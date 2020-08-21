«Дым над водой» в Приоратском парке Гатчины

«Дым над водой» в Приоратском парке Гатчины

Фестиваль «Дым над водой. От классики до рока» в этом году пройдёт в Приоратском парке Гатчины на берегу Филькино озера.

Рубрики : Культура     21 Aug 2020

Об этом сообщил председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой. 

5 сентября в исполнении симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» и маэстро Михаила Голикова прозвучат рок-хиты - бессмертная музыка Metallica, Scorpions, Queen и, конечно, Deep Purple. Ведь название фестиваль получил от самих авторов рок-хита «Smoke on the water» Йэна Пейса и Джо Линна Тернера.

Участниками фестиваля станут российские рокеры, московские звёзды шоу «Голос» и петербургские солисты Мариинского театра.

Также в программе фестиваля:

- шоу на воде,

- песочная анимация,

- воздушные шары,

- салют и огненное шоу.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный!

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