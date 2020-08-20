«Герои в лицах» глазами волонтёров

2020-й
год объявлен губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко Годом
Победителей - в честь тех, кто привел нашу страну к победе над фашизмом в
Великой Отечественной войне, и тех, кто потом своим огромным трудом возрождал
страну. Проект «Герои в лицах» - о тружениках, которые верой и правдой
проработали всю свою жизнь на одном предприятии, зачастую меняя только
должности.
Руководитель
проекта Дарья Овсяник рассказала волонтерам, что им предстоит навестить героев
труда в своих поселениях и взять небольшое интервью для газеты «Гатчинская
правда». Чтобы как можно больше жителей нашего района знали героев-тружеников в
лицо, волонтерам также предстоит сделать хороший портрет. По итогам проекта
фотоснимки будут объединены в выставку, которая будет открыта в Гатчине.
В
ходе встречи координатор проекта «Волонтеры Победы» в Гатчинском районе
Екатерина Смирнова рассказала молодым людям, как правильно общаться с пожилыми
людьми. Корреспондент газеты «Гатчинская правда» Ирина Хрусталёва раскрыла
секреты «правильного» интервью - чтобы получить более объемный рассказ о жизни
человека. Известный в Гатчине фотограф Михаил Халлакас поделился тонкостями
портретной съемки, объяснив на примерах, как правильно выставить свет, какой
должен быть фон и почему так важно наладить контакт с человеком напротив
объектива.
Во
время чаепития участники и кураторы проекта «Герои в лицах» договорились о
дальнейшем взаимодействии и выразили надежду, что очередной виток пандемии не отменит
запланированных мероприятий.
Проект
«Герои в лицах» реализуется при финансовой поддержке администрации Гатчинского
муниципального района в результате победы в конкурсном отборе социальных
проектов некоммерческих организаций, в рамках подпрограммы «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Гатчинском муниципальном районе»
муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском
муниципальном районе».
Андрей
Соколов
Фото
Albina Hallakas