Поздравление с Днём знаний!

В этот светлый и добрый
праздник, прежде всего, хотелось бы поздравить юных ленинградцев – наших
первоклассников. Для них впервые сегодня школа распахнет свои двери, за
которыми у ребят начнется новый, интереснейший этап в жизни, наполненный
полезными знаниями и удивительными открытиями.
Правительство
Ленинградской области уделяет особое внимание развитию сферы образования в
нашем регионе. Строятся новые школы и детские сады, ведется реновация и
обустройство новым оборудованием общеобразовательных и профессиональных
учреждений, чтобы ленинградские ребята могли получать знания в комфортных,
достойных, самых современных условиях.
В этот праздничный день
выражаем слова признательности учителям за беззаветную преданность профессии,
энтузиазм, мудрость и любовь к детям. Своим подвижническим трудом вы вносите
достойный вклад в успешное развитие региона.
Мы поздравляем всех
учащихся и педагогов с началом учебного года. Желаем крепкого здоровья, больших
успехов, творческих удач и прекрасного настроения!
Правительство
Ленинградской области