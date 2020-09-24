Гатчина открывает фестиваль исполнительского искусства

В этом году конкурс приурочен к прошедшему 160-летию
композитора, а также к 100-летию Государственного музыкально-педагогического
института им. М.М. Ипполитова-Иванова, который является учредителем конкурса –
совместно с благотворительным фондом «Русское исполнительское искусство». Это
широкомасштабный проект, призванный выявить талантливую молодежь и вернуть в
музыкальную историю России личность М.М. Ипполитова-Иванова – одного из
основателей системы отечественного музыкального образования. Финансирование
осуществляется за счет фонда президентских грантов – участие в фестивале
совершенно бесплатное.
Конкурс проходит в два тура: первый состоится в городах,
связанных с именем Ипполитова-Иванова (Гатчина, Кострома, Ростов-на-Дону,
Москва), второй – заключительный – пройдет в Москве.
- Это очень важное событие, – говорит директор
Гатчинской музыкальной школы Андрей Иванович Церр. – До конца лета
возможность проведения фестиваля была под вопросом. И я очень рад, что,
несмотря на сложности, отборочные туры пройдут вживую. У нас было опасение,
смогут ли участники заявиться в том количестве, на которое мы рассчитывали,
потому что период дистанционного обучения многих остановил на пути прогресса.
Ученики могли оказаться не готовы к участию в конкурсе. Но срок подачи заявок
продлили до 23 сентября, и, в конечном итоге, у нас получилось более сотни
заявок – и это только на гатчинский отборочный тур.
- Как будет проходить конкурс?
- Открывает фестиваль Гатчина, поскольку является малой
родиной композитора. В нашей музыкальной школе первый отборочный тур пройдет с
25 по 27 сентября, и на этом туре будет представлен весь Северо-Западный регион
и Санкт-Петербург. Из высших учебных заведений будут представлены Санкт-Петербургские
университет культуры и искусства и государственная консерватория, также будут
учащиеся музыкальных колледжей им. Мусоргского, Римского-Корсакова и другие
организации среднего звена. Планируется участие и средней специальной
музыкальной школы при Петербургской консерватории, что предполагает очень
высокий уровень.
С 6 по 8 октября отборочный тур пройдет в Ростове-на-Дону,
где будет представлен Северо-Кавказский и Южный федеральный округ. Уральский и
Приволжский федеральный округ соберутся на отборочный тур 16-18 октября в
Костроме. И в начале ноября будет проходить отборочный тур в Москве, в котором
примут участие Дальневосточный, Сибирский и Центральный округа. После чего 6
ноября в Москве состоится финал, на котором выступят победители региональных
этапов.
7 ноября в концертном зале «Зарядье» пройдут все главные
церемонии награждения участников и победителей конкурса.
- Гатчинские ребята будут принимать участие?
- Конечно, хотя и не так много, как могли бы, – сказалось
дистанционное обучение. Вообще, в конкурсе участвуют представители всех
возрастов: от первоклассников до студентов институтов и консерваторий. Гатчину
будут представлять 12 учеников музыкальной школы – со 2 по 8 класс.
- В каких номинациях выступят наши дети?
- Конкурс проходит в тех направлениях, в которых в свое
время работал Ипполитов-Иванов. У него много произведений для академического
вокала, для струнных смычковых. И много внимания он уделял народному жанру: это
и народное пение, и народные инструменты – домра, балалайка, аккордеон, баян.
На фестивале будет представлено три номинации: народное творчество, включающее в себя: сольное,
народное пение и народные инструменты, академическое пение и струнные – скрипка
и виолончель. Гатчинская музыкальная школа примет участие в таких номинациях,
как «струнные инструменты» и «академический вокал».
- Участники должны будут исполнять произведения
Ипполитова-Иванова?
- Необязательно. За исключением единичных групп, связанных
с финальным туром. Потому что в первом отборочном туре надо исполнять два
произведения – по выбору. А во втором, финальном, два другие произведения. Это
две отдельные программы, нельзя использовать произведения из первого тура во
втором. И, соответственно, во втором туре во многих номинациях рекомендуется
исполнение произведений Ипполитова-Иванова.
- Андрей Иванович, расскажите, пожалуйста, о программе
конкурса.
- В пятницу – приезд гостей, размещение и торжественное
открытие фестиваля – в 13 часов. С 14 часов начнется прослушивание. В первый
день будут представлены народные инструменты, сольное и народное пение. Связано
это, конечно, с распределением количества участников.
Второй день будет посвящен струнным инструментам – скрипке
и виолончели. И самый большой по числу участников и по времени – последний
день: академический вокал, там планируется около полусотни участников.
- Кто в жюри?
- В жюри – представители региона, по два человека в каждой
номинации. В основном, это преподаватели училищ, колледжей и высших учебных
заведений Петербурга, в том числе консерватории. Председателями жюри в каждой
номинации будут представители Московского института им. Ипполитова-Иванова.
Итоги будут подводиться ежедневно. Жюри будет принимать
важное решение: кому из участников отборочного тура рекомендовать принять
участие в финальном этапе в Москве. Победителей будет не так много: в каждой
возрастной группе и номинации – не больше трех призовых мест.
Кстати, конкурс имеет солидный призовой фонд. Денежными
премиями будут поощряться участники высшего и среднего звена, взрослые. Ребята
из младшей возрастной группы будут награждены памятными подарками. Первая
премия в различных группах – от 35 до 50 тысяч рублей. Гран-при конкурса – 100
тысяч рублей.
- Вы рассчитываете на победу своих учеников?
- Наша основная задача – провести фестиваль на достойном
уровне. Это будет глотком свежего воздуха для всех представителей музыкального
сообщества, все соскучились по традиционному живому исполнению. Поэтому сейчас
для нас главное – участие. Но, если наши дети хорошо выступят, и их рекомендуют
на финальный этап, это будет не только приятно, но и престижно. Главное, что
идея такого фестиваля реализуется. С нас все начинается – это наша гордость.