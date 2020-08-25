В Коммунаре сгорела "Газель"

В Коммунаре сгорела "Газель"

С 20 по 25 августа на территории Гатчинского района произошло семь пожаров.

Рубрики : Происшествия     25 Aug 2020

21 августа в Дружной Горке сгорело неэксплуатируемое здание. Проводится проверка.

В тот же день на территории посёлка Сиверский-2 сгорел частный гараж. Проводится проверка.

22 августа в садоводстве «Ленгипротранс» массива «Новинка» по причине неисправности печной трубы сгорела баня.

23 августа в деревне Красницы на территории частного домовладения сгорела бытовка и сарай, на соседнем участке обгорела наружная стена гаража. Проводится проверка.

В тот же день в Новом Свете в огородническом массиве №52 сгорел садовый дом.

24 августа в Коммунаре в автомобиле «Газель» выгорел грузовой отсек. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

 

                                                                 ОНДиПР Гатчинского района

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