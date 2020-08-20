Чествование актива Кобринского поселения

«Богатая история и живописные места - за что мы любим Кобринскую землю. И именно это большое наследие формирует потенциал для развития поселения. Недаром его музеи были включены в областную программу развития пушкинских мест, которая была инициирована губернатором Ленинградской области. Сердечно поздравляю всех жителей поселения с 93-й годовщиной образования Ленинградской области и желаю всем новых побед и свершений на благо развития родной Ленинградской земли», - сказал первый заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов.

Также со словами поздравления к жителям Кобринского сельского поселения обратились глава Гатчинского района Виталий Филоненко и депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Сергей Коняев.

Об итогах развития Кобринского сельского поселения в своем выступлении рассказал глава администрации Вячеслав Федорченко. Среди наиболее значимых мероприятий были названы: реконструкция очистных сооружений и строительство газовой блок-модульной котельной в п. Кобринское, установка станции обезжелезивания в п. Суйда, строительство двух многоквартирных домов в п. Кобринское, строительство очистных сооружений в пос. Высокоключевой, газификация деревни Руново и поселка Высокоключевой (окончание – декабрь 2020 года).

В сфере благоустройства установлены детские и спортивные площадки по девяти адресам. Проведена реконструкция освещения в 10 населенных пунктах. По областной программе переселения граждан из аварийного фонда переселено 48 граждан.

В ближайшем будущем, благодаря участию в региональных программах, планируется газификация в п. Кобринское и д. Кобрино, строительство блок-модульной котельной в пос. Высокоключевой, ФАПа в д. Меньково, хоккейной коробки в п. Суйда, проектирование и строительство ДК в п. Кобринское.

Глава Кобринского сельского поселения Наталия Деминенко выступила инициатором и спонсором фотоконкурса "Моя придомовая территория" и вручила призы победителям.

В завершении встречи заслуженные награды были вручены общественному активу Кобринского сельского поселения.