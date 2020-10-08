Кинотеатры в «красной зоне» продолжат работу

Аналогичное решение принято в отношении салонов
красоты, косметических салонов и парикмахерских. В первой и второй зоне их
деятельность разрешена при условии использования до 50% посадочных мест в зале
обслуживания, а при ожидании оказания услуг необходимо соблюдать социальную
дистанцию 1,5 метра.
Ограничено количество человек для деятельности
дополнительного образования в «красной» зоне — максимум 12 человек. Это
ограничение также касается занятий в Домах культуры. Маски при этом
обязательны.
Также вводится предварительная запись в
многофункциональных центрах в «красной» и «желтой» зонах. Перечень
предоставляемых услуг при этом не сокращается. Для всех посетителей обязательно
использование масок.
Изменения в постановление правительства
Ленинградской области, регламентирующее ограничительные меры по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции, вступают в силу с 8 октября.
Изменения в постановление правительства
Ленинградской области, регламентирующее ограничительные меры по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции, вступают в силу с 8 октября.