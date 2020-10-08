Кинотеатры в «красной зоне» продолжат работу

Кинотеатры в «красной зоне» продолжат работу

В «красной» и «желтой» зонах с 8 октября введено условие заполняемости кинотеатров — не более 50% мест с обязательным использованием масок.

Рубрики : COVID-19     08 Oct 2020

Аналогичное решение принято в отношении салонов красоты, косметических салонов и парикмахерских. В первой и второй зоне их деятельность разрешена при условии использования до 50% посадочных мест в зале обслуживания, а при ожидании оказания услуг необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. 

Ограничено количество человек для деятельности дополнительного образования в «красной» зоне — максимум 12 человек. Это ограничение также касается занятий в Домах культуры. Маски при этом обязательны.

Также вводится предварительная запись в многофункциональных центрах в «красной» и «желтой» зонах. Перечень предоставляемых услуг при этом не сокращается. Для всех посетителей обязательно использование масок.

Изменения в постановление правительства Ленинградской области, регламентирующее ограничительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вступают в силу с 8 октября.


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