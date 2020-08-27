«Подворье – 2020»: выставка достижений по-гатчински!

Себя показать и других посмотреть собрались на «Подворье» народные садоводы-дизайнеры, владельцы личных подсобных хозяйств, рукодельницы и мастера. Чудо-урожай демонстрировали огородники. Всего в конкурсе приняли участие 79 человек из 17 поселений Гатчинского района в возрасте от 27 до 82 лет.

Самый пожилой участник смотра-конкурса представлял Дружногорское поселение в номинации «Самый лучший участок» - Нина Ивановна Булденкова, 1938 года рождения. Самый молодой участник выступал от Войсковицкого поселения – Александра Смирнова, 1993 года рождения. Автор фоторепортажа «Подворье 2020» Николай Гатко - тоже участник конкурса: он вырастил красавицу-тыкву весом 20 кг. Говорит, что маленькая – ночи в этом году были холодные, в следующем году обязательно будет больше.

А вот «Подворью» с погодой повезло – солнце порадовало трудолюбивых и творческих участников конкурса. Всех гостей угощали бубликами, баранками и сушками с чаем. Запечатлеть себя на память можно было в фотозоне на деревенской завалинке или на сеновале.

Выставку достижений приусадебных хозяйств Гатчинского района посетило руководство района и почетные гости. Каждое поселение подготовило творческое представление своих конкурсантов и оригинальные подарки – песни, танцы, стихи собственного сочинения и поделки. Обход выставки длился более часа.

Торжественная церемония награждения прошла на площадке перед Дружногорским культурно-досуговым центром. К участникам конкурса и зрителям с приветствием и благодарностью обратились глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, глава Гатчинского района Виталий Филоненко, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Сергей Коняев, а также глава администрации Дружногорского поселения Игорь Отс.

В этом году санитарно-эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы в проведение смотра-конкурса «Подворье». Победителей определяли в пяти номинациях, конкурсная комиссия работала дистанционно: оценивала презентации, фото и видеоматериалы.

Победителями гатчинского «Подворья» стали:

В номинации «Самый лучший участок»:

- 1 место - Цапиева Ольга (Кобринское поселение)

- 2 место - Николаенко Александр (г. Гатчина)

- 3 место - Долидзе Вероника (Сяськелевское поселение)

В номинации - «Лучшие умелые руки»:

- 1 место - Семенов Валентин (Войсковицкое поселение)

- 2 место - Коршунов Сергей (Вырицкое поселение)

- 3 место - Иванов Сергей (Дружногорское поселение)

В номинации «Лучший пчеловод»:

- 1 место - Мартын Дмитрий (Сяськелевское поселение)

- 2 место - Исак Сергей (Дружногорское поселение)

- 3 место - Семенова Елена (Пудостьское поселение)

В номинации «Ветеранское подворье»:

- 1 место - Ставская Ольга Александровна (Рождественское поселение)

- 2 место - Позднякова Галина Юрьевна (Сиверское поселение)

- 3 место - Мусонова Зоя Валентиновна (г. Коммунар)

В номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство»:

- 1 место - Казакова Татьяна (Елизаветинское поселение)

- 2 место - Браженкова Наталья (Пудомягское поселение)

- 3 место - Смирнова Александра (Войсковицкое поселение).

Завершился праздник концертом, в котором приняли участие творческие коллективы Дружногорского, Сиверского, Вырицкого, Пудомягского поселения, а также фольк-шоу «Ярмарка».

Татьяна Можаева

Фото Николая Гатко