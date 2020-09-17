Гатчинцы – в финале «Молодых профессионалов»

В этом году из-за пандемии Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» проходит в дистанционном формате, а участники принимают участие в конкурсных испытаниях в своих регионах.

В Гатчинском педагогическом колледже им. К.Д. Ушинского прошли соревнования среди юниоров по компетенциям «Преподавание в младших классах» и «Дошкольное воспитание». Победительница отборочного чемпионата Анна Тиханова из Гатчинского лицея № 3 представляет Ленинградскую область в компетенции «Дошкольное воспитание», а ученица Гатчинской школы

№ 7 Арина Исаева - в компетенции «Преподавание в младших классах». Для участия в движении «Молодые профессионалы» девушки проходили обучение по программам дополнительного образования в Районном центре детского творчества.

В понедельник Арине Исаевой предстояло создать web-квест – интернет-сайт на платформе wix.com по произведениям Николая Носова.

- Написала биографию автора, сделала игру «по станциям», на каждой из которых нужно пройти конкурсное задание. Например, соединить название произведения и главного героя или составить пары картинок, ответить на вопросы, выбрав правильный вариант ответа и многое другое, - рассказала Арина.

По условиям конкурса, участники знали лишь часть конкурсного задания. Арина смогла потренироваться, создавая различные web-квесты, но не знала, что на конкурсе необходимо будет работать с произведениями Николая Носова. На следующий день Арина создавала проект личностного развития.

- Задания национального чемпионата очень сложные, но Арина, действительно, старалась, - рассказала педагог Базовой школы, эксперт Worldskills Russia Марина Рациборская, которая помогала ей с подготовкой.

Анна Тиханова в первый конкурсный день должна была создать фильм, самостоятельно смонтировав его, и продемонстрировать полученное видео в мобильном планетарии, а также провести занятие по конструированию Lego.

- Готовилась усердно, приходила в педколледж каждый день в 09.00 и проводила здесь время до самого вечера, тренируясь и выполняя задания. Во время отборочного чемпионата была уверена в своей победе и выиграла. Уровень национального финала намного серьезнее, задания сложнее, - сказала Анна.

На время подготовки и проведения соревнований обеим девушкам пошли навстречу и освободили от занятий в своих школах. Всего в России в компетенции «Дошкольное воспитание – юниоры» принимают участие 12 конкурсантов, в компетенции «Преподавание в младших классах – юниоры» – 22 конкурсанта.

Кстати, заместитель директора Районного центра детского творчества Алевтина Смирнова рассказала, что сегодня в образовательном учреждении продолжается набор учащихся 8 и 9 классов школ Гатчинского района по программам дополнительного образования. Ребята смогут познакомиться с педагогическими профессиями по трем направлениям: «Воспитатель детей дошкольного возраста», «Учитель начальных классов» и «Учитель физкультуры».

- Школьники будут заниматься один раз в неделю на базе Гатчинского педагогического колледжа, знакомиться с оборудованием, современными требованиями к профессии. Благодаря этому они смогут принять участие в чемпионате «Молодые профессионалы», - сказала Алевтина Смирнова.

По соседству с педагогическим колледжем – на базе ГИЭФПТ прошли соревнования по компетенции «Изготовление прототипов». Ленинградскую область представлял выпускник Гатчинской школы № 9 Антон Зыков под руководством своего наставника – заместителя директора школы № 9, педагога дополнительного образования Информационно-методического центра Светланы Кучер.

В ходе соревнований Антон должен был в течение 22-х часов (на протяжении трех дней) разработать и изготовить функциональный прототип промышленного робота, состоящего минимум из десяти деталей. В ходе работы над заданием нужно было создать трехмерную модель объекта при помощи системы автоматизированного проектирования 3D-CAD, подготовить двухмерный чертеж, изготовить детали на фрезерном станке и на 3D-принтере и собрать прототип. Далее необходимо было выполнить финишную обработку модели, включая окрашивание и декорирование, и провести испытание полученного прототипа. Готовый прототип уже отправили в Москву на оценку экспертов.

Воспитанник ГИЭФПТ Денис Григорьев принимал участие в соревнованиях по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» на площадке Кировского политехнического техникума.

Пожелаем гатчинским ребятам удачи! Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) завершится 21 сентября, тогда и узнаем имена победителей.



