Гатчина открывает фестиваль исполнительского искусства

В этом году конкурс приурочен к прошедшему 160-летию композитора, а также к 100-летию Государственного музыкально-педагогического института им. М.М. Ипполитова-Иванова, который является учредителем конкурса – совместно с благотворительным фондом «Русское исполнительское искусство». Это широкомасштабный проект, призванный выявить талантливую молодежь и вернуть в музыкальную историю России личность М.М. Ипполитова-Иванова – одного из основателей системы отечественного музыкального образования. Финансирование осуществляется за счет фонда президентских грантов – участие в фестивале совершенно бесплатное.

Конкурс проходит в два тура: первый состоится в городах, связанных с именем Ипполитова-Иванова (Гатчина, Кострома, Ростов-на-Дону, Москва), второй – заключительный – пройдет в Москве.

- Это очень важное событие, – говорит директор Гатчинской музыкальной школы Андрей Иванович Церр. – До конца лета возможность проведения фестиваля была под вопросом. И я очень рад, что, несмотря на сложности, отборочные туры пройдут вживую. У нас было опасение, смогут ли участники заявиться в том количестве, на которое мы рассчитывали, потому что период дистанционного обучения многих остановил на пути прогресса. Ученики могли оказаться не готовы к участию в конкурсе. Но срок подачи заявок продлили до 23 сентября, и, в конечном итоге, у нас получилось более сотни заявок – и это только на гатчинский отборочный тур.

- Как будет проходить конкурс?

- Открывает фестиваль Гатчина, поскольку является малой родиной композитора. В нашей музыкальной школе первый отборочный тур пройдет с 25 по 27 сентября, и на этом туре будет представлен весь Северо-Западный регион и Санкт-Петербург. Из высших учебных заведений будут представлены Санкт-Петербургские университет культуры и искусства и государственная консерватория, также будут учащиеся музыкальных колледжей им. Мусоргского, Римского-Корсакова и другие организации среднего звена. Планируется участие и средней специальной музыкальной школы при Петербургской консерватории, что предполагает очень высокий уровень.

С 6 по 8 октября отборочный тур пройдет в Ростове-на-Дону, где будет представлен Северо-Кавказский и Южный федеральный округ. Уральский и Приволжский федеральный округ соберутся на отборочный тур 16-18 октября в Костроме. И в начале ноября будет проходить отборочный тур в Москве, в котором примут участие Дальневосточный, Сибирский и Центральный округа. После чего 6 ноября в Москве состоится финал, на котором выступят победители региональных этапов.

7 ноября в концертном зале «Зарядье» пройдут все главные церемонии награждения участников и победителей конкурса.

- Гатчинские ребята будут принимать участие?

- Конечно, хотя и не так много, как могли бы, – сказалось дистанционное обучение. Вообще, в конкурсе участвуют представители всех возрастов: от первоклассников до студентов институтов и консерваторий. Гатчину будут представлять 12 учеников музыкальной школы – со 2 по 8 класс.

- В каких номинациях выступят наши дети?

- Конкурс проходит в тех направлениях, в которых в свое время работал Ипполитов-Иванов. У него много произведений для академического вокала, для струнных смычковых. И много внимания он уделял народному жанру: это и народное пение, и народные инструменты – домра, балалайка, аккордеон, баян. На фестивале будет представлено три номинации: народное творчество, включающее в себя: сольное, народное пение и народные инструменты, академическое пение и струнные – скрипка и виолончель. Гатчинская музыкальная школа примет участие в таких номинациях, как «струнные инструменты» и «академический вокал».

- Участники должны будут исполнять произведения Ипполитова-Иванова?

- Необязательно. За исключением единичных групп, связанных с финальным туром. Потому что в первом отборочном туре надо исполнять два произведения – по выбору. А во втором, финальном, два другие произведения. Это две отдельные программы, нельзя использовать произведения из первого тура во втором. И, соответственно, во втором туре во многих номинациях рекомендуется исполнение произведений Ипполитова-Иванова.

- Андрей Иванович, расскажите, пожалуйста, о программе конкурса.

- В пятницу – приезд гостей, размещение и торжественное открытие фестиваля – в 13 часов. С 14 часов начнется прослушивание. В первый день будут представлены народные инструменты, сольное и народное пение. Связано это, конечно, с распределением количества участников.

Второй день будет посвящен струнным инструментам – скрипке и виолончели. И самый большой по числу участников и по времени – последний день: академический вокал, там планируется около полусотни участников.

- Кто в жюри?

- В жюри – представители региона, по два человека в каждой номинации. В основном, это преподаватели училищ, колледжей и высших учебных заведений Петербурга, в том числе консерватории. Председателями жюри в каждой номинации будут представители Московского института им. Ипполитова-Иванова.

Итоги будут подводиться ежедневно. Жюри будет принимать важное решение: кому из участников отборочного тура рекомендовать принять участие в финальном этапе в Москве. Победителей будет не так много: в каждой возрастной группе и номинации – не больше трех призовых мест.

Кстати, конкурс имеет солидный призовой фонд. Денежными премиями будут поощряться участники высшего и среднего звена, взрослые. Ребята из младшей возрастной группы будут награждены памятными подарками. Первая премия в различных группах – от 35 до 50 тысяч рублей. Гран-при конкурса – 100 тысяч рублей.

- Вы рассчитываете на победу своих учеников?

- Наша основная задача – провести фестиваль на достойном уровне. Это будет глотком свежего воздуха для всех представителей музыкального сообщества, все соскучились по традиционному живому исполнению. Поэтому сейчас для нас главное – участие. Но, если наши дети хорошо выступят, и их рекомендуют на финальный этап, это будет не только приятно, но и престижно. Главное, что идея такого фестиваля реализуется. С нас все начинается – это наша гордость.



