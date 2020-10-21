В ГИЭФПТ появится президент

Перед началом заседания
председатель Ученого совета, ректор ГИЭФПТ, доктор экономических наук,
профессор Владислав Романович Ковалев вручил ряду работников института почетные
грамоты и награды.
Так, пять сотрудников
ГИЭФПТ - проректор, к.э.н., доцент В.Н. Чумаков, декан технического факультета
А.В. Богачева, помощник ректора Е.Ф. Короткова, преподаватель М.А. Огарков и
студент II
курса, обучающийся по направлению «Бизнес-информатика», Ю.А. Басковцев получили
благодарственные письма и памятные подарки от регионального центра WorldSkills «За подготовку к
проведению финала VIII
национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в дистанционном формате в
Ленинградской области».
Декан заочного
факультета, к.э.н. Л.Б. Перелыгина и помощник ректора Е.Ф. Короткова были
награждены грамотами главы администрации Гатчинского муниципального района Л.Н.
Нещадим за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
вклад в развитие системы высшего образования в Ленинградской области.
Повестка дня заседания
Ученого совета была довольно насыщенной: доклад ответственного секретаря
приемной комиссии О.И. Унси-Заде «Об итогах приема в 2020 году»; выборы деканов
экономического и юридического факультетов; выборы заведующих кафедрами
информационных технологий, безопасности и права; социально-правовых и
гуманитарных дисциплин; иностранных языков.
В своем решении по
первому вопросу Ученый совет с удовлетворением отметил, что государственное
задание 2020 года по приему на все программы и формы обучения выполнено в
полном объеме.
В заседании Совета
активное участие принял вице-президент РАЕН, Заслуженный деятель науки РФ,
лауреат Государственной премии РФ, академик В.С. Новиков. Сотрудничество ГИЭФПТ
с РАЕН имеет давние корни: в далеком 2004 году институт (тогда еще ЛОИЭФ) стал
принимать активное участие в выпуске научного периодического издания «Вестник
образования и развития науки РАЕН». Сегодня – это всероссийский научный журнал,
рецензируемый и цитируемый, имеющий подписчиков во многих регионах РФ, в
Беларуси и Казахстане, пользующийся большим уважением научного сообщества.
Василий Семенович Новиков - главный редактор этого журнала, с 2010 года
является Почетным доктором ГИЭФПТ, пользуется большим уважением
профессорско-преподавательского коллектива и участвует в заседаниях Ученого
совета.
Как Почетный доктор
ГИЭФПТ, Василий Семенович выступил перед членами Ученого совета с важной
инициативой о необходимости внесения дополнений в Устав института о введении
должности президента ГИЭФПТ. Данная инициатива нашла полное понимание Ученого
совета, и этот вопрос был внесен в повестку дня заседания. По итогам его
обсуждения все присутствующие единогласно проголосовали за то, чтобы в Устав
института были внесены соответствующие дополнения.
Сотрудничество ГИЭФПТ с
РАЕН с каждым годом становится все крепче и плодотворнее, все больше
представителей ГИЭФПТ получают академические звания, активно участвуют в
деятельности секции междисциплинарных проблем науки и образования РАЕН. На
прошедшем заседании к ним присоединились еще двое: вице-президент РАЕН В.С.
Новиков вручил диплом члена-корреспондента РАЕН заведующей кафедрой управления
социальными и экономическими процессами, д.э.н., профессору О.В. Заборовской и
диплом советника РАЕН – ученому секретарю, к.п.н., доценту В.В. Андронатий.
В конце заседания все
присутствующие единогласно проголосовали за то, чтобы В.С. Новиков вошел в
состав Ученого совета ГИЭФПТ.
Фото Александра Баскакова