Гатчина помнит!

Оккупация города Красногвардейска (Гатчины) началась 79 лет назад, 13 сентября 1941 года. В этот день, у дома на пересечении проспекта 25 Октября и улицы Соборной, свой последний бой принял героический отряд политрука А.С. Григорина. Сегодня именем Андрея Григорина названа одна из улиц Гатчины. 866 дней жители города и района находились под гнетом фашистских оккупантов, испытав на себе все ужасы военного террора. За период оккупации в Гатчине погибли почти 36 тысяч мирных жителей и 80 тысяч военнопленных...

В полдень 13 сентября на площади Победы, у памятника защитникам и освободителям Гатчины, собрались ветераны, руководители города и района, представители правительства Ленинградской области. К подножию монумента легли траурные венки и красные гвоздики от всех, кто пришёл в этот день почтить память героев. Траурное шествие к памятнику возглавили глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, председатель Комитета по внешним связям Ленинградской области Олег Коновалов.

Сентябрьское солнце сменилось дождём, когда траурная процессия прибыла к мемориалу Воинской славы на улице Солодухина. Даже погода вела себя в этот день символично, ведь именно в этом месте, рядом с городским кладбищем, похоронены сотни офицеров и бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Дождь не мог погасить пламя Вечного огня, освещавшего мокрые плиты мемориала. А спустя несколько минут заалели и гвоздики под каменной стелой с запечатлённым на ней ликом Скорбящей матери.

Юлия Лысанюк