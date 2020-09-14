Гатчина помнит!

Оккупация
города Красногвардейска (Гатчины) началась 79 лет назад, 13 сентября 1941 года.
В этот день, у дома на пересечении проспекта 25 Октября и улицы Соборной, свой
последний бой принял героический отряд политрука А.С. Григорина. Сегодня именем
Андрея Григорина названа одна из улиц Гатчины. 866 дней жители города и района
находились под гнетом фашистских оккупантов, испытав на себе все ужасы военного
террора. За период оккупации в Гатчине погибли почти 36 тысяч мирных жителей и
80 тысяч военнопленных...
В
полдень 13 сентября на площади Победы, у памятника защитникам и освободителям
Гатчины, собрались ветераны, руководители города и района, представители
правительства Ленинградской области. К подножию монумента легли траурные венки
и красные гвоздики от всех, кто пришёл в этот день почтить память героев.
Траурное шествие к памятнику возглавили глава Гатчины и Гатчинского района
Виталий Филоненко, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим,
председатель Комитета по внешним связям Ленинградской области Олег Коновалов.
Сентябрьское
солнце сменилось дождём, когда траурная процессия прибыла к мемориалу Воинской
славы на улице Солодухина. Даже
погода вела себя в этот день символично, ведь именно в этом месте, рядом с
городским кладбищем, похоронены сотни офицеров и бойцов Красной Армии, погибших
в годы Великой Отечественной войны. Дождь не мог погасить пламя Вечного огня,
освещавшего мокрые плиты мемориала. А спустя несколько минут заалели и гвоздики
под каменной стелой с запечатлённым на ней ликом Скорбящей матери.
Юлия Лысанюк