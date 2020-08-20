Чествование актива Кобринского поселения

«Богатая история и
живописные места - за что мы любим Кобринскую землю. И именно это большое
наследие формирует потенциал для развития поселения. Недаром его музеи были
включены в областную программу развития пушкинских мест, которая была
инициирована губернатором Ленинградской области. Сердечно поздравляю всех
жителей поселения с 93-й годовщиной образования Ленинградской области и желаю
всем новых побед и свершений на благо развития родной Ленинградской земли», -
сказал первый заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей
Голованов.
Также со словами
поздравления к жителям Кобринского сельского поселения обратились глава
Гатчинского района Виталий Филоненко и депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области Людмила Тептина и Сергей Коняев.
Об итогах развития
Кобринского сельского поселения в своем выступлении рассказал глава
администрации Вячеслав Федорченко. Среди наиболее значимых мероприятий были
названы: реконструкция очистных сооружений и строительство газовой
блок-модульной котельной в п. Кобринское, установка станции обезжелезивания в
п. Суйда, строительство двух многоквартирных домов в п. Кобринское,
строительство очистных сооружений в пос. Высокоключевой, газификация деревни
Руново и поселка Высокоключевой (окончание – декабрь 2020 года).
В сфере
благоустройства установлены детские и спортивные площадки по девяти адресам.
Проведена реконструкция освещения в 10 населенных пунктах. По областной
программе переселения граждан из аварийного фонда переселено 48 граждан.
В ближайшем
будущем, благодаря участию в региональных программах, планируется газификация в
п. Кобринское и д. Кобрино, строительство блок-модульной котельной в пос.
Высокоключевой, ФАПа в д. Меньково, хоккейной коробки в п. Суйда,
проектирование и строительство ДК в п. Кобринское.
Глава Кобринского
сельского поселения Наталия Деминенко выступила инициатором и спонсором
фотоконкурса "Моя придомовая территория" и вручила призы победителям.
В завершении
встречи заслуженные награды были вручены общественному активу Кобринского
сельского поселения.