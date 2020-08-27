Область готовится к выборам главы региона

Выборы губернатора
Ленинградской области пройдут в единый день голосования 13 сентября. Досрочное
голосование состоится 11 и 12 сентября. В регионе будут работать 995
избирательных участков, в том числе, в местах временного пребывания граждан.
Избиратели cмогут
проголосовать на любом удобном для них избирательном участке, расположенном на
территории региона, — вне зависимости от места регистрации.
Для этого необходимо до 8
сентября подать заявление в пункт приема заявлений территориальных
избирательных комиссий с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00, в субботу и
воскресенье – с 10.00 до 14.00, в МФЦ или в электронном виде – на портале
«Госуслуг» в разделе «Мои выборы».
Со 2 по 8 сентября такие
заявления можно подать также в любой участковой избирательной комиссии (УИК).
По всем вопросам,
касающимся выборов, можно обратиться на «горячую линию» Леноблизбиркома: по
организационным вопросам: (812) 492-96-51, 492-29-72, по вопросам
информационного обеспечения и аккредитации СМИ: (812) 492-40-06, 492-96-34, в
рабочие дни с 9.00 до 18.00, в пятницу – до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
13 сентября в
Ленинградской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы
депутата областного парламента по Выборгскому одномандатному избирательному
округу № 1, а также очередные, повторные и дополнительные выборы депутатов
советов депутатов в муниципальных образованиях Волховского, Всеволожского,
Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского, Тосненского районов,
в Сосновом Бору.
Досрочное голосование
пройдет 11 и 12 сентября.
На дополнительных выборах
депутатов совета депутатов Тельмановского сельского поселения Тосненского
района досрочное голосование проводиться не будет в связи с тем, что эти выборы
были назначены до вступления в силу соответствующих изменений избирательного
законодательства.