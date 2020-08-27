Отключения на пятницу, 28 августа

Отключения на пятницу, 28 августа

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 28 августа будет прекращена подача электроэнергии в пос. Войсковицы и не только.

Рубрики : ЖКХ     27 Aug 2020

Подача электроэнергии будет прекращена:

с 09:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Марьино, ул. Центральная.

 

с 09:00 до 18:00

Сусанинское СП:

Березовая Роща.

 

с 10:00 до 16:00

Войсковицкое СП:

п. Войсковицы, ул. Манина, ул. Новоселов, ул. Полевая, ул. Солнечная,

ул. Советская, ул. Грунева, ул. Луговая, ул. Озерная, Клубный пер.,

ул. Строителей, ул. Авиационная, ул. Хлебалина, ул. Ростова,

АЗС «Газпром», гаражи.

 

с 10:00 до 16:00

Пудостьское СП:

д. Ивановка, отель, с/х «Красногвардейский». 

 

с 09.00 до 17.00

г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 15.

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