17 новых COVID-пациентов в Гатчинском районе

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина (+10)

- с. Рождествено (+1)

- с. Никольское (+2)

- п. Новый Учхоз (+2)

- п. Новый Свет (+1)

- п. Пудость (+1)

В целом по Гатчинскому району на 7 октября коронавирусная инфекция подтверждена у 2178 человека, 1454 из их числа – 66,8 % - выздоровели, зарегистрировано 32 летальных исхода.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – составляет 692 человека.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 8 октября коронавирусная инфекция была диагностирована у 8835 человек, 5301 человек поправился, 100 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 60,0 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 853 человека (выздоровели 602),

- г. Коммунар – 150 человек (выздоровели 91),

- п. Вырица – 123 человека (выздоровели 92),

- п. Сиверский – 118 человек (выздоровели 91),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 72 человека (выздоровели 63)

- п. Тайцы – 67 человек (выздоровели 38),

- п. Новый Свет – 63 человека (выздоровели 48),

- с. Никольское – 42 человек (выздоровели 12),

- д. Малое Верево, п. Дружная Горка – по 38 человек,

- д. Большие Колпаны – 36 человек (выздоровели 18),

- п. Пудость – 35 человек (выздоровели 20),

- д. Лампово – 30 человек (выздоровели 23),

- п. Войсковицы – 26 человек (выздоровели 17),

- д. Сяськелево – 23 человека (выздоровели 14),

- п. Семрино – 18 человек (выздоровели 8),

- д. Малые Колпаны, д. Новый Учхоз – по 17 человек,

- п. Терволово, д. Пудомяги, п. Елизаветино – по 16 человек,

- д. Большое Рейзино, п. Мыза-Ивановка – по 13 человек,

- д. Белогорка, д. Батово, п. Высокоключевой – по 12 человек,

- п. Лукаши, п. Сусанино – по 11 человек,

- д. Шпаньково, д. Мины – по 9 человек,

- д. Жабино, д. Монделево, д. Покровская, с. Рождествено – по 8 человек,

- д. Пустошка, Кобралово – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, д. Меньково, Дружноселье, Старосиверская, п. Суйда, д. Выра – по 6 человек,

- д. Большое Верево, д. Тихковицы, д. Луйсковицы – по 5 человек,

- д. Вяхтелево, д. Ляды, Даймище, д. Куровицы, д. Ивановка (Пудостьское), п. Торфяное, д. Вайялово, д. Черново, Новосиверская, д. Романовка. д. Нижняя – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, д. Орлино, д. Никольское, д. Парицы, д. Антелево, п. Пригородный, п. Новинка, Вайя, д. Покровка, д. Корпиково – по 3 человека,

- п. Дивенский, д. Изора, Малые Борницы, Сокколово, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки, д. Крокшево, п. Борницкий лес, д. Тяглино, с. Слудицы, д. Виркино – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Зайцево, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», п. Торфопредприятие, д. Котельниково, п. Кобринское - по 1 человеку.