157 социальных объектов для жителей Ленинградской области

«В Ленинградской области сформирован действительно мощный строительный кластер, который без существенных сложностей пережил карантинный период. И сегодня мы — регион большой стройки. С января по сентябрь текущего года у нас было введено более 1,3 миллиона квадратных метров жилой площади. Строительство ведется на 587 строительных площадках, общей площадью возводимого жилья — 8 миллионов кв. м», — сказал в ходе пленарного заседания ХI конференции «Российский строительный комплекс» губернатор региона Александр Дрозденко.

Он отметил, что одной из основных задач в строительстве сейчас является поддержка комплекса и ликвидация разрыва между строительством жилья и социальных объектов.

«Администрация региона является крупным заказчиком строительства социальных объектов: всего за последние пять лет в рамках адресной инвестиционной программы за счёт средств областного бюджета введено в эксплуатацию 157 социальных объектов: 66 детских садов, 26 школ, 27 объектов спорта, 29 объектов здравоохранения», — сказал глава региона.

Он напомнил, что в Ленинградской области успешно действует программа софинансирования строительства школ и детских садов за счет областного и федерального бюджетов: «Стимул» и «Соцобъекты в обмен на налоги» — выкуп уже построенных учреждений. Сейчас регион готовится к внедрению инфраструктурных облигаций.