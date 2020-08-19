В диалоге с бизнесом

- За время пандемии потребители привыкли к онлайн торговле. Внешний туризм пошел на спад, при этом внутренний – начал активно развиваться. Мы не будем делать вид, что ничего не поменялось. Наша задача на 2021 год – совместно с вами определиться, какие меры поддержки утратили актуальность, а какие, наоборот, нужно внедрять, - сказал Дмитрий Ялов в ходе встречи с предпринимателями, которая состоялась в Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства города Гатчины.

В своем выступлении Дмитрий Ялов поблагодарил предпринимателей, которые смогли выстоять в непростой период пандемии, сохранив рабочие места, и вернуться к активной работе после постепенного снятия ограничений. По данным статистики, в целом по стране только два региона смогли не только сохранить количество субъектов малого и среднего бизнеса, но и повысить его. Среди них – Ленинградская область.

Наш регион одним из первых в стране, 20 марта, принял первый пакет антикризисных мер поддержки. Второй пакет был принят в начале апреля. Эти меры позволили многим удержаться на плаву. Так, было принято решение по переходу на налоговую ставку в 1 % для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. Еще одно решение позволило отказаться от налога на имущество для тех торговых центров, которые дали своим арендаторам скидку не менее, чем на 3 месяца, и не менее, чем на 50 %.

Также были одобрены выплаты детям индивидуальных предпринимателей и самозанятым гражданам.

Дмитрий Ялов отметил, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко первым в стране ввел разделение региона на зоны: красную, желтую, зеленую, что позволило не парализовать бизнес. Отрадно, что сегодня все районы уже перешли в желтую и зеленую зоны, но отменять понятие красной зоны в правительстве не спешат.

- Если ситуация изменится и количество заболевших вновь начнет расти, предприниматели и руководители на местах будут понимать «правила игры» в каждой конкретной зоне, - сказал Дмитрий Ялов.

Заместитель главы администрации Гатчинского района по экономике Владимир Норкин поблагодарил Дмитрия Ялова за поддержку бизнеса.

- Несмотря на позитивные цифры, период непростой. Мы наблюдаем кризис спроса как внутри страны, так и за ее пределами. Сегодня начинается период медленного восстановления экономики, который продлится в 2021 и 2022 годах, - сказал Дмитрий Ялов.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции действительно улучшилась. Госпитализация по внебольничной пневмонии и коронавирусу в Ленинградской области составляет от 25 – 40 случаев в день, что намного меньше пикового периода. Большинство больниц в регионе, перепрофилированных под лечение пациентов с ковидом, уже вернулись к выполнению своих стандартных задач.

Заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Анастасия Толмачева в своем выступлении рассказала, что в правительстве для жителей 47-ого региона разрабатывается областной закон о социальных гарантиях, часть из которых посвящена предпринимательскому сообществу.

Среди них – специальная «социальная» ипотека для социальных предпринимателей, предназначенная для покупки объектов недвижимости для ведения бизнеса, а также расширение мер поддержки, программы обучения и консультационно-информационное сопровождение самозанятых граждан. На информационном портале www.813.ru опубликован график всех мероприятий для самозанятых.

- Также мы прорабатываем финансовые меры поддержки самозанятых – микрозаймы, субсидии. Если у вас есть какие-либо предложения по этому вопросу, присылайте, мы обязательно их рассмотрим и обсудим, - сказала Анастасия Толмачева.

В целом, ежегодно на поддержку предпринимателей в бюджете региона будет зарезервировано не менее 500 млн рублей. В этом году эта сумма составила около 800 млн рублей из-за пандемии. В этом году также было принято решение о выделении дополнительного финансирования на новую субсидию – неотложные нужды для предприятий сферы торговли и общепита. Заявку на получение этой субсидии можно оставить на сайте www.813.ru.

Анастасия Толмачева также отметила Гатчинский район, где проводится активная работа с самозанятыми гражданами, в том числе обучающие семинары, оказание помощи в ведении бизнеса.

Генеральный директор ООО «Галактика-сервис», председатель Консультативного Совета предпринимателей при областном парламенте Алексей Пономарев поблагодарил правительство региона за прагматичный подход и эффективный диалог, выстроенный с предпринимательским сообществом.

- Мы могли быстро доносить свои идеи и получать в ответ оперативное реагирование, - сказал он и попросил в дальнейшем привлекать предпринимателей для оценки регулирующего воздействия новых мер поддержки.

Руководитель двух частных детских садов в Гатчинском районе Ирина Копцева поблагодарила за компенсацию, предусмотренную в бюджете региона, в размере пяти тысяч рублей для родителей, чьи дети посещают частные дошкольные учреждения.

Руководитель розничной сети продуктовых магазинов «Как сыр в масле» Александр Свердлин отметил, что в его магазинах строго соблюдается масочный режим, чего нельзя сказать о других крупных сетевых продуктовых магазинах. По его словам, это несправедливо, и все должны работать в равных условиях. Дмитрий Ялов согласился с этим и сказал, что во время пандемии ему пришлось неоднократно обращаться к московскому руководству одного из крупных сетевых магазинов. В результате, было оформлено несколько протоколов об административных правонарушениях, и контроль масочного режима усилился.

Александр Свердлин также выказал негативное отношение к отмене ЕНВД с первого января 2021 года, сказав, что многие предприниматели не до конца понимают, чем это обернется для них в будущем.

Директор книжного магазина на улице Соборной в Гатчине Галина Стефаненкова спросила, какие меры поддержки запланированы для отраслей, которые могут пострадать в случае возврата ограничительных мер. Дмитрий Ялов сказал, что в случае ухудшения ситуации, перед правительством регионе будет стоять две первостепенные задачи – оперативно развернуть достаточное количество коек в больницах и наладить производство средств индивидуальной защиты.

- Если мы будем вновь вводить ограничения, то только точечные, с соответствующими ограничениями и мерами поддержки, в зависимости от зоны, в которую попадет тот или иной район, - сказал он.

Директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная компания города Гатчины Александр Семенов спросил, как обстоят дела с внедрением в обязательную школьную программу изучения основ предпринимательской деятельности. По его словам, муниципальные фонды могли бы принимать в этом участие.

Анастасия Толмачева сообщила, что эта работа продолжается с прошлого года. Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области совместно с Ленинградским областным институтом развития образования уже разработали методические рекомендации и проводят обучение педагогов по данному предмету.

На вопрос журналистов, какова судьба нанопарка в Гатчине, Дмитрий Ялов рассказал, что сегодня завершается благоустройство территории нового индустриального парка, а первые резиденты готовы занять площадки уже осенью текущего года. Количество площадок может быть увеличено по заявкам новых резидентов.

В этот же день, в рамках рабочей поездки, Дмитрий Ялов посетил площадку нанопарка, обойную фабрику «Артекс», которая в рамках инвестиционного проекта получит налоговую льготу, и встретился с руководством НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ. Совместно с первым заместителем председателя правительства Ленинградской области Романом Марковым Дмитрий Ялов провел рабочее совещание на территории будущего бассейна в микрорайоне Аэродром, который строится в рамках государственно-частного партнерства.

Ирина ХРУСТАЛЁВА