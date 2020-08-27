Область готовится к выборам главы региона

Выборы губернатора Ленинградской области пройдут в единый день голосования 13 сентября. Досрочное голосование состоится 11 и 12 сентября. В регионе будут работать 995 избирательных участков, в том числе, в местах временного пребывания граждан.

Избиратели cмогут проголосовать на любом удобном для них избирательном участке, расположенном на территории региона, — вне зависимости от места регистрации.

Для этого необходимо до 8 сентября подать заявление в пункт приема заявлений территориальных избирательных комиссий с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 14.00, в МФЦ или в электронном виде – на портале «Госуслуг» в разделе «Мои выборы».

Со 2 по 8 сентября такие заявления можно подать также в любой участковой избирательной комиссии (УИК).

По всем вопросам, касающимся выборов, можно обратиться на «горячую линию» Леноблизбиркома: по организационным вопросам: (812) 492-96-51, 492-29-72, по вопросам информационного обеспечения и аккредитации СМИ: (812) 492-40-06, 492-96-34, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, в пятницу – до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

13 сентября в Ленинградской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата областного парламента по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1, а также очередные, повторные и дополнительные выборы депутатов советов депутатов в муниципальных образованиях Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского, Тосненского районов, в Сосновом Бору.

Досрочное голосование пройдет 11 и 12 сентября.

На дополнительных выборах депутатов совета депутатов Тельмановского сельского поселения Тосненского района досрочное голосование проводиться не будет в связи с тем, что эти выборы были назначены до вступления в силу соответствующих изменений избирательного законодательства.