Зал спортивной славы открыт, пока в интернете

Расширенное заседание комиссии по социальной политике Общественной палаты Гатчинского района, на котором состоялась презентация интернет-портала «Зал спортивной славы» - gatchinasport.ru, прошло в Гатчинском Дворце молодежи. В разговоре о том, где, как и каким силами будет строиться работа «Зала спортивной славы», приняли участие руководители спорткомитета, актив ветеранов спорта, журналисты и общественники.

Уже три года на общественных началах ведется работа по сбору, обработке информации и наполнению сайта. Сама идея проекта принадлежит членам Общественной палаты Гатчинского района - ветеранам спорта и их единомышленникам. Идейным вдохновителем проекта стала Заслуженный работник физической культуры РФ Татьяна Слуцкая, автором исторических и архивных материалов выступил краевед, почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков, встречалась со спортсменами и готовила информационные справки гатчинский журналист Юлия Колбенева. Сменился состав Общественной палаты, инициативу поддержали и продолжили последователи, в первую очередь, председатель комиссии по социальной политике Людмила Голубева. Большую организационную помощь оказали сотрудники спорткомитета во главе с Сергеем Пименовым.

На заседании были представлены результаты совместной работы. В настоящий момент портал gatchinasport.ru рассказывает о знаменитых спортсменах и тренерах - участниках Олимпиад, чемпионах мира, Европы, СССР и России, мастерах спорта, заслуженных тренерах, учителях и работниках физкультуры. В разделе «История спорта» размещены уникальные архивные данные о развитии спорта в дореволюционной Гатчине, собраны фотографии и архивные документы, воспоминания потомков известных спортсменов. «Зал спортивной славы» продолжает пополняться именами, фактами и событиями. Чтобы сделать следующий шаг в реализации проекта, необходимо финансирование.

- Нужно спешить: ветераны спорта уходят. Нужно успеть, чтобы никого не забыть, - сказала Татьяна Слуцкая. - Работа была трудная, но это дорогого стоит, потому что все это нужно нашим детям и внукам. Хочу отметить, что без подлинных документов мы информацию не принимаем. И ее не хватает. Мы надеемся, что кто-то еще откликнется. На сайте представлено 378 мастеров спорта. Особенно интересные факты открылись о спортсменах - участниках войны. Это такие героические биографии! Нужно признать, что даже мы, спортсмены, многого не знали.

Татьяна Слуцкая считает, чтобы выйти на новый качественный уровень, нужны средства, место и другой формат деятельности. Это должна быть муниципальная программа.

Чтобы сделать собранную информацию всеобщим достоянием, Татьяна Николаевна предложила организовать встречи ветеранов спорта с молодежью, подключить к проекту студентов Гатчинского педколледжа и организовать волонтерскую деятельность.

С первых дней идею «Зала спортивной славы» поддержала районная администрация и депутаты Законодательного собрания Ленинградской области. Будет ли сделан второй шаг?

Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района Сергей Пименов сообщил, что в настоящий момент решается вопрос о помещении для «Зала спортивной славы». Его планируют разместить на базе нового спортивного сооружения. Там будут размещены не только мультимедийное оборудование для демонстрации созданного портала, но и спортивные трофеи.

- Мы выполнили главное: восстановили забытые имена и справедливые факты в отношении спортивных успехов и побед, - подчеркнул Сергей Пименов. - Теперь необходимо передать сайт в структуру одного из подведомственных учреждений, чтобы штатный сотрудник мог на постоянной основе поддерживать и сопровождать сайт.

Председатель Общественной палаты Гатчинского района Марк Кравчук также поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке сайта «Зал спортивной славы».

- Наши жители должны знать имена героев спорта, которые приносили и приносят славу нашему району. Работа по наполнению сайта продолжается. В ноябре, если позволит обстановка, планируем представить результат нашей работы в открытом формате - в рамках чествования спортивного и молодежного актива Гатчинского района, - сообщил Марк Кравчук.

Кстати, когда о Зале спортивной славы Гатчинского района узнали соседи из Кингисеппа, они сразу приехали перенимать опыт. На заседании комиссии Общественной палаты Гатчинского района начальник отдела физической культуры и спорта Кингисеппа Надежда Мамырова рассказала, как десять лет мечтала создать что-то подобное в своем городе и берегла спортивные раритеты. Теперь, благодаря опыту гатчинцев, процесс пошел. У «Зала спортивной славы» Кингисеппа уже появилось помещение и идет закупка мебели.

- Мы уже первые в этом деле – это факт, - отметил гатчинский депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских и предложил не останавливаться на достигнутом, размещать в «Зале спортивной славы» биографии современных героев спорта, потому что сегодняшний день - уже завтра история, а также заверил, что проект будет поддержан и дальше.

Татьяна Можаева