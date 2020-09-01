На бизнес-форум «Энергия возможностей» зарегистрировалось уже более пяти тысяч человек

Бизнес-среда в Ленинградской области
«В отличие от стабильной ситуации, которая была
до коронавирусной инфекции, нам крайне важно понимать, что сейчас происходит с
малым бизнесом и в зависимости от этого корректировать меры поддержки и деятельность
органов власти. От бизнес-форума «Энергия возможностей» я жду понимания тех глубинных трендов, которые, может быть, ещё не
отражены в статистике, но которые нам очень важно отметить» – отметил в своем выступлении заместитель Председателя Правительства
Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и
инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
По его мнению, посетить форум необходимо, чтобы
быть в курсе трендов, сформировать нетворкинг и услышать новую полезную
информацию.
Деловая повестка
«Энергия возможностей» – один из крупнейших
ежегодных форумов Северо-западного региона. Событие соберёт на одной площадке
известных бизнес-спикеров, ведущих экспертов в области стратегического
планирования, экономики и бизнеса, представителей МСП региона, откроет новые
возможности для роста и развития в различных направлениях бизнеса.
Бизнес-форум пройдёт в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы». Основная
деловая программа запланирована на 3 сентября. В рамках пленарного
заседания выступят министр экономического развития Максим Решетников, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также представители Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации и Агентства стратегических
инициатив, модератором станет Софико
Шеварнадзе, российская журналистка, телеведущая, автор и продюсер.
Хедлайнеры мероприятия: Евгений
Черняк, бизнесмен из топ-100 Forbes, автор популярного обучающего бизнес-канала
на YouTube «Big Money», Ирина Хакамада,
бизнес-тренер, общественный деятель, писатель, кандидат экономических наук и Лейсан Утяшева, российская спортсменка,
заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, неоднократная
победительница российских и международных соревнований.
«В рамках бизнес-форума «Энергия возможностей» мы запланировали провести сессии по всем
пострадавшим отраслям экономики, а также обсудить перспективы бизнеса в регионе
с запуском четырех параллельных сцен с последующей записью. Будут проведены
мастер-классы по цифровизации бизнеса, чтобы в дальнейшем он мог выйти на
российские и международные маркетплейсы, а также увеличить свои операционные
доходы и налогооблагаемую базу в регионе. В числе областей, которые планируется
к обсуждению - туризм, ресторанный бизнес, экспорт и самозанятые. Форум
организован в интерактивном формате, поэтому ждём активного участия от каждого
предпринимателя. Каждый участник сможет задать свои вопросы и пообщаться со
спикерами в режиме онлайн во время мероприятия или после выступлений. Мы также
планируем награждать самых активных участников MBA Онлайн, - рассказала вице-президент по
инвестиционной политике и взаимодействию с государственными органами власти
Корпорации «Синергия» Ольга Грищенко.
Спортивная программа
Cпортивная часть
мероприятия будет представлена легкоатлетическим забегом по экотропам
Ленинградской области 2 сентября и спортивным форумом предпринимателей «Гонка
победителей» 4 сентября.
Директор Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области,
микрокредитная компания» Валерий Береснев затронул важность темы
поддержки спорта и здорового образа жизни в рамках форума, а также рассказал о
том, как будут соблюдены меры предосторожности при проведении офлайн
мероприятий: «Будет соблюдаться
соответствующая дистанция, на площадках разместим кареты скорой помощи и врачей
на проводимых легкоатлетических забегах 2 и 4 сентября. Мы исполним все те
предписания и рекомендации, которые введены Роспортебнадзором на территории
Ленинградской области».
Зарегистрироваться можно на сайте https://forum47.ru/, оставив свои данные. За день до мероприятия
придёт ссылка на платформу Synergy.Online, на которой состоится
форум».
Подробнее о мероприятии: https://forum47.ru/
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