«Дым над водой» в Приоратском парке Гатчины

Об этом сообщил председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой.
5 сентября в исполнении симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» и маэстро Михаила Голикова прозвучат рок-хиты - бессмертная музыка Metallica, Scorpions, Queen и, конечно, Deep Purple. Ведь название фестиваль получил от самих авторов рок-хита «Smoke on the water» Йэна Пейса и Джо Линна Тернера.
Участниками
фестиваля станут российские рокеры, московские звёзды шоу «Голос» и
петербургские солисты Мариинского театра.
Также
в программе фестиваля:
- шоу
на воде,
- песочная
анимация,
- воздушные
шары,
- салют
и огненное шоу.
Вход
на все мероприятия фестиваля свободный!