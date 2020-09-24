За первым документом – в МФЦ

С 1 января услуга по
регистрации рождения доступна во всех центрах «Мои документы» Ленинградской
области, а свидетельство оформляют в день обращения. С начала года чаще всего
родители новорожденных обращались в центры «Мои документы» в Гатчине, Выборге и
Мурино.
Вместе со свидетельством
о рождении новорожденные жители области получают подарок. В набор входят
пеленки, чепчики, светоотражатель для коляски и другие необходимые вещи для
малышей. Получить подарок можно при регистрации ребенка в районном отделении
ЗАГС или МФЦ, наличие свидетельства о рождении и паспорта родителя –
обязательно.
Услуга регистрации
рождения оказывается по территориальному принципу, то есть по месту жительства
родителей или одного из родителей. Также по принципу «одного окна» в МФЦ
оформляют СНИЛС, полис ОМС, ИНН, подают заявление на материнский семейный
капитал.
С начала 2020 года в
Ленинградской области родилось почти 9 тысяч детей. Лидируют мальчики – 4660
против 4260 девочек.
Напомним, в 2019 году
Ленинградская область первой в стране запустила услугу по регистрации рождения
ребенка через МФЦ в день обращения. Сегодня на территории региона работают 35
центров, в которых граждане могут получить более 550 государственных и
муниципальных услуг.