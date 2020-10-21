В ГИЭФПТ появится президент

Перед началом заседания председатель Ученого совета, ректор ГИЭФПТ, доктор экономических наук, профессор Владислав Романович Ковалев вручил ряду работников института почетные грамоты и награды.

Так, пять сотрудников ГИЭФПТ - проректор, к.э.н., доцент В.Н. Чумаков, декан технического факультета А.В. Богачева, помощник ректора Е.Ф. Короткова, преподаватель М.А. Огарков и студент II курса, обучающийся по направлению «Бизнес-информатика», Ю.А. Басковцев получили благодарственные письма и памятные подарки от регионального центра WorldSkills «За подготовку к проведению финала VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в дистанционном формате в Ленинградской области».

Декан заочного факультета, к.э.н. Л.Б. Перелыгина и помощник ректора Е.Ф. Короткова были награждены грамотами главы администрации Гатчинского муниципального района Л.Н. Нещадим за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие системы высшего образования в Ленинградской области.

Повестка дня заседания Ученого совета была довольно насыщенной: доклад ответственного секретаря приемной комиссии О.И. Унси-Заде «Об итогах приема в 2020 году»; выборы деканов экономического и юридического факультетов; выборы заведующих кафедрами информационных технологий, безопасности и права; социально-правовых и гуманитарных дисциплин; иностранных языков.

В своем решении по первому вопросу Ученый совет с удовлетворением отметил, что государственное задание 2020 года по приему на все программы и формы обучения выполнено в полном объеме.

В заседании Совета активное участие принял вице-президент РАЕН, Заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии РФ, академик В.С. Новиков. Сотрудничество ГИЭФПТ с РАЕН имеет давние корни: в далеком 2004 году институт (тогда еще ЛОИЭФ) стал принимать активное участие в выпуске научного периодического издания «Вестник образования и развития науки РАЕН». Сегодня – это всероссийский научный журнал, рецензируемый и цитируемый, имеющий подписчиков во многих регионах РФ, в Беларуси и Казахстане, пользующийся большим уважением научного сообщества. Василий Семенович Новиков - главный редактор этого журнала, с 2010 года является Почетным доктором ГИЭФПТ, пользуется большим уважением профессорско-преподавательского коллектива и участвует в заседаниях Ученого совета.

Как Почетный доктор ГИЭФПТ, Василий Семенович выступил перед членами Ученого совета с важной инициативой о необходимости внесения дополнений в Устав института о введении должности президента ГИЭФПТ. Данная инициатива нашла полное понимание Ученого совета, и этот вопрос был внесен в повестку дня заседания. По итогам его обсуждения все присутствующие единогласно проголосовали за то, чтобы в Устав института были внесены соответствующие дополнения.

Сотрудничество ГИЭФПТ с РАЕН с каждым годом становится все крепче и плодотворнее, все больше представителей ГИЭФПТ получают академические звания, активно участвуют в деятельности секции междисциплинарных проблем науки и образования РАЕН. На прошедшем заседании к ним присоединились еще двое: вице-президент РАЕН В.С. Новиков вручил диплом члена-корреспондента РАЕН заведующей кафедрой управления социальными и экономическими процессами, д.э.н., профессору О.В. Заборовской и диплом советника РАЕН – ученому секретарю, к.п.н., доценту В.В. Андронатий.

В конце заседания все присутствующие единогласно проголосовали за то, чтобы В.С. Новиков вошел в состав Ученого совета ГИЭФПТ.





Фото Александра Баскакова