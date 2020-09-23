До 190 телефонных звонков ежедневно

Вопрос обеспечения
комплексной безопасности на территории Гатчинского района был в центре внимания
на аппаратном совещании в администрации района.
- В Гатчинском
районе реализуется муниципальная программа, мероприятия которой направлены на
предупреждение негативных последствий возможных аварий и стихийных явлений и
развитие эффективной системы быстрого реагирования», - отметил заместитель
главы районной администрации Тимофей Материков.
На территории
района функционирует комплексная система экстренного оповещения населения и
другие системы оповещения, автоматический пост радиационного контроля. В рамках
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городе установлено 106
камер видеонаблюдения.
В Гатчинском
районе помимо ведомственных подразделений работает муниципальное учреждение «Управление
безопасности, гражданской защиты населения и территории», межведомственная
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности, антитеррористическая комиссия, штаб народных дружин и
другие объединения. Проводятся комплексные учения и тренировки, совместные
рейды. Так, в этом году в результате одного из таких рейдов удалось с поличным
поймать поджигателя травы.
Также благодаря
совместным оперативным действиям за три года были успешно отработаны более 270
заявок по потерявшимся «грибникам» и детям. За этот период были благополучно
найдены 114 заблудившихся в лесу людей (только девять человек пришлись на 2020
год), а также 156 несовершеннолетних.
В Гатчинском
районе работает единая дежурно-диспетчерская служба, на базе которой развернута
система-112 для отработки экстренных случаев.
Из сведений о чрезвычайных
ситуациях и происшествиях в 2020 году поступило и было отработано более 80
заявок на вывоз обнаруженных снарядов времен Великой Отечественной войны, в том
числе двух авиабомб. В этом году не произошло ни одного лесного пожара, но при
этом более 240 сигналов поступило по палу травы.