Школы продезинфицируют во время каникул

«Мы должны не упустить возможность и максимально эффективно провести необходимую санобработку. Практика весны, первой волны ковида, показала, что массовые санитарные обработки имели свой эффект. Также, по строгой схеме контроля, отработанной нами летом, надо организовать работу детских оздоровительных лагерей. Необходимо широко использовать накопленный опыт в предупреждении и в борьбе с коронавирусом сейчас, в период конца октября—начала ноября, когда прогнозируется рост заболеваемости», — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на видеоконференции с главами администраций районов.

Так же глава региона дал поручение предоставлять ему регулярный доклад о количестве проведенных проверок соблюдения масочного режима, ходе дезинфекции территорий, выявленных нарушениях, принятых мерах по их устранению и о привлечении к ответственности нарушителей.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти