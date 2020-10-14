Ленинградская область — в тройке лидеров по качеству образования

Ленинградская область — в тройке лидеров по качеству образования

Ленинградская область стала третьим в России регионом по качеству образования.

Рубрики : Образование     14 Oct 2020

«Система образования Ленинградской области доказывает свою эффективность не только в каждодневной работе, но и при оценке качества, проведенной Рособрнадзором. Мы планомерно шли к этому высокому результату», —прокомментировал председатель регионального комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов.

Рособрнадзор оценивает регионы по девяти критериям: качество подготовки учеников, работа со школами с низкими образовательными результатами, работа с одаренными и талантливыми детьми, работа по профориентации школьников, методическая работа, воспитательная работа, обеспечение объективности образовательных результатов, эффективность деятельности руководителей образовательных организаций и повышение квалификации педагогов.

Максимальный балл, который можно набрать — 321, у Ленинградской области — 304 балла. Максимум эксперты Рособрнадзора поставили нашей образовательной системе за качество подготовки учеников, эффективность работы руководителей и за методическую работу.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+