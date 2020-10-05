Готовь дороги летом...

Специалисты дорожного комитета и ГКУ «Ленавтодор» уделяют особое внимание состоянию баз, техники, оборудования и созданию запасов противогололедных материалов. Так, к концу октября районные ДРСУ должны заготовить порядка 40 тысяч тонн технической соли для борьбы с гололедом на дорогах.

Как и предыдущей зимой, на дорогах с интенсивным движением предпочтение будет отдаваться использованию солевых растворов вместо традиционной песко-соляной смеси: опыт показывает, что жидкая соль быстрее вступает в реакцию с мокрым снегом, не позволяя наледи образовываться на проезжей части.

Также дорожники обследуют водопропускные сооружения, укрепляют обочины и чистят полосу отвода от деревьев и кустарников.