За первым документом – в МФЦ

С 1 января услуга по регистрации рождения доступна во всех центрах «Мои документы» Ленинградской области, а свидетельство оформляют в день обращения. С начала года чаще всего родители новорожденных обращались в центры «Мои документы» в Гатчине, Выборге и Мурино.

Вместе со свидетельством о рождении новорожденные жители области получают подарок. В набор входят пеленки, чепчики, светоотражатель для коляски и другие необходимые вещи для малышей. Получить подарок можно при регистрации ребенка в районном отделении ЗАГС или МФЦ, наличие свидетельства о рождении и паспорта родителя – обязательно.

Услуга регистрации рождения оказывается по территориальному принципу, то есть по месту жительства родителей или одного из родителей. Также по принципу «одного окна» в МФЦ оформляют СНИЛС, полис ОМС, ИНН, подают заявление на материнский семейный капитал.

С начала 2020 года в Ленинградской области родилось почти 9 тысяч детей. Лидируют мальчики – 4660 против 4260 девочек.

Напомним, в 2019 году Ленинградская область первой в стране запустила услугу по регистрации рождения ребенка через МФЦ в день обращения. Сегодня на территории региона работают 35 центров, в которых граждане могут получить более 550 государственных и муниципальных услуг.