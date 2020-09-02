День детства: не хлебом единым

Участников фестиваля приветствовали депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина, Александр Русских и Сергей Коняев.

- Многодетные семьи заслуживают особенного внимания и уважения. Быть многодетной семьей – это не только огромное счастье, но и огромная работа, и ответственность. И это самое благородное дело, – подчеркнул Сергей Васильевич и пожелал всем мира, гармонии и благополучия.

В рамках фестиваля прошло награждение победителей фотоконкурса «Моя семья».

- Приятно, что многие семьи приняли участие в конкурсе, - призналась Людмила Тептина. - Мы увидели дружные, счастливые семьи, объединяющие несколько поколений. Выбирать победителей конкурса было непросто, но такова миссия жюри.

В ходе праздника победителей приглашали на сцену для торжественного вручения им почетных дипломов и подарков – развивающих настольных игр для всей семьи.

Самой большой оказалась семья Мамедовых из Сусанино: десять детей, из которых шестеро – приемные. Однако на сцену вместе с родителями поднялись только восемь, потому что двое старших уже совсем взрослые и живут далеко. А самому младшему члену этой семьи всего три года.

Мама семейства – Елена Мамедова – рассказала, что участвовать в конкурсах и фестивалях для них дело привычное: «У меня все дети занимаются в кружках, все танцуют, поют, стихи читают. Решение участвовать в фотоконкурсе пришло спонтанно – мы всегда стараемся не пропускать такие мероприятия. Фотографию, посвященную 75-летию Победы, мы сделали около нашего местного памятника погибшим героям. Участвовала вся семья».

На площади перед Сусанинским ДК развернулась настоящая ярмарка ремесел: каждая семья, участвовавшая в фестивале, представила свое семейное увлечение из области народных промыслов и проводила мастер-класс для всех желающих. Чего здесь только не было: картины из фетра и бисера, из цветного песка в бутылках, вышивка, вязание, лепка из соленого теста, роспись глиняных изделий, рисование, декупаж и многое другое. Был представлен и фольклор – пение и танцы.

- Мы проводим эти мероприятия, чтобы наши семьи получали еще и моральную поддержку: заряд энергии, хорошего настроения. Тем более в преддверии нового учебного года, – заметила Людмила Тептина. – Конечно, Законодательное собрание ежегодно принимает законопроекты, направленные на поддержание института семьи. Но не только материальная часть имеет значение, и сегодняшний праздник – тому подтверждение.

Фестиваль в этом году реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области при поддержке Комитета по печати и Законодательного собрания региона.



