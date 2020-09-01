Поздравление с Днём знаний!

Поздравление с Днём знаний!

Дорогие ленинградцы – школьники, студенты, педагоги, родители! Примите искренние поздравления с Днем знаний!

Рубрики : Общество     01 Sep 2020

В этот светлый и добрый праздник, прежде всего, хотелось бы поздравить юных ленинградцев – наших первоклассников. Для них впервые сегодня школа распахнет свои двери, за которыми у ребят начнется новый, интереснейший этап в жизни, наполненный полезными знаниями и удивительными открытиями.

Правительство Ленинградской области уделяет особое внимание развитию сферы образования в нашем регионе. Строятся новые школы и детские сады, ведется реновация и обустройство новым оборудованием общеобразовательных и профессиональных учреждений, чтобы ленинградские ребята могли получать знания в комфортных, достойных, самых современных условиях.

В этот праздничный день выражаем слова признательности учителям за беззаветную преданность профессии, энтузиазм, мудрость и любовь к детям. Своим подвижническим трудом вы вносите достойный вклад в успешное развитие региона.

Мы поздравляем всех учащихся и педагогов с началом учебного года. Желаем крепкого здоровья, больших успехов, творческих удач и прекрасного настроения!

Правительство Ленинградской области

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