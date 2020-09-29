Понедельники с горячим чаем для бездомных

Новый
волонтер Юрий взялся за организацию раздач по понедельникам: он координатор и
водитель. По понедельникам теперь будут раздавать горячий чай, сытные
бутерброды и выпечку.
Волонтеры
предупредили своих подопечных на предыдущих раздачах еды, что 28-го сентября
для них организуют чаепитие. И в минувший понедельник пришло семь человек.
«Горячее лучше холодного», – сказал один из пришедших, протягивая обе руки к
ароматному чаю с яблоками.
Фонд
«Благо Дари» приглашает новых волонтёров. Вы можете приготовить бутерброды,
принести выпечку или пожертвовать продукты для «понедельников».