Большое сердце маленького человека

Поэтому сегодня актуальными становится поиск путей и средств формирования ценностного отношения к представителям старшего поколения.

Политика государства заключается в том, чтобы сделать жизнь пожилых людей комфортной. Но чтобы сделать их жизнь счастливой, нужна помощь. Что может принести свет в глаза пожилых людей и сделать их счастливыми? Ответ очевиден - дети.

Дети могут достучаться до сердца любого человека и растрогать, потому что они делают это искренне.

Задача взрослых научить, показать пример, способствовать формированию у детей уважения и любви к людям старшего поколения.

1 октября отмечается Международный день пожилого человека. Не остались в стороне и воспитанники детского сада №51. Вместе со своими педагогами Екатериной Анатольевной Кузьмичевой, Евгенией Александровной Козыревой, Анной Алексеевной Чалой, Татьяной Викторовной Котуновой ребята подготовили видеопоздравление с теплыми и душевными стихами для бабушек и дедушек, живущих в стационаре сестринского ухода «Родные люди» в Гатчине. Приятным сюрпризом стал красочный плакат, сделанный с большим теплом и заботой руками детей.

Педагоги уже не первый год поддерживают подобную инициативу, считая, что такая связь поколений является неотъемлемой частью воспитания наших детей.

Ирина Беззубенко, заведующая детским садом №51