«Подворье – 2020»: выставка достижений по-гатчински!

Себя показать и других посмотреть собрались на
«Подворье» народные садоводы-дизайнеры, владельцы личных подсобных хозяйств,
рукодельницы и мастера. Чудо-урожай демонстрировали огородники. Всего в конкурсе приняли
участие 79 человек из 17 поселений Гатчинского района в возрасте от 27 до 82
лет.
Самый
пожилой участник смотра-конкурса представлял Дружногорское поселение в
номинации «Самый лучший участок» - Нина Ивановна Булденкова, 1938 года рождения. Самый молодой участник выступал от
Войсковицкого поселения – Александра Смирнова, 1993 года рождения. Автор фоторепортажа «Подворье 2020» Николай
Гатко - тоже участник конкурса: он вырастил красавицу-тыкву весом 20 кг.
Говорит, что маленькая – ночи в этом году были холодные, в следующем году
обязательно будет больше.
А вот «Подворью» с погодой повезло – солнце
порадовало трудолюбивых и творческих участников конкурса. Всех гостей угощали
бубликами, баранками и сушками с чаем. Запечатлеть себя на память можно было в
фотозоне на деревенской завалинке или на сеновале.
Выставку
достижений приусадебных хозяйств Гатчинского района посетило руководство района и почетные гости. Каждое
поселение подготовило творческое представление своих конкурсантов и
оригинальные подарки – песни, танцы, стихи собственного сочинения и поделки.
Обход выставки длился более часа.
Торжественная церемония награждения прошла на площадке
перед Дружногорским культурно-досуговым центром. К участникам конкурса и
зрителям с приветствием и благодарностью обратились глава администрации
Гатчинского района Людмила Нещадим, глава Гатчинского района Виталий Филоненко,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и
Сергей Коняев, а также глава администрации Дружногорского поселения Игорь Отс.
В этом году санитарно-эпидемиологическая ситуация
внесла свои коррективы в проведение смотра-конкурса «Подворье». Победителей определяли в
пяти номинациях, конкурсная комиссия работала дистанционно: оценивала
презентации, фото и видеоматериалы.
Победителями
гатчинского «Подворья» стали:
В
номинации «Самый лучший участок»:
-
1 место - Цапиева Ольга (Кобринское поселение)
-
2 место - Николаенко Александр (г. Гатчина)
-
3 место - Долидзе Вероника (Сяськелевское поселение)
В номинации - «Лучшие умелые руки»:
-
1 место - Семенов Валентин (Войсковицкое поселение)
-
2 место - Коршунов Сергей (Вырицкое поселение)
- 3 место - Иванов Сергей (Дружногорское поселение)
В
номинации «Лучший пчеловод»:
-
1 место - Мартын Дмитрий (Сяськелевское поселение)
-
2 место - Исак Сергей (Дружногорское поселение)
-
3 место - Семенова Елена (Пудостьское поселение)
В номинации «Ветеранское подворье»:
-
1 место - Ставская Ольга Александровна (Рождественское поселение)
-
2 место - Позднякова Галина Юрьевна (Сиверское поселение)
-
3 место - Мусонова Зоя Валентиновна (г. Коммунар)
В номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство»:
-
1 место - Казакова Татьяна (Елизаветинское поселение)
-
2 место - Браженкова Наталья (Пудомягское поселение)
-
3 место - Смирнова Александра (Войсковицкое поселение).
Завершился праздник концертом, в котором приняли
участие творческие коллективы Дружногорского, Сиверского, Вырицкого,
Пудомягского поселения, а также фольк-шоу «Ярмарка».
Татьяна
Можаева
Фото Николая Гатко