Понедельники с горячим чаем для бездомных

Новый волонтер Юрий взялся за организацию раздач по понедельникам: он координатор и водитель. По понедельникам теперь будут раздавать горячий чай, сытные бутерброды и выпечку.

Волонтеры предупредили своих подопечных на предыдущих раздачах еды, что 28-го сентября для них организуют чаепитие. И в минувший понедельник пришло семь человек. «Горячее лучше холодного», – сказал один из пришедших, протягивая обе руки к ароматному чаю с яблоками.

Фонд «Благо Дари» приглашает новых волонтёров. Вы можете приготовить бутерброды, принести выпечку или пожертвовать продукты для «понедельников».