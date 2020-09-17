Гатчинцы – в финале «Молодых профессионалов»

В этом году из-за пандемии Национальный
чемпионат «Молодые профессионалы» проходит в дистанционном формате, а участники
принимают участие в конкурсных испытаниях в своих регионах.
В Гатчинском педагогическом колледже им.
К.Д. Ушинского прошли соревнования среди юниоров по компетенциям «Преподавание
в младших классах» и «Дошкольное воспитание». Победительница отборочного
чемпионата Анна Тиханова из Гатчинского лицея № 3 представляет Ленинградскую
область в компетенции «Дошкольное воспитание», а ученица Гатчинской школы
№ 7 Арина Исаева - в компетенции «Преподавание в младших классах». Для участия в движении «Молодые профессионалы» девушки проходили обучение по программам дополнительного образования в Районном центре детского творчества.
В понедельник Арине Исаевой
предстояло создать web-квест – интернет-сайт на платформе wix.com по
произведениям Николая Носова.
- Написала биографию автора, сделала игру
«по станциям», на каждой из которых нужно пройти конкурсное задание. Например,
соединить название произведения и главного героя или составить пары картинок,
ответить на вопросы, выбрав правильный вариант ответа и многое другое, -
рассказала Арина.
По условиям конкурса, участники знали лишь
часть конкурсного задания. Арина смогла потренироваться, создавая различные
web-квесты, но не знала, что на конкурсе необходимо будет работать с
произведениями Николая Носова. На следующий день Арина создавала проект
личностного развития.
- Задания национального чемпионата очень
сложные, но Арина, действительно, старалась, - рассказала педагог Базовой
школы, эксперт Worldskills Russia Марина Рациборская, которая помогала ей с
подготовкой.
Анна Тиханова в первый
конкурсный день должна была создать фильм, самостоятельно смонтировав его, и
продемонстрировать полученное видео в мобильном планетарии, а также провести
занятие по конструированию Lego.
- Готовилась усердно, приходила в
педколледж каждый день в 09.00 и проводила здесь время до самого вечера,
тренируясь и выполняя задания. Во время отборочного чемпионата была уверена в
своей победе и выиграла. Уровень национального финала намного серьезнее,
задания сложнее, - сказала Анна.
На время подготовки и проведения
соревнований обеим девушкам пошли навстречу и освободили от занятий в своих школах.
Всего в России в компетенции «Дошкольное воспитание – юниоры» принимают участие
12 конкурсантов, в компетенции «Преподавание в младших классах – юниоры» – 22
конкурсанта.
Кстати, заместитель директора Районного
центра детского творчества Алевтина Смирнова рассказала, что сегодня в
образовательном учреждении продолжается набор учащихся 8 и 9 классов школ
Гатчинского района по программам дополнительного образования. Ребята смогут
познакомиться с педагогическими профессиями по трем направлениям: «Воспитатель
детей дошкольного возраста», «Учитель начальных классов» и «Учитель
физкультуры».
- Школьники будут заниматься один раз в
неделю на базе Гатчинского педагогического колледжа, знакомиться с
оборудованием, современными требованиями к профессии. Благодаря этому они
смогут принять участие в чемпионате «Молодые профессионалы», - сказала Алевтина
Смирнова.
По соседству с педагогическим колледжем –
на базе ГИЭФПТ прошли соревнования по компетенции «Изготовление прототипов».
Ленинградскую область представлял выпускник Гатчинской школы № 9 Антон Зыков
под руководством своего наставника – заместителя директора школы № 9, педагога
дополнительного образования Информационно-методического центра Светланы Кучер.
В ходе соревнований Антон должен был в
течение 22-х часов (на протяжении трех дней) разработать и изготовить
функциональный прототип промышленного робота, состоящего минимум из десяти
деталей. В ходе работы над заданием нужно было создать трехмерную модель
объекта при помощи системы автоматизированного проектирования 3D-CAD,
подготовить двухмерный чертеж, изготовить детали на фрезерном станке и на
3D-принтере и собрать прототип. Далее необходимо было выполнить финишную
обработку модели, включая окрашивание и декорирование, и провести испытание
полученного прототипа. Готовый прототип уже отправили в Москву на оценку
экспертов.
Воспитанник ГИЭФПТ Денис Григорьев
принимал участие в соревнованиях по компетенции «Токарные работы на станках с
ЧПУ» на площадке Кировского политехнического техникума.
Пожелаем гатчинским ребятам удачи! Финал
VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
завершится 21 сентября, тогда и узнаем имена победителей.