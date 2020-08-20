Участвуйте в акции «Дети вместо цветов» с фондом «Алёша»!

«Дети вместо цветов» – это самая молодая традиция российских школ. Она появилась в 2014 году по инициативе московской учительницы Аси Штейн. Каждое 1 сентября дети дарят преподавателям цветы. Часто букетов так много, что большая часть так и остаётся в классе, потому что учитель просто не может забрать их все с собой. И цветы просто пропадают. А дети, чьи букеты учитель не смог забрать, могут даже почувствовать обиду. Поэтому Ася предложила дарить учителю 1 букет от класса, а сэкономленные средства жертвовать для помощи детям с тяжелыми заболеваниями.

Эта идея всем очень понравилась. И всего за несколько лет акция «Дети вместо цветов» стала всероссийской и всеми любимой. Дети идут в школы радостные, нарядные с флажками и шариками с символикой акции. А ещё с чувством, что делают что-то по-настоящему важное.

Обычно акция проходит так: родительский комитет собирает средства – каждый вносит ту сумму, которую считает нужной. На эти деньги покупают 1 красивый букет для классного руководителя, а оставшиеся переводят в фонд для помощи детям. Подать заявку на участие может учитель, родители или ученики. Вот инструкция:

1. Оставьте заявку на сайте (для всех городов России) https://aleshafond.ru/promo/flower

2. Соберите средства.

3. Купите букет для учителя.

4. Переведите сэкономленные деньги на реквизиты фонда https://aleshafond.ru/how-to-help (в назначении платежа укажите: «Благотворительное пожертвование от школы №___ класса ___»).

5. Свяжитесь с нами https://aleshafond.ru/contacts, чтобы получить праздничную атрибутику и благодарственное письмо.

Принять участие в акции очень просто. Ежегодно миллионы школьников и тысячи школ делают это. Вместе с наших фондов в прошлом году участниками «Дети вместо цветов» стали:

· 48 208 школьников,

· 2 096 классов,

· 265 школ.

Присоединяйтесь к ним и вы! Оставьте заявку прямо сейчас, и наши волонтёры свяжутся с вами и расскажут, что нужно делать.

Сейчас, когда из-за пандемии и всех ограничений у детей фактически не было лета и не будет Дня знаний, очень важно подарить им праздник. Дать повод улыбнуться и почувствовать себя увереннее. Ведь помогая другим, мы обретаем уверенность и силу!

Не откладывайте это доброе дело на последний день – начните уже сейчас. Оставьте заявку на нашем сайте или свяжитесь с нашими волонтёрами любым удобным для вас способом. Сейчас миру очень нужны добрые дела, и вы можете внести свой вклад, подарив 1 сентября 2020 года праздник своему ребёнку и шанс на здоровье и жизнь малышам с тяжелыми заболеваниями.