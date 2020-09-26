С юбилеем, дорогой наш краевед!

Ещё будучи учеником старших классов Высокоключевой школы, Андрей увлёкся краеведением, которое вскоре переросло в дело всей его жизни, стало любовью, органической потребностью пытливого ума и беспокойного сердца.

«Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости», - эти слова А.С. Пушкина стали эпиграфом к жизни Андрея Вячеславовича Бурлакова.

Пушкиновед Гатчинской земли, член Союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, создатель нескольких музейных экспозиций, главный редактор журнала «Лукоморье», автор книг и многочисленных публикаций, член литературного объединения «Поэты Сиверского братства», лауреат премий Советского и Российского Фондов культуры, Почётный гражданин Гатчинского муниципального района… - это ещё не все регалии этого удивительного человека!

Андрея Бурлакова знают во всех поселениях Гатчинского района. В каждом из них он смог найти что-то особенное, интересное, родное для людей, которые здесь живут. Нет такого уголка в районе, где бы он не открывал больших и маленьких памятников историко-литературного наследия, где бы не общался с ветеранами, старожилами и молодёжью, которые часто становились героями его бесценных книг.

Сердечная дружба у него с Кобринским поселением. Нередко можно встретить Андрея Вячеславовича в школах, библиотеках, где он не только знакомит участников этих незабываемых встреч с новыми своими публикациями, но и всегда оставляет в дар книги, альбомы для читателей. Жители п.Кобринское сердечно благодарны ему за книгу «Мы живём на Кобринской земле», которая стала незабываемым событием в жизни кобринцев. Эта книга о возникновении и развитии рабочего посёлка торфяников, о создании предприятия, которое в послевоенные годы в течение 40 лет снабжало Ленинградские ТЭЦ ценным энергетическим сырьём. Эта книга о славных тружениках, замечательных людях, талантливых руководителях. В ней много фотографий как прошлых лет, так и современной жизни посёлка, которые позволяют молодым читателям более глубоко понять историю родного края. А история у посёлка особенная. Время рождения – май 1945 года. Он ровесник Великой Победы, и этим нельзя не гордиться.

Родившийся после войны, не слышавший разрывов бомб и снарядов, Андрей Вячеславович на страницах своих публикаций очень трепетно освещает то страшное время. Война коснулась и его семьи. Его дед Евгений Осипович дошёл до Берлина, а бабушка Анастасия Илларионовна жила и работала в блокадном Ленинграде. Не случайно тема войны находит своё отражение на страницах его различных публикаций, например, в альманахе «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой», где переплелись годы войны и судьбы людей, мужественных защитников Родины, имеющих право на своё место в рядах Бессмертного полка. Для самого автора это немеркнущая память, которую он передаёт своим читателям. И сегодня, несмотря на трудную ситуацию в стране, он встретился с читателями в Кобринской сельской библиотеке и представил свою новую работу «Гатчинский край в годы немецко-фашистской оккупации». Немногочисленная аудитория с большим интересом слушала автора, затем некоторые поделились своими воспоминаниями, задали вопросы. Как всегда, состоялся откровенный разговор автора с читателями.

Многолетняя творческая связь сложилась у А.В. Бурлакова с музеем «Домик няни А.С. Пушкина Арины Родионовны». Здесь он всегда желанный гость, добрый советчик, радующийся успехам работы уникального музея. Благодаря и его работам об истории нашего края, об этом музее знают далеко за пределами Ленинградской области. Вся деятельность этого настоящего гражданина и патриота своего края направлена на сохранение памяти о прошлом, сопричастности к великим делам предков, и, главное, является спасением от забвения нашей истории, которой мы должны гордиться и беречь её для будущих поколений.

Спасибо, дорогой наш краевед,

За труд большой, бесценные творенья,

Которые пройдут сквозь поколенья,

И временем не смоется их след.

Здоровья Вам, счастливых долгих лет!

Пусть Ваши сентябри Вас вдохновляют!

И книги новые, что снова к нам придут,

О днях минувших память сохраняет!

А.И. Мельникова, почётный житель Кобринского поселения, ветеран образования

Н.М. Прутская, заведующая Кобринской сельской библиотекой

Н.А. Клюшина, заведующая музеем «Домик няни А.С. Пушкина Арины Родионовны»

Г.А. Костенко, библиотекарь Кобринской школы, руководитель школьного музея