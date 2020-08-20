«Герои в лицах» глазами волонтёров

2020-й год объявлен губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко Годом Победителей - в честь тех, кто привел нашу страну к победе над фашизмом в Великой Отечественной войне, и тех, кто потом своим огромным трудом возрождал страну. Проект «Герои в лицах» - о тружениках, которые верой и правдой проработали всю свою жизнь на одном предприятии, зачастую меняя только должности.

Руководитель проекта Дарья Овсяник рассказала волонтерам, что им предстоит навестить героев труда в своих поселениях и взять небольшое интервью для газеты «Гатчинская правда». Чтобы как можно больше жителей нашего района знали героев-тружеников в лицо, волонтерам также предстоит сделать хороший портрет. По итогам проекта фотоснимки будут объединены в выставку, которая будет открыта в Гатчине.

В ходе встречи координатор проекта «Волонтеры Победы» в Гатчинском районе Екатерина Смирнова рассказала молодым людям, как правильно общаться с пожилыми людьми. Корреспондент газеты «Гатчинская правда» Ирина Хрусталёва раскрыла секреты «правильного» интервью - чтобы получить более объемный рассказ о жизни человека. Известный в Гатчине фотограф Михаил Халлакас поделился тонкостями портретной съемки, объяснив на примерах, как правильно выставить свет, какой должен быть фон и почему так важно наладить контакт с человеком напротив объектива.

Во время чаепития участники и кураторы проекта «Герои в лицах» договорились о дальнейшем взаимодействии и выразили надежду, что очередной виток пандемии не отменит запланированных мероприятий.

Проект «Герои в лицах» реализуется при финансовой поддержке администрации Гатчинского муниципального района в результате победы в конкурсном отборе социальных проектов некоммерческих организаций, в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гатчинском муниципальном районе» муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе».

Андрей Соколов

Фото Albina Hallakas