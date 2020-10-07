Сориентироваться в услугах МФЦ поможет онлайн-помощник

Задать вопрос можно в
специальной строке или выбрать из списка часто задаваемых вопросов.
Онлайн-помощник автоматически предложит узнать статус дела, адрес и режим
работы МФЦ, выбрать услугу и предварительную запись. Например, введя запрос
«очередь в детский сад», помощник предложит выбрать услугу «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации
Ленинградской области». Перейдя в описание услуги, пользователь увидит
необходимые документы, сроки и порядок ее получения.
Платны ли услуги в МФЦ,
кто может забрать готовые документы, где получить реквизиты для госпошлины?
Ответы на эти и другие вопросы интерактивный помощник предложит посмотреть в
разделе «часто задаваемые вопросы». Если клиенту требуется более подробная консультация
или помощник не смог дать ответ, он предложит оставить контактные данные, и
профильные специалисты МФЦ свяжутся для консультации.
Портал МФЦ Ленинградской
области — современный удобный помощник для всех. Предварительная запись,
загруженность филиалов в режиме реального времени, чат-бот и другие сервисы
реализованы на сайте mfc47.ru. Актуальные новости и живые комментарии — в
официальных соцсетях МФЦ: Фейсбук, Одноклассники, ВКонтакте, Телеграм — mfc47lo
и Инстаграме — mfc.lo.