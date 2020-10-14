Ленинградская область — в тройке лидеров по качеству образования

«Система образования Ленинградской области доказывает свою эффективность не только в каждодневной работе, но и при оценке качества, проведенной Рособрнадзором. Мы планомерно шли к этому высокому результату», —прокомментировал председатель регионального комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов.

Рособрнадзор оценивает регионы по девяти критериям: качество подготовки учеников, работа со школами с низкими образовательными результатами, работа с одаренными и талантливыми детьми, работа по профориентации школьников, методическая работа, воспитательная работа, обеспечение объективности образовательных результатов, эффективность деятельности руководителей образовательных организаций и повышение квалификации педагогов.

Максимальный балл, который можно набрать — 321, у Ленинградской области — 304 балла. Максимум эксперты Рособрнадзора поставили нашей образовательной системе за качество подготовки учеников, эффективность работы руководителей и за методическую работу.