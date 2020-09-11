157 социальных объектов для жителей Ленинградской области

«В Ленинградской области
сформирован действительно мощный строительный кластер, который без существенных
сложностей пережил карантинный период. И сегодня мы — регион большой стройки. С
января по сентябрь текущего года у нас было введено более 1,3 миллиона
квадратных метров жилой площади. Строительство ведется на 587 строительных
площадках, общей площадью возводимого жилья — 8 миллионов кв. м», — сказал в
ходе пленарного заседания ХI конференции «Российский строительный комплекс»
губернатор региона Александр Дрозденко.
Он отметил, что одной из
основных задач в строительстве сейчас является поддержка комплекса и ликвидация
разрыва между строительством жилья и социальных объектов.
«Администрация региона
является крупным заказчиком строительства социальных объектов: всего за
последние пять лет в рамках адресной инвестиционной программы за счёт средств
областного бюджета введено в эксплуатацию 157 социальных объектов: 66 детских садов,
26 школ, 27 объектов спорта, 29 объектов здравоохранения», — сказал глава
региона.
Он напомнил, что в
Ленинградской области успешно действует программа софинансирования
строительства школ и детских садов за счет областного и федерального бюджетов:
«Стимул» и «Соцобъекты в обмен на налоги» — выкуп уже построенных учреждений.
Сейчас регион готовится к внедрению инфраструктурных облигаций.