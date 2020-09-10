Ленинградская область — территория Победы!

В год празднования 75-летия Великой Победы мы вспоминаем героические страницы истории Ленинградской области, которую по праву можно назвать территорией Победы.

Историко-патриотические игры для жителей Ленинградской области «Территория Победы» организованы Ассоциацией краеведов Ленинградской области. Основная задача проекта – вовлечение представителей всех поколений жителей региона в изучение его героической истории, стимулирование социальной активности жителей области. Проект реализуется на грант губернатора Ленинградской области при поддержке комитета по печати Ленинградской области, ЛГУ им. А.С. Пушкина, Российского общества «Знание» и Ленинградского областного телевидения.

Игры «Территория Победы» пройдут в каждом районе региона. В качестве ведущего выступает лучший капитан клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов.

Первая игра сезона состоялась 3 сентября в Центральной городской библиотеке Выборга. Второй этап игры прошел 8 сентября в Приозерске, в Приозерской межпоселенческой районной библиотеке.

Третья игра сезона «Территория Победы» пройдет в Гатчине 17 сентября 2020 года. Место проведения: межпоселенческая районная библиотека им. А.С. Пушкина. Время начала игры: 15.00. Адрес: Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, 15А.

Участником игры может быть любой житель Ленинградской области. В игре не предусмотрено разделение по возрастным группам. Возраст участников — от 12 лет. Участие в игре — индивидуальное. Каждый желающий принять участие в игре обязан зарегистрироваться не позднее чем за 15 минут до начала игры и получить бланки для ответов. Все участники игры получают диплом участника, а победители — дипломы победителей и призы.