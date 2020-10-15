Цифровая профессия за 72 часа

Ленинградская область вошла в число участников федеральной программы персональных цифровых сертификатов. Это даст возможность жителям региона пройти бесплатное обучение на курсах по программированию, цифровому маркетингу, большим данным, маркетингу и другим компетенциям цифровой экономики.

«Потребность в квалифицированных IT-кадрах с каждым годом растет. У жителей Ленинградской области появилась возможность бесплатно, не выходя из дома получить цифровую специальность», — подчеркнул и.о. председателя комитета цифрового развития Ленинградской области Денис Золков.

Подать заявку на сертификат можно с 15 по 30 октября на сайте цифровойсертификат.рф.

Принять участие в проекте могут граждане России, не достигшие пенсионного возраста, с законченным высшим или средним профессиональным образованием. Также требуется постоянная или временная регистрация в регионе-участнике проекта.

Для тех, кто решил обучиться новым профессиям, будут доступны на выбор образовательные курсы по 22 направлениям цифровой экономики продолжительностью до 72 часов. Обучение проходит полностью в дистанционном формате, по итогу слушатели получат официальное удостоверение о повышении квалификации.

Новые навыки позволят не только попробовать себя в новом направлении, но и сменить профессию, развить текущую карьеру, подрабатывать на удаленке, совмещая с основной работой. Чтобы получить сертификат, необязательно иметь профильное образование: программы рассчитаны на людей с начальным, базовым и продвинутым уровнем подготовки.