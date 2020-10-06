Компания xCritical – лидер в разработке ПО для финансового рынка









Компания xCritical разрабатывает различное программное обеспечение для полноценной и результативной работы брокеров. К основным продуктам для эффективной работы дилингового центра, которые может предоставить xCritical, относятся:

- СRM-система;

- торговый терминал;

- криптобиржа;

- AMS-система;

- криптокошелек;

- аналитика платформы MT4.

xCritical предлагает комплекс решений, чтобы оптимизировать работу брокера. Официальный сайт xcritical отмечает, что в компании работают молодые прогрессивные эксперты и разработчики с большим стажем. В связи с этим компания xCritical легко обходит конкурентов, ее называют самой успешной на рынке ПО для брокеров. Икскритикал посвящает себя улучшению работы дилинговых центром. В этом компании помогает комплекс программных обеспечений. Сотрудники xcritical знают по собственному опыту, если контролировать внутренние процессы брокера, внедрив специальные ПО, конверсия увеличится в несколько раз. Официальный сайт икскритикал предлагает качественные продукты, о чем говорят отзывы различных пользователей.

О xCritical отзывы говорят только о положительных сторонах компании:

«До этого я торговала только на Metatrader4, но после открытия счёта у Maxitrade перешла на Xcritical. Я не слышала об этой платформе раньше, поэтому решила узнать о ней побольше в интернете. Отзывы были разными: кто-то восторгался, другие утверждали, что xcritical мошенники. Поэтому решила разобраться с этим сама, в итоге обнаружила, что платформа Xcritical работает хорошо. Все быстро, прозрачно и доступно.» Клиент брокера Maxitrade.

«В компании установили CRM-систему икскритикал. Руководители остались довольны. Поток клиентов быстро вырос. С помощью этой системы мы поняли особенности наших пользователей. Теперь используем это в пользу для компании» Менеджер компании Clarity Capital.

«Криптобиржа и криптокошелек xcritical радуют своей функциональностью, мощностью, надежностью и приятным интерфейсом. Прошел месяц с тех пор, как мы используем эти продукты, все отлично работает» Глава отдела аналитиков компании Global Based Technologies.

CRM-система xCritical

Система управления взаимоотношениями с клиентами создана для улучшения производительности брокера. CRM делает работу команды проще, в результате обслуживание клиентов становится более качественным. CRM-систему xCritical можно объединять с разными способами обработки транзакций, это помогает эффективно отслеживать поток платежей. Система собирает детальный отчет о клиентах брокера для быстрого поиска нужной информации. Кроме того, она сочетается с разными платформами. После установки CRM xcritical, можно установить разные права доступа. Можно ограничить или открыть доступ к данным клиента. Как сообщает официальный сайт икскритикал, первостепенное преимущество CRM — гибкость системы безопасности.

Платформа xСritical

С помощью торгового терминала можно торговать на валютном рынке, используя 180 инструментов, графики, новости, котировки в режиме онлайн и другие функции. Платформа икскритикал при необходимости объединяется с CRM-системой. Устанавливая эти продукты одновременно, дилинговый центр получает максимум выгоды от информации о клиентах. Платформа xСritical имеет обширный функционал для торговли на валютном рынке. В терминале есть все необходимые графики, возможность пополнить депозит, выставить отложенный ордер или проанализировать рынок, не покидая вкладки со сделками. Торговлю на валютном рынке xcritical осуществляет без торможений и задержек системы. Сделки исполняются мгновенно, сигналы поступают вовремя. Советник Autochartist позволяет эффективно использовать технический анализ.

Криптобиржа xCritical

Криптовалютная биржа помогает проводить безопасные покупки или продажи разных цифровых валют. Данный продукт компания xCritical разработала специально для обмена монет по курсу рынка. Криптобиржа позволяет выставлять лимитные ордера, пополнить депозит и снимать средства. Она предоставляет доступ к другим биржам. Ликвидность на бирже высокая, а стакан заказов доступен в любое время, благодаря этому управление сделками становится легким и комфортным. Продукт позволяет совершать моментальный обмен криптовалют.

Криптовалютный кошелек xCritical

Криптокошелек от xCritical — это безопасное место для хранения криптовалют. Он объединен с биржей криптовалют, благодаря чему приобретенные монеты не нуждаются в переводе на другие кошельки. Криптовалюты появляются в кошельке xCritical за несколько секунд. Компания xcritical установила в кошелек инновационный алгоритм шифрования, счет защищен многоступенчатой системой безопасности. В смартфонах, которые имеют защиту по отпечатку пальца, устанавливается вход в кошелек этим способом. Если телефон более старой модели, войти в кошелек можно с помощью номера пользователя.

Аналитика xCritical

Современная Бизнес Аналитика xCritical позволяет отслеживать работу пользователя на платформе и создавать отчет. С помощью аналитики можно найти правильное решение для увеличения прибыли брокера. Этапы аналитики от xCritical:

- подготовка данных;

- анализ эффективности;

- анализ потерь;

- принятие верных решений;

- контроль риска.

Брокеры, выбирающие аналитику икскритикал, измеряют коэффициент полезности продаж, узнают способы удержания клиентов.

AMS xСritical

Благодаря партнерской системе управления можно увеличить поток клиентов. Идея AMS xСritical заключается в наращивании прибыли брокера с помощью партнерских программ. Продуманный механизм оплаты, специальные инструменты, понятный интерфейс — главные преимущества этого продукта. С помощью такой маркетинговой модели вознаграждения партнеров за приведенных можно сократить расходы. AMS xCritical за несколько этапов настроит и поможет контролировать партнерский доступ к данным пользователей.

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