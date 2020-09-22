Плановые отключения в Гатчинском районе 23 сентября

Плановые отключения в Гатчинском районе 23 сентября

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     22 Sep 2020

23.09.20 с 06:00 до 18:00

Пудомягское СП:

п. Лукаши.

 

23.09.20 с 06:00 до 21:00

Вырицкое ГП:

п. Чаща, массив Чаща, д. Ракитино

д. Новинка, п. Новинка, д. Кремено

д. Ольховец, д. Нестерково, д. Воцко

д. Тарасино. СНТ Малахит-5, СНТ Дельфин

СНТ Контакт, СНТ Ракитинка, СНТ София

СНТ Ленгипротранс, СНТ Энергия, СНТ Природа

СНТ Аврора, массив СНТ Новинка

 

23.09.20 с 09:00 до 17:00

Большеколпанское СП:

д. Новое Колено

д. Вопша.            

д. Лядино,

д. Вакколово.

 

23.09.20 с 09:00 до 17:00

Сиверское ГП

п. Сиверский, Комсомольский проспект

 

23.09.20 с 10:00 до 17:00

Елизаветинское СП:              

д. Шпаньково               

 

23.09.20 с 09:00 до 17:00

Кобринское СП:

д.  Старое Колено

п. Высокоключевой

 

23.09.20 с 09:00 до 18:00

г. Коммунар, ул. Железнодорожная

 мкр. Антропшино, ул. Антропшинская.

 

25.09.20 с 10:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Пудомяги, ул. Стародеревенская.

 

С 23.09.20 по 25.09.20 с 10:00 до 18:00

Пудомягское СП:

п. Лукаши,

д. Вярлево, ул. Дорожная 2А, 4, 4А,

садоводство «Комсомолец».

 

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+