Участвуйте в акции «Дети вместо цветов» с фондом «Алёша»!

Участвуйте в акции «Дети вместо цветов» с фондом «Алёша»!

В нынешнем году из-за пандемии во многих школах отменяют линейки – для тысяч учеников главной традиции Дня знаний в 2020 не будет. Но школьникам можно вернуть праздник и сделать это 1 сентября особенным. Становитесь участниками всероссийской акции «Дети вместо цветов» с благотворительным фондом «Алёша». Начните этот учебный год с урока добра!

Рубрики : По зову сердца     20 Aug 2020

«Дети вместо цветов» – это самая молодая традиция российских школ. Она появилась в 2014 году по инициативе московской учительницы Аси Штейн. Каждое 1 сентября дети дарят преподавателям цветы. Часто букетов так много, что большая часть так и остаётся в классе, потому что учитель просто не может забрать их все с собой. И цветы просто пропадают. А дети, чьи букеты учитель не смог забрать, могут даже почувствовать обиду. Поэтому Ася предложила дарить учителю 1 букет от класса, а сэкономленные средства жертвовать для помощи детям с тяжелыми заболеваниями.

Эта идея всем очень понравилась. И всего за несколько лет акция «Дети вместо цветов» стала всероссийской и всеми любимой. Дети идут в школы радостные, нарядные с флажками и шариками с символикой акции. А ещё с чувством, что делают что-то по-настоящему важное.

Обычно акция проходит так: родительский комитет собирает средства – каждый вносит ту сумму, которую считает нужной. На эти деньги покупают 1 красивый букет для классного руководителя, а оставшиеся переводят в фонд для помощи детям. Подать заявку на участие может учитель, родители или ученики. Вот инструкция:

1.     Оставьте заявку на сайте (для всех городов России) https://aleshafond.ru/promo/flower   

2.     Соберите средства.

3.     Купите букет для учителя.

4.     Переведите сэкономленные деньги на реквизиты фонда https://aleshafond.ru/how-to-help (в назначении платежа укажите: «Благотворительное пожертвование от школы №___ класса ___»).

5.     Свяжитесь с нами https://aleshafond.ru/contacts, чтобы получить праздничную атрибутику и благодарственное письмо.

Принять участие в акции очень просто. Ежегодно миллионы школьников и тысячи школ делают это. Вместе с наших фондов в прошлом году участниками «Дети вместо цветов» стали:

·        48 208 школьников,

·        2 096 классов,

·        265 школ.

Присоединяйтесь к ним и вы! Оставьте заявку прямо сейчас, и наши волонтёры свяжутся с вами и расскажут, что нужно делать. 

Сейчас, когда из-за пандемии и всех ограничений у детей фактически не было лета и не будет Дня знаний, очень важно подарить им праздник. Дать повод улыбнуться и почувствовать себя увереннее. Ведь помогая другим, мы обретаем уверенность и силу!

Не откладывайте это доброе дело на последний день – начните уже сейчас. Оставьте заявку на нашем сайте или свяжитесь с нашими волонтёрами любым удобным для вас способом. Сейчас миру очень нужны добрые дела, и вы можете внести свой вклад, подарив 1 сентября 2020 года праздник своему ребёнку и шанс на здоровье и жизнь малышам с тяжелыми заболеваниями.

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