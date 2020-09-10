Ленинградская область — территория Победы!

В
год празднования 75-летия Великой Победы мы вспоминаем героические страницы
истории Ленинградской области, которую по праву можно назвать территорией
Победы.
Историко-патриотические
игры для жителей Ленинградской области «Территория Победы» организованы
Ассоциацией краеведов Ленинградской области. Основная задача проекта –
вовлечение представителей всех поколений жителей региона в изучение его
героической истории, стимулирование социальной активности жителей области.
Проект реализуется на грант губернатора Ленинградской области при поддержке
комитета по печати Ленинградской области, ЛГУ им. А.С. Пушкина, Российского
общества «Знание» и Ленинградского областного телевидения.
Игры
«Территория Победы» пройдут в каждом районе региона. В качестве ведущего
выступает лучший капитан клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов.
Первая
игра сезона состоялась 3 сентября в Центральной городской библиотеке Выборга.
Второй этап игры прошел 8 сентября в Приозерске, в Приозерской межпоселенческой
районной библиотеке.
Третья
игра сезона «Территория Победы» пройдет в Гатчине 17 сентября 2020 года. Место проведения: межпоселенческая районная библиотека
им. А.С. Пушкина. Время начала игры: 15.00. Адрес: Гатчина, ул. Авиатриссы
Зверевой, 15А.
Участником
игры может быть любой житель Ленинградской области. В игре не предусмотрено разделение по возрастным
группам. Возраст участников — от 12 лет. Участие в игре — индивидуальное.
Каждый желающий принять участие в игре обязан зарегистрироваться не позднее чем
за 15 минут до начала игры и получить бланки для ответов. Все участники игры
получают диплом участника, а победители — дипломы победителей и призы.