Цифровая профессия за 72 часа

Ленинградская
область вошла в число участников федеральной программы персональных цифровых
сертификатов. Это даст возможность жителям региона пройти бесплатное обучение
на курсах по программированию, цифровому маркетингу, большим данным, маркетингу
и другим компетенциям цифровой экономики.
«Потребность в
квалифицированных IT-кадрах с каждым годом растет. У жителей Ленинградской
области появилась возможность бесплатно, не выходя из дома получить цифровую
специальность», — подчеркнул и.о. председателя комитета цифрового развития
Ленинградской области Денис Золков.
Подать заявку на
сертификат можно с 15 по 30 октября на сайте цифровойсертификат.рф.
Принять участие в
проекте могут граждане России, не достигшие пенсионного возраста, с законченным
высшим или средним профессиональным образованием. Также требуется постоянная
или временная регистрация в регионе-участнике проекта.
Для тех, кто решил
обучиться новым профессиям, будут доступны на выбор образовательные курсы по 22
направлениям цифровой экономики продолжительностью до 72 часов. Обучение
проходит полностью в дистанционном формате, по итогу слушатели получат
официальное удостоверение о повышении квалификации.
Новые навыки
позволят не только попробовать себя в новом направлении, но и сменить
профессию, развить текущую карьеру, подрабатывать на удаленке, совмещая с
основной работой. Чтобы получить сертификат, необязательно иметь профильное
образование: программы рассчитаны на людей с начальным, базовым и продвинутым
уровнем подготовки.