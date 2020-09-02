Рекламные компании решили поделить Гатчинский район, но неудачно

Как сообщает Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области, указанный конкурс был объявлен в феврале 2018 года и состоял из трех лотов с общей начальной минимальной ценой договора 44 млн рублей. Среди критериев оценки были прописаны цена договора, годовой объем размещения социальной рекламы и проект рекламной конструкции.

В ходе проведения контрольных мероприятий сотрудники Ленинградского УФАС России установили схожую поведенческую модель участников. Так, лот № 1 достался компании «ГЦР», которая минимально повысила цену договора, но выразила готовность отдать 95 % рекламных площадей под «социалку». Второе место досталось компании «Медиа Сервис», которая, напротив, указала цену договора в разы выше, чем у конкурентов, но поскупилась на социальной рекламе – всего 4 %, а также не предоставила проект рекламной конструкции.

Аналогичная модель поведения прослеживалась при розыгрыше остальных лотов с той лишь разницей, что победителями стали компании «Элвис» и «Магистраль». Компания «Медиа Сервис», несмотря на готовность заплатить почти 100 млн рублей за каждый лот при общей начальной минимальной ценой договора трех лотов 44 млн рублей, неизменно оставалось позади.

Начальник отдела по особо важным делам Ленинградского УФАС России Ксения Сапрыкина, рассказала, что ответчики по делу, заключив соглашение, заранее распределили роли каждого.

- Один из них предлагал экономически необоснованную ставку, которая делала неконкурентоспособными ценовые предложения других конкурсантов, и при этом устанавливал минимально допустимый объем социальной рекламы. Другой участник делал ценовое предложение немного выше минимально возможного, но завышал показатель объема социальной рекламы. Такое поведение гарантировало победу в конкурсе одного из них. Реализации указанной модели поведения направлена на поддержание цен на торгах и недопущение иных хозяйствующих субъектов на рынок установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Гатчинского района, - пояснила Ксения Сапрыкина.

В ходе проведения проверочных мероприятий в рамках дела также стало известно, что с 2008 по 2011 года ООО «ГЦР» и ООО «Элвис» являлись соучредителями ООО «Магистраль», а его ликвидатором назначено то же лицо, что являлось доверительным управляющим 25 % доли в уставном капитале ООО «Элвис». Кроме того, гендиректор ООО «Медиа Сервис» числился в штате сотрудников ООО «Магистраль» в должности юрисконсульта, а гендиректор ООО «Магистраль» является заместителем технического директора ООО «Элвис». Более того, у данных компаний на двоих один главбух.

В свою очередь представители компаний «Элвис», «Медиа Сервис», «Магистраль», «ГЦР» отрицали наличие между организациями соглашения о поддержании цен, а также утверждали, что являются хозяйствующими субъектами-конкурентами.

Между тем, еще одно открытие УФАС свидетельствует в пользу обратного: согласно журналу регистрации заявок, заявки на участие от компаний «ГЦР», «Элвис», «Магистраль», «Медиа Сервис» поступили одновременно и, по имеющейся информации, подавались одним лицом – сотрудником компании «Элвис». Заявки других участников зарегистрированы в иное время.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.32 КоАП. Кроме того материалы дела будут переданы в МВД для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного производства по факту наличия признаков состава преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ.

Стоит отметить, что в апреле 2017 года комитет по печати правительства Ленинградской области объявил три открытых аукциона на создание и распространение социальной рекламы на территории региона, в том числе на рекламных конструкциях такого же формата, что в и рассматриваемом конкурсе. Победителем всех аукционов стала компания «Элвис».