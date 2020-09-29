Понедельники с горячим чаем для бездомных

Понедельники с горячим чаем для бездомных

28-го сентября у гатчинских бездомных состоялось чаепитие. Гатчинский благотворительный фонд «Благо Дари» назначил третий день раздачи питания своим подопечным – бездомным.

Рубрики : По зову сердца     29 Sep 2020

Новый волонтер Юрий взялся за организацию раздач по понедельникам: он координатор и водитель. По понедельникам теперь будут раздавать горячий чай, сытные бутерброды и выпечку.

Волонтеры предупредили своих подопечных на предыдущих раздачах еды, что 28-го сентября для них организуют чаепитие. И в минувший понедельник пришло семь человек. «Горячее лучше холодного», – сказал один из пришедших, протягивая обе руки к ароматному чаю с яблоками.

Фонд «Благо Дари» приглашает новых волонтёров. Вы можете приготовить бутерброды, принести выпечку или пожертвовать продукты для «понедельников».


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