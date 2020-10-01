Игорь Ананских избран заместителем Председателя Государственной Думы РФ

Его кандидатуру предложил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. До назначения вице-спикером Игорь Ананских был первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по энергетике.

Досье персоны:

Игорь Александрович Ананских

Российский политик. Депутат Государственной Думы VII созыва. Член фракции политической партии «Справедливая Россия».

Родился 6 сентября 1966 года в городе Орджоникидзе, Северная Осетия. В 1988 году окончил судомеханический факультет Ленинградского высшего инженерного морского училища имени С.О. Макарова по специальности «Инженер-судомеханик судовых ядерных энергетических установок». С 1988 года по 1992 год работал судовым механиком.

До 1996 года Игорь Александрович работал заместителем генерального директора ЗАО «Объединение средств массовой информации «Синие страницы России». С 1996 года в течение пятнадцати лет возглавлял ЗАО «Корпорация «Руан». В 2005 году Игорь Ананских организовал в Ленинградской области любительский футбольный клуб «Руан», который в 2009 году объединился с клубом «Тосно».

В декабре 2011 года впервые был избран депутатом Государственной думы РФ VI созыва по списку ЛДПР. На выборах 18 сентября 2016 года Игорь Ананских избран Депутатом Государственной Думы VII созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией «Справедливая Россия».