.
В этот же день, в
рамках рабочей поездки, Дмитрий Ялов посетил площадку нанопарка, обойную
фабрику «Артекс», которая в рамках инвестиционного проекта получит налоговую
льготу, и встретился с руководством НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ.
Совместно с первым заместителем председателя правительства Ленинградской
области Романом Марковым Дмитрий Ялов провел рабочее совещание на территории
будущего бассейна в микрорайоне Аэродром, который строится в рамках
государственно-частного партнерства.
Ирина ХРУСТАЛЁВА