Плановые отключения в Гатчинском районе 23 сентября

23.09.20 с 06:00 до 18:00
Пудомягское СП:
п. Лукаши.
23.09.20 с 06:00 до 21:00
Вырицкое ГП:
п. Чаща, массив Чаща, д.
Ракитино
д. Новинка, п. Новинка, д.
Кремено
д. Ольховец, д. Нестерково,
д. Воцко
д. Тарасино. СНТ Малахит-5,
СНТ Дельфин
СНТ Контакт, СНТ Ракитинка,
СНТ София
СНТ Ленгипротранс, СНТ
Энергия, СНТ Природа
СНТ Аврора, массив СНТ Новинка
23.09.20 с 09:00 до 17:00
Большеколпанское СП:
д. Новое Колено
д. Вопша.
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д. Лядино,
д. Вакколово.
23.09.20 с 09:00 до 17:00
Сиверское ГП
п. Сиверский, Комсомольский
проспект
23.09.20 с 10:00 до 17:00
Елизаветинское СП:
д. Шпаньково
23.09.20 с 09:00 до 17:00
Кобринское СП:
д. Старое Колено
п. Высокоключевой
23.09.20 с 09:00 до 18:00
г. Коммунар, ул.
Железнодорожная
мкр. Антропшино, ул. Антропшинская.
25.09.20 с 10:00 до 18:00
Пудомягское СП:
д. Пудомяги, ул.
Стародеревенская.
С 23.09.20 по 25.09.20 с
10:00 до 18:00
Пудомягское СП:
п. Лукаши,
д. Вярлево, ул. Дорожная 2А,
4, 4А,
садоводство «Комсомолец».