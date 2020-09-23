До 190 телефонных звонков ежедневно

Вопрос обеспечения комплексной безопасности на территории Гатчинского района был в центре внимания на аппаратном совещании в администрации района.

- В Гатчинском районе реализуется муниципальная программа, мероприятия которой направлены на предупреждение негативных последствий возможных аварий и стихийных явлений и развитие эффективной системы быстрого реагирования», - отметил заместитель главы районной администрации Тимофей Материков.

На территории района функционирует комплексная система экстренного оповещения населения и другие системы оповещения, автоматический пост радиационного контроля. В рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городе установлено 106 камер видеонаблюдения.

В Гатчинском районе помимо ведомственных подразделений работает муниципальное учреждение «Управление безопасности, гражданской защиты населения и территории», межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, антитеррористическая комиссия, штаб народных дружин и другие объединения. Проводятся комплексные учения и тренировки, совместные рейды. Так, в этом году в результате одного из таких рейдов удалось с поличным поймать поджигателя травы.

Также благодаря совместным оперативным действиям за три года были успешно отработаны более 270 заявок по потерявшимся «грибникам» и детям. За этот период были благополучно найдены 114 заблудившихся в лесу людей (только девять человек пришлись на 2020 год), а также 156 несовершеннолетних.

В Гатчинском районе работает единая дежурно-диспетчерская служба, на базе которой развернута система-112 для отработки экстренных случаев.

Из сведений о чрезвычайных ситуациях и происшествиях в 2020 году поступило и было отработано более 80 заявок на вывоз обнаруженных снарядов времен Великой Отечественной войны, в том числе двух авиабомб. В этом году не произошло ни одного лесного пожара, но при этом более 240 сигналов поступило по палу травы.