День детства: не хлебом единым

Участников фестиваля
приветствовали депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила
Тептина, Александр Русских и Сергей Коняев.
- Многодетные семьи
заслуживают особенного внимания и уважения. Быть многодетной семьей – это не
только огромное счастье, но и огромная работа, и ответственность. И это самое
благородное дело, – подчеркнул Сергей Васильевич и пожелал всем мира, гармонии
и благополучия.
В рамках фестиваля прошло
награждение победителей фотоконкурса «Моя семья».
- Приятно, что многие
семьи приняли участие в конкурсе, - призналась Людмила Тептина. - Мы увидели
дружные, счастливые семьи, объединяющие несколько поколений. Выбирать
победителей конкурса было непросто, но такова миссия жюри.
В ходе праздника
победителей приглашали на сцену для торжественного вручения им почетных
дипломов и подарков – развивающих настольных игр для всей семьи.
Самой большой оказалась
семья Мамедовых из Сусанино: десять детей, из которых шестеро – приемные.
Однако на сцену вместе с родителями поднялись только восемь, потому что двое
старших уже совсем взрослые и живут далеко. А самому младшему члену этой семьи
всего три года.
Мама семейства – Елена
Мамедова – рассказала, что участвовать в конкурсах и фестивалях для них дело
привычное: «У меня все дети занимаются в кружках, все танцуют, поют, стихи
читают. Решение участвовать в фотоконкурсе пришло спонтанно – мы всегда
стараемся не пропускать такие мероприятия. Фотографию, посвященную 75-летию
Победы, мы сделали около нашего местного памятника погибшим героям. Участвовала
вся семья».
На площади перед
Сусанинским ДК развернулась настоящая ярмарка ремесел: каждая семья,
участвовавшая в фестивале, представила свое семейное увлечение из области
народных промыслов и проводила мастер-класс для всех желающих. Чего здесь
только не было: картины из фетра и бисера, из цветного песка в бутылках,
вышивка, вязание, лепка из соленого теста, роспись глиняных изделий, рисование,
декупаж и многое другое. Был представлен и фольклор – пение и танцы.
- Мы проводим эти
мероприятия, чтобы наши семьи получали еще и моральную поддержку: заряд
энергии, хорошего настроения. Тем более в преддверии нового учебного года, –
заметила Людмила Тептина. – Конечно, Законодательное собрание ежегодно
принимает законопроекты, направленные на поддержание института семьи. Но не
только материальная часть имеет значение, и сегодняшний праздник – тому
подтверждение.
Фестиваль в этом году
реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области при поддержке
Комитета по печати и Законодательного собрания региона.