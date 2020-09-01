На бизнес-форум «Энергия возможностей» зарегистрировалось уже более пяти тысяч человек

Бизнес-среда в Ленинградской области

«В отличие от стабильной ситуации, которая была до коронавирусной инфекции, нам крайне важно понимать, что сейчас происходит с малым бизнесом и в зависимости от этого корректировать меры поддержки и деятельность органов власти. От бизнес-форума «Энергия возможностей» я жду понимания тех глубинных трендов, которые, может быть, ещё не отражены в статистике, но которые нам очень важно отметить» – отметил в своем выступлении заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

По его мнению, посетить форум необходимо, чтобы быть в курсе трендов, сформировать нетворкинг и услышать новую полезную информацию.

Деловая повестка

«Энергия возможностей» – один из крупнейших ежегодных форумов Северо-западного региона. Событие соберёт на одной площадке известных бизнес-спикеров, ведущих экспертов в области стратегического планирования, экономики и бизнеса, представителей МСП региона, откроет новые возможности для роста и развития в различных направлениях бизнеса.

Бизнес-форум пройдёт в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Основная деловая программа запланирована на 3 сентября. В рамках пленарного заседания выступят министр экономического развития Максим Решетников, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Агентства стратегических инициатив, модератором станет Софико Шеварнадзе, российская журналистка, телеведущая, автор и продюсер.

Хедлайнеры мероприятия: Евгений Черняк, бизнесмен из топ-100 Forbes, автор популярного обучающего бизнес-канала на YouTube «Big Money», Ирина Хакамада, бизнес-тренер, общественный деятель, писатель, кандидат экономических наук и Лейсан Утяшева, российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, неоднократная победительница российских и международных соревнований.

«В рамках бизнес-форума «Энергия возможностей» мы запланировали провести сессии по всем пострадавшим отраслям экономики, а также обсудить перспективы бизнеса в регионе с запуском четырех параллельных сцен с последующей записью. Будут проведены мастер-классы по цифровизации бизнеса, чтобы в дальнейшем он мог выйти на российские и международные маркетплейсы, а также увеличить свои операционные доходы и налогооблагаемую базу в регионе. В числе областей, которые планируется к обсуждению - туризм, ресторанный бизнес, экспорт и самозанятые. Форум организован в интерактивном формате, поэтому ждём активного участия от каждого предпринимателя. Каждый участник сможет задать свои вопросы и пообщаться со спикерами в режиме онлайн во время мероприятия или после выступлений. Мы также планируем награждать самых активных участников MBA Онлайн, - рассказала вице-президент по инвестиционной политике и взаимодействию с государственными органами власти Корпорации «Синергия» Ольга Грищенко.

Спортивная программа

Cпортивная часть мероприятия будет представлена легкоатлетическим забегом по экотропам Ленинградской области 2 сентября и спортивным форумом предпринимателей «Гонка победителей» 4 сентября.

Директор Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» Валерий Береснев затронул важность темы поддержки спорта и здорового образа жизни в рамках форума, а также рассказал о том, как будут соблюдены меры предосторожности при проведении офлайн мероприятий: «Будет соблюдаться соответствующая дистанция, на площадках разместим кареты скорой помощи и врачей на проводимых легкоатлетических забегах 2 и 4 сентября. Мы исполним все те предписания и рекомендации, которые введены Роспортебнадзором на территории Ленинградской области».

Зарегистрироваться можно на сайте https://forum47.ru/, оставив свои данные. За день до мероприятия придёт ссылка на платформу Synergy.Online, на которой состоится форум».

Подробнее о мероприятии: https://forum47.ru/