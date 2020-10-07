Сориентироваться в услугах МФЦ поможет онлайн-помощник

Задать вопрос можно в специальной строке или выбрать из списка часто задаваемых вопросов. Онлайн-помощник автоматически предложит узнать статус дела, адрес и режим работы МФЦ, выбрать услугу и предварительную запись. Например, введя запрос «очередь в детский сад», помощник предложит выбрать услугу «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации Ленинградской области». Перейдя в описание услуги, пользователь увидит необходимые документы, сроки и порядок ее получения.

Платны ли услуги в МФЦ, кто может забрать готовые документы, где получить реквизиты для госпошлины? Ответы на эти и другие вопросы интерактивный помощник предложит посмотреть в разделе «часто задаваемые вопросы». Если клиенту требуется более подробная консультация или помощник не смог дать ответ, он предложит оставить контактные данные, и профильные специалисты МФЦ свяжутся для консультации.

Портал МФЦ Ленинградской области — современный удобный помощник для всех. Предварительная запись, загруженность филиалов в режиме реального времени, чат-бот и другие сервисы реализованы на сайте mfc47.ru. Актуальные новости и живые комментарии — в официальных соцсетях МФЦ: Фейсбук, Одноклассники, ВКонтакте, Телеграм — mfc47lo и Инстаграме — mfc.lo.