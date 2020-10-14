Ленинградская область — в тройке лидеров по качеству образования

«Система образования Ленинградской области
доказывает свою эффективность не только в каждодневной работе, но и при оценке
качества, проведенной Рособрнадзором. Мы планомерно шли к этому высокому
результату», —прокомментировал председатель регионального комитета общего и
профессионального образования Сергей Тарасов.
Рособрнадзор оценивает регионы по девяти критериям:
качество подготовки учеников, работа со школами с низкими образовательными
результатами, работа с одаренными и талантливыми детьми, работа по
профориентации школьников, методическая работа, воспитательная работа,
обеспечение объективности образовательных результатов, эффективность
деятельности руководителей образовательных организаций и повышение квалификации
педагогов.
Максимальный балл, который можно набрать — 321, у
Ленинградской области — 304 балла. Максимум эксперты Рособрнадзора поставили
нашей образовательной системе за качество подготовки учеников, эффективность
работы руководителей и за методическую работу.