Кинотеатры в «красной зоне» продолжат работу

Аналогичное решение принято в отношении салонов красоты, косметических салонов и парикмахерских. В первой и второй зоне их деятельность разрешена при условии использования до 50% посадочных мест в зале обслуживания, а при ожидании оказания услуг необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра.

Ограничено количество человек для деятельности дополнительного образования в «красной» зоне — максимум 12 человек. Это ограничение также касается занятий в Домах культуры. Маски при этом обязательны.

Также вводится предварительная запись в многофункциональных центрах в «красной» и «желтой» зонах. Перечень предоставляемых услуг при этом не сокращается. Для всех посетителей обязательно использование масок.