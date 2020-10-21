«Сейчас главное – сохранить людей»

- Исходя из ежедневого мониторинга, ситуация на территории Гатчинского района остается стабильной. Это говорит о том, что тот комплекс мер, которые мы сегодня реализуем, имеет определенные результаты. Но в целом ситуация продолжает оставаться тревожной, учитывая общие цифры по заболеваемости. Поэтому рассчитываю на предложения в части взаимодействия, чтобы ситуация оставалась под контролем, - сказала глава районной администрации Людмила Нещадим.

Прервать цепочку распространения

Главный врач Гатчинской межрайонной клинической больницы Константин Харитоненко доложил, что плановая помощь в медицинских учреждениях не прерывается, амбулаторная служба и стационарная помощь работают в плановом режиме. В Сиверском коронавирусном стационаре находится около ста пациентов, треть из них из других районов Ленинградской области.

- Ситуация напряженная, но контролируемая. Примерно одинаковая по всем параметрам: по составу заболевших, по тяжести заболевания. Большинство случаев - легкого течения, – сообщил главврач Гатчинской КМБ.

Главный государственный санитарный врач по Гатчинскому и Лужскому районам Николай Васев отметил, что согласно анализу, проведенному по Ленобласти, ситуация распространению коронавируса в Гатчинском районе не отличается от ситуации в регионе. В Гатчинском районе, как и в целом по области, на первом месте по росту заболевания- учреждения образования, на втором - медицинские сотрудники. Что касается домашних очагов по месту регистрации, здесь есть определенный рост. Но нельзя сказать, что среди заболевших на первом месте пожилые люди, а скорее люди среднего возраста и молодые.

По словам Николая Васева, «индекс распространения» в настоящий момент чуть меньше «единицы», это говорит о том, что ситуация остается стабильно напряженной, без резких скачков заболеваемости. В центре внимания учреждения образования. Но и здесь уже алгоритм действий отработан.

Председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина отметила, что школы не являются источником распространения коронавируса, то, что имеется на сегодняшний день, – это семейные очаги. С 26 октября школы уходят на 10-дневные каникулы. При необходимости их продлят до 14 дней. Данная пауза позволит разобщить коллективы, прервать цепочку распространения и улучшить ситуацию. В каникулярное время в учреждениях образования будет проводиться тщательная обработка и дезинфекция.

«Никто не хочет быть закрытым»

Заместитель председателя комитета ЖКХ по Гатчинскому району Владимир Вдовиченко сообщил, что уборку и обработку подъездов управляющие компании выполняют по графику. Людмила Нещадим напомнила, что руководители управляющих компаний будут нести персональную ответственность за отсутствие контроля за соблюдением графика уборки и обработки подъездов, а также поручила усилить контроль за проведением этих мероприятий.

По мнению Николая Васева, по плану или нет, но работа по дезинфекции подъездов проводится достаточно эффективно. Анализ ситуации показывает, что нет случаев, когда заболевание распространяется среди жителей одного подъезда. Также он отметил, что результаты рейда по объектам общественного питания показали, что предприниматели понимают сложность ситуации и стараются выполнять необходимые требования. Посыл, что никто не хочет быть закрытым, заставляет всех соблюдать закон.

Начальник отдела по развитию малого, среднего предпринимательства и потребительного рынка Наталья Рудченко доложила, что контрольные мероприятия на объектах торговли и общественного питания проводятся ежедневно. В ближайшее время планируется проверить также досугово-развлекательные центры и частные детские сады.

Как сообщил председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Сергей Никитин, все учреждения культуры работают с соблюдением требований. В настоящий момент комитетом прорабатывается вопрос организации культурных мероприятий в связи с эпидемиологической обстановкой, которые планируется проводить либо с ограниченным количеством зрителей и трансляцией, либо полностью уводить в онлайн формат.

Демонстрация нежелания носить маску: в чем проблема?

Николай Васев подчеркнул, что ношение средств индивидуальной защиты и выполнение предписанных законом санитарных требований - это личная ответственность – социальная и гражданская - каждого жителя, и еще больше каждого должностного лица, руководителя предприятия, организации, учреждения.

- В нашей работе, надо отметить, мы стали сталкиваться с определенным непониманием людей. Такого не было еще полгода назад, - отметил Николай Васев.

Начальник Гатчинской станции по борьбе с болезнями животных Сергей Мизерный отметил, что сейчас силами службы дезинфекция проводится по заявкам администрации и по решению оперативного штаба, готовы взять на себя и обработку территорий школ и детских садов. Всего силами службы обработано более двух тысяч объектов.

А вот что касается обработки общественных пространств, ветеринарная служба, которая проводит эту работу, столкнулась с проблемами. Отдельные граждане с низкой социальной ответственностью не позволяют обрабатывать общественные пространства. Чтобы найти взаимопонимание, было решено встретиться с руководителями крупных предприятий торговли, заранее продумать график и предупреждать население, когда специалисты выходят на дезинфекцию.

В зоне риска, по мнению главного санитарного врача, оказался и общественный транспорт: в масках ездят далеко не все. Со своей стороны представители перевозчиков ООО «Транс-Балт» и ПТ «Гатчинамаршрутавто» проинформировали, что дезинфекция в автобусах проводится в обязательном порядке, частично между рейсами, осуществляется медконтроль за водителями, но пассажиры зачастую отказываются соблюдать масочный режим. Просьба одеть маску у отдельных граждан вызывает непонимание, а порой и агрессию. Перевозчики обратились с просьбой оказать помощь и проводить рейды на транспорте чаще.

Глава районной администрации поручила направить контрольные группы с проверкой автобусов и провести разъяснительную работу среди граждан о необходимости соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Возможно, пришло время по-другому вести и саму просветительскую компанию: еще более доступно и настойчиво.

Татьяна Можаева