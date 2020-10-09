Большое сердце маленького человека

Поэтому
сегодня актуальными становится поиск путей и средств формирования ценностного
отношения к представителям старшего поколения.
Политика
государства заключается в том, чтобы сделать жизнь пожилых людей комфортной. Но
чтобы сделать их жизнь счастливой, нужна помощь. Что может принести свет в
глаза пожилых людей и сделать их счастливыми? Ответ очевиден - дети.
Дети
могут достучаться до сердца любого человека и растрогать, потому что они делают
это искренне.
Задача взрослых научить, показать пример,
способствовать формированию у детей уважения и любви к людям старшего
поколения.
1
октября отмечается Международный день пожилого человека. Не остались в стороне
и воспитанники детского сада №51. Вместе со своими педагогами Екатериной
Анатольевной Кузьмичевой,
Евгенией Александровной Козыревой,
Анной Алексеевной Чалой,
Татьяной Викторовной Котуновой
ребята подготовили видеопоздравление с теплыми и душевными стихами для бабушек
и дедушек, живущих в стационаре сестринского ухода «Родные люди» в Гатчине.
Приятным сюрпризом стал красочный плакат, сделанный с большим теплом и заботой
руками детей.
Педагоги
уже не первый год поддерживают подобную инициативу, считая, что такая связь
поколений является неотъемлемой частью воспитания наших детей.
Ирина
Беззубенко, заведующая детским садом №51