Пандемия алиментщиков не спасёт

- Этих преобразований мы давно ждали, – рассказывает исполняющая обязанности заместителя начальника Гатчинского районного отделения УФССП по Ленинградской области Ирина Мериц. – Теперь мы – внутренняя служба, как некоторые подразделения полиции, и действуем как принудительный орган исполнения. Если раньше мы относились к госслужбе, то сейчас получили звания внутренней службы, у большинства приставов – погоны младших лейтенантов. У приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов появилось оружие. Полномочия остались те же, но спрос стал строже.

- Так вас теперь, как полицию, и за границу не пускают?

- Зато повысилась зарплата, и социальных гарантий стало больше: льготы, отпуск, оплачиваемая дорога и дополнительные два дня к отпуску – на дорогу к месту отдыха. Требования возросли: у всех судебных приставов-исполнителей теперь должно быть высшее юридическое или экономическое образование, хорошее здоровье. Нас заново принимали на службу, мы снова проходили военно-медицинскую комиссию, и прошли ее не все. Штатная численность в нашем отделении – 47 человек, и сейчас идет набор на открытые вакансии. Кандидаты есть, и женщин среди них по-прежнему большинство.

- Как работа приставов сочетается с пандемией?

- В ограниченном режиме мы работаем с 19 марта, однако деятельность свою не прекращали ни на день. Проверяем имущественное положение должников по счетам, работаем по телефону, по электронным обращениям. Сейчас постепенно возобновляем работу с гражданами: через «личный кабинет» на портале Госуслуг можно записаться на прием. Конечно, принимаем посетителей по одному, с использованием защитных средств. Но алиментщики – под особым контролем, и никакие пандемии их не спасут.

- Есть, значит, методы против неплательщиков?

- Особенно, если у них имеется имущество или хотя бы водительские права. В отношении водителей-алиментщиков приставы могут воспользоваться спец. правом. Мы выносим постановление об ограничении в правах по статье 67.1 и направляем его в ГИБДД. Госавтоинспекция вносит должника в базу, и, если его останавливают на дороге, инспектор составляет протокол по статье 17.17 КоАП РФ и направляет его в суд на рассмотрение. Мировой судья выносит решение: либо – арест водительского удостоверения, либо лишение прав на срок до года. Пока алиментщик не погасит задолженность. Для применения спец. права задолженность (по алиментам и по уголовным штрафам) должна превышать 10 тысяч рублей. Больше половины наших должников – в числе таких «лишенцев», в отношении которых направлены постановления в ГАИ.

Недавно был наложен арест на два автомобиля. Отец двоих девочек-близняшек из Вырицы задолжал алиментов почти на 400 тысяч рублей. Мать детей предъявила исполнительный документ с расчетом задолженности за последние три года, и мы наложили арест на его машину – Renault Logan, 2013 года выпуска. Сразу деньги нашлись – он перевел всю сумму, и мы сняли арест.

Второй – житель Терволово – не платил на ребенка в течение полутора лет и накопил задолженность в 180 тысяч рублей. Приставы арестовали его машину «Газель». «Газель» хоть и старая, но расставаться с ней должник не захотел – выплатил бывшей супруге долг. У третьего арестовали автомобиль Mitsubishi Outlander 2005 года – и задолженность моментально была погашена.

Всего за полгода было 57 арестов имущества – вплоть до того, что должник приходит к приставам на прием, и у него арестовывают мобильный телефон. Это тоже ценность – так же, как и компьютер, машина, квартира. У должника висел остаток задолженности на ребенка – 116 тысяч рублей, и приставы арестовали его однокомнатную квартиру в Больших Колпанах – сразу долг был полностью погашен.

Только за одну неделю в рамках исполнительных производств о взыскании задолженности по алиментным платежам приставы наложили 12 арестов на движимое и недвижимое имущество. В том числе на пять земельных участков, три квартиры, на половину дома, один гараж и две машины. Мы арестовывали земельный участок в Красницах, жилой дом в Замостье, квартиру в Гатчине – абсолютно любое имущество. Арест – одна из самых действенных мер понуждения к уплате. …Хотя есть и такие, кто не платит, несмотря на арест.

- Что тогда происходит с имуществом?

- Выставляется на торги. Приставы предварительно сами оценивают имущество и потом направляют документы в специализированную организацию, которая делает отчет об оценке. После чего имущество передается на торги, и в случае реализации денежные средства поступают на депозитный счет, выносится постановление о распределении денежных средств взыскателю.

- А если должник погасит долг? И сколько у него есть на это времени?

- У должника есть 10 дней, чтобы решить вопрос. Либо он оспаривает акт описи ареста, либо погашает имеющуюся задолженность, и мы закрываем исполнительное производство и снимаем арест с имущества должника. Но арест снимается только в случае полного погашения задолженности.

Если должник не погасил долг, имущество, в соответствии с действующим законодательством, продается. Если торги не состоялись, имущество предлагается взыскателю в счет погашения долга. Если стоимость имущества превышает сумму долга, разница возвращается должнику.

- А если должник – не единственный собственник в квартире? Или ему жить негде?

- Приходится и доли арестовывать, несмотря на то, что есть другие собственники. В таких случаях мы предлагаем им выкупить долю должника. Но! Это должно быть не единственное его жилье.

Как происходит арест: приставы выезжают на место и в присутствии понятых составляют акт описи ареста. Дальше – на усмотрение пристава. Если человек там проживает, квартиру могут арестовать с правом пользования и оставить должнику на ответственное хранение. При этом его предупреждают об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ.

- Много в Гатчине алиментщиков?

- В настоящие время количество исполнительных производств по алиментным обязательствам значительно снизилось. Благодаря мерам принудительного характера окончено фактическим исполнением 13 производств. Десять должников расплатились добровольно. Только за июнь месяц было составлено 14 протоколов по статье 5.35 КоАП РФ: уклонение от уплаты алиментов. А за полгода было возбуждено 15 уголовных дел – по исполнительным производствам в отношении злостных алиментщиков.

- В каких случаях доходит до уголовной ответственности?

- Сначала составляется административный протокол – если должник не платит алименты дольше двух месяцев. Санкция статьи предусматривает административный арест на 10 суток, обязательные работы или штраф. Если после наступления административной ответственности алиментщик продолжает не платить еще два месяца и больше, возбуждается статья 157 УК РФ. Наказание – вплоть до лишения свободы. Но обычно присуждают исправительные работы – сроком на восемь месяцев. Если должники на работы не являются, наказание заменяют реальным сроком.

Из всех алиментщиков, в отношении которых были возбуждены уголовные дела, никто пока не погасил полностью задолженность.

- Могут ли прекратить дело, если должник заплатит?

- Если потерпевшая сторона пойдет на примирение, в суде могут уголовное дело прекратить. В этом году суд рассмотрел четыре дела – примирений не было.

Часто бывает так: истица забирает заявление, поверив обещаниям должника, а через некоторое время к нам снова приходят исполнительные документы. Алиментщик пообещал золотые горы, ему вернули имущество, он успокоился – и не платит.

Когда присуждаются исправительные работы, это, своего рода, принудительное трудоустройство. Приставы получают сведения о месте работы должника и направляют требование об удержании алиментов из заработной платы. В Центр занятости мы тоже направляем исполнительные документы, если должник зарегистрирован как безработный: мы направляем постановление об обращении взыскания на его пособие. Деньги на содержание детей платятся со всего дохода в совокупности. С работающих граждан имеют право удерживать до 70% заработка, с пособий по безработице – не более половины.

Однако сумма алиментов на одного ребенка должна быть не ниже прожиточного минимума. В Ленинградской области – это порядка 11 тысяч рублей.

- Ирина Владимировна, кто ваши «клиенты» по социальному статусу?

- Значительное количество должников ведут аморальный образ жизни. Кстати, среди них – немало женщин. Это матери, лишенные родительских прав. Вот вчера ездили к одной матери троих детей – не явилась в суд, сама под следствием – ножом пырнула мужчину. Все ее дети находятся у опекунов. Она живет в Новом Свете. В квартире – антисанитария, двери внутри выбиты, похоже, оттуда даже тараканы ушли.

В Суйде еще есть семейка. Троих детей-подростков забрали родственники. Мать-лишенка родила четвертого – мальчика 800 граммов весом, в роддоме его и оставила. Ребенка выходили. Родители его – наркоманы, ВИЧ-инфицированные.

В Сиверском семья: единственного ребенка забрала бабушка, мать где-то пропадает. Только в июне было составлено восемь протоколов в отношении женщин-алиментщиц: все – ВИЧ-инфицированные, все судимые, в возрасте 35-40 лет. И никто из них, естественно, не исправится.

- Среди алиментщиков попадаются «без вины виноватые»?

- Таковых не бывает. Существует другая категория алиментщиков – это дети, к которым предъявляют претензии родители. У нас находится два исполнительных производства по части 2 статьи 5.35 УК РФ: с взрослых детей взыскиваются алименты на содержание немощных родителей. По одному из этих производств трое детей платят деньги отцу, который всю жизнь провел в тюрьме, в том числе за убийство их матери, заработал там себе инвалидность, вышел – и подал на алименты. Он требовал с каждого ребенка по восемь тысяч рублей, суд присудил по одной.

Чтобы потребовать с ребенка алименты, родитель должен быть нетрудоспособным инвалидом и иметь пенсию ниже прожиточного минимума, он должен доказать, что является малоимущим.

- Много у вас беглых алиментщиков – они же любят скрываться?

- Сейчас в розыске 41 человек. Но у этой проблемы есть решение, и дело, можно сказать, поставлено на поток: если должник больше года находится в розыске, истец может подать исковое заявление в городской суд о признании его безвестно отсутствующим. С этим решением обращаются в Пенсионный фонд, и деньги за алиментщика платит государство, на каждого ребенка – порядка восьми тысяч рублей. Если через пять лет после этого должник не сыщется, можно подать в суд иск о признании его без вести пропавшим – фактически, умершим. Тогда государство будет платить пенсию по потере кормильца – 12 тысяч на одного ребенка.

- А если потом алиментщик найдется?

- В таком случае с него взыщется вся сумма в рамках регресса. И пособие начисляется с момента подачи в службу судебных приставов заявления об объявлении его в розыск. В прошлом году было два-три производства, когда должника признали безвестно отсутствующим. В 2014 году один алиментщик был объявлен в розыск, и его жена с того времени добивалась алиментов, но Пенсионный фонд ей насчитал выплаты только за последние три года – с того момента, как данный закон вступил в силу.

Екатерина Дзюба