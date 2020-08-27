Отключения на пятницу, 28 августа

Подача электроэнергии будет
прекращена:
с 09:00 до 18:00
Пудомягское СП:
д. Марьино, ул. Центральная.
с 09:00 до 18:00
Сусанинское СП:
Березовая Роща.
с 10:00 до 16:00
Войсковицкое СП:
п. Войсковицы, ул. Манина,
ул. Новоселов, ул. Полевая, ул. Солнечная,
ул. Советская, ул. Грунева, ул.
Луговая, ул. Озерная, Клубный пер.,
ул. Строителей, ул.
Авиационная, ул. Хлебалина, ул. Ростова,
АЗС «Газпром», гаражи.
с 10:00 до 16:00
Пудостьское СП:
д. Ивановка, отель, с/х
«Красногвардейский».
с 09.00 до 17.00
г. Гатчина, ул. Достоевского,
д. 15.