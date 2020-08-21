Зал спортивной славы открыт, пока в интернете

Расширенное заседание комиссии по социальной политике
Общественной палаты Гатчинского района, на котором состоялась презентация
интернет-портала «Зал спортивной славы» - gatchinasport.ru, прошло в Гатчинском
Дворце молодежи. В разговоре о том, где, как и каким силами будет строиться
работа «Зала спортивной славы», приняли участие руководители спорткомитета,
актив ветеранов спорта, журналисты и общественники.
Уже три года на общественных началах ведется работа по
сбору, обработке информации и наполнению сайта. Сама идея проекта принадлежит
членам Общественной палаты Гатчинского района - ветеранам спорта и их
единомышленникам. Идейным вдохновителем проекта стала Заслуженный работник
физической культуры РФ Татьяна Слуцкая, автором исторических и архивных
материалов выступил краевед, почетный гражданин Гатчинского района Андрей
Бурлаков, встречалась со спортсменами и готовила информационные справки
гатчинский журналист Юлия Колбенева. Сменился состав Общественной палаты,
инициативу поддержали и продолжили последователи, в первую очередь,
председатель комиссии по социальной политике Людмила Голубева. Большую
организационную помощь оказали сотрудники спорткомитета во главе с Сергеем
Пименовым.
На заседании были представлены результаты совместной
работы. В настоящий момент портал gatchinasport.ru рассказывает о знаменитых
спортсменах и тренерах - участниках Олимпиад, чемпионах мира, Европы, СССР и
России, мастерах спорта, заслуженных тренерах, учителях и работниках
физкультуры. В разделе «История спорта» размещены уникальные архивные данные о
развитии спорта в дореволюционной Гатчине, собраны фотографии и архивные
документы, воспоминания потомков известных спортсменов. «Зал спортивной славы»
продолжает пополняться именами, фактами и событиями. Чтобы сделать следующий
шаг в реализации проекта, необходимо финансирование.
- Нужно спешить:
ветераны спорта уходят. Нужно успеть, чтобы никого не забыть, - сказала Татьяна
Слуцкая. - Работа была трудная, но это дорогого стоит, потому что все это нужно
нашим детям и внукам. Хочу отметить, что без подлинных документов мы информацию
не принимаем. И ее не хватает. Мы надеемся, что кто-то еще откликнется. На
сайте представлено 378 мастеров спорта. Особенно интересные факты открылись о
спортсменах - участниках войны. Это такие героические биографии! Нужно
признать, что даже мы, спортсмены, многого не знали.
Татьяна Слуцкая считает, чтобы выйти на новый качественный
уровень, нужны средства, место и другой формат деятельности. Это должна быть
муниципальная программа.
Чтобы сделать собранную информацию всеобщим достоянием,
Татьяна Николаевна предложила организовать встречи ветеранов спорта с
молодежью, подключить к проекту студентов Гатчинского педколледжа и
организовать волонтерскую деятельность.
С первых дней идею «Зала спортивной славы» поддержала
районная администрация и депутаты Законодательного собрания Ленинградской
области. Будет ли сделан второй шаг?
Председатель комитета по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике Гатчинского района Сергей Пименов сообщил, что в
настоящий момент решается вопрос о помещении для «Зала спортивной славы». Его
планируют разместить на базе нового спортивного сооружения. Там будут размещены
не только мультимедийное оборудование для демонстрации созданного портала, но и
спортивные трофеи.
- Мы выполнили главное: восстановили забытые имена и
справедливые факты в отношении спортивных успехов и побед, - подчеркнул Сергей
Пименов. - Теперь необходимо передать сайт в структуру одного из
подведомственных учреждений, чтобы штатный сотрудник мог на постоянной основе
поддерживать и сопровождать сайт.
Председатель Общественной палаты Гатчинского района Марк
Кравчук также поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке сайта «Зал
спортивной славы».
- Наши жители должны знать имена героев спорта, которые
приносили и приносят славу нашему району. Работа по наполнению сайта
продолжается. В ноябре, если позволит обстановка, планируем представить
результат нашей работы в открытом формате - в рамках чествования спортивного и
молодежного актива Гатчинского района, - сообщил Марк Кравчук.
Кстати, когда о Зале спортивной славы Гатчинского района
узнали соседи из Кингисеппа, они сразу приехали перенимать опыт. На заседании
комиссии Общественной палаты Гатчинского района начальник отдела физической
культуры и спорта Кингисеппа Надежда Мамырова рассказала, как десять лет
мечтала создать что-то подобное в своем городе и берегла спортивные раритеты.
Теперь, благодаря опыту гатчинцев, процесс пошел. У «Зала спортивной славы»
Кингисеппа уже появилось помещение и идет закупка мебели.
- Мы уже первые в этом деле – это факт, - отметил
гатчинский депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр
Русских и предложил не останавливаться на достигнутом, размещать в «Зале
спортивной славы» биографии современных героев спорта, потому что сегодняшний
день - уже завтра история, а также заверил, что проект будет поддержан и
дальше.
Татьяна
Можаева