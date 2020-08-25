В Коммунаре сгорела "Газель"

21 августа в Дружной Горке сгорело неэксплуатируемое
здание. Проводится проверка.
В тот же день на территории посёлка Сиверский-2 сгорел
частный гараж. Проводится проверка.
22 августа в садоводстве «Ленгипротранс» массива
«Новинка» по причине неисправности печной трубы сгорела баня.
23 августа в деревне Красницы на территории частного
домовладения сгорела бытовка и сарай, на соседнем участке обгорела наружная
стена гаража. Проводится проверка.
В тот же день в Новом Свете в огородническом массиве
№52 сгорел садовый дом.
24 августа в Коммунаре в автомобиле «Газель» выгорел
грузовой отсек. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
ОНДиПР Гатчинского района