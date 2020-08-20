Участвуйте в акции «Дети вместо цветов» с фондом «Алёша»!

«Дети
вместо цветов» – это самая молодая традиция российских школ. Она появилась в
2014 году по инициативе московской учительницы Аси Штейн. Каждое 1 сентября
дети дарят преподавателям цветы. Часто букетов так много, что большая часть так
и остаётся в классе, потому что учитель просто не может забрать их все с собой.
И цветы просто пропадают. А дети, чьи букеты учитель не смог забрать, могут
даже почувствовать обиду. Поэтому Ася предложила дарить учителю 1 букет от
класса, а сэкономленные средства жертвовать для помощи детям с тяжелыми
заболеваниями.
Эта
идея всем очень понравилась. И всего за несколько лет акция «Дети вместо
цветов» стала всероссийской и всеми любимой. Дети идут в школы радостные,
нарядные с флажками и шариками с символикой акции. А ещё с чувством, что делают
что-то по-настоящему важное.
Обычно
акция проходит так: родительский комитет собирает средства – каждый вносит ту
сумму, которую считает нужной. На эти деньги покупают 1 красивый букет для
классного руководителя, а оставшиеся переводят в фонд для помощи детям. Подать
заявку на участие может учитель, родители или ученики. Вот инструкция:
1.
Оставьте заявку
на сайте (для всех городов России) https://aleshafond.ru/promo/flower
2.
Соберите средства.
3.
Купите букет для
учителя.
4.
Переведите
сэкономленные деньги на реквизиты фонда https://aleshafond.ru/how-to-help
(в назначении платежа укажите: «Благотворительное пожертвование от школы №___
класса ___»).
5.
Свяжитесь с нами https://aleshafond.ru/contacts, чтобы
получить праздничную атрибутику и благодарственное письмо.
Принять
участие в акции очень просто. Ежегодно миллионы школьников и тысячи школ делают
это. Вместе с наших фондов в прошлом году участниками «Дети вместо цветов»
стали:
·
48 208 школьников,
·
2 096 классов,
·
265 школ.
Присоединяйтесь
к ним и вы! Оставьте заявку прямо сейчас, и наши волонтёры свяжутся с вами и
расскажут, что нужно делать.
Сейчас,
когда из-за пандемии и всех ограничений у детей фактически не было лета и не
будет Дня знаний, очень важно подарить им праздник. Дать повод улыбнуться и
почувствовать себя увереннее. Ведь помогая другим, мы обретаем уверенность и
силу!
Не
откладывайте это доброе дело на последний день – начните уже сейчас. Оставьте
заявку на нашем сайте или свяжитесь с нашими волонтёрами любым удобным для вас
способом. Сейчас миру очень нужны добрые дела, и вы можете внести свой вклад,
подарив 1 сентября 2020 года праздник своему ребёнку и шанс на здоровье и жизнь
малышам с тяжелыми заболеваниями.