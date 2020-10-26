«Учебные суды» для школьников

В начале октября на базе
центра «Созвездие» Районного центра детского творчества прошли мероприятия по
развитию правовой грамотности подростков и педагогов Гатчинского муниципального
района, а также тренировочный отбор команд на областной конкурс «Учебные суды».
По информации комитета
образования Гатчинского района, в муниципальном турнире приняли участие пять
команд по шесть человек.
Мероприятие проходило в
онлайн формате. Для всех участников учебного заседания были предоставлены
оборудованные кабинеты. А в самом заседании была использована процедура,
аналогичная правилам Международного конкурса учебных судов для обучающихся.
Отметим, что она отличается от процедуры рассмотрения дела в обычных судах:
считается, что все представленные в деле документы исследованы, стороны и
свидетели допрошены.
По условиям конкурса в
суде участвовали судьи, в лице представителей Адвокатской палаты Ленинградской
области, Совета молодых адвокатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
Санкт-Петербургского института права имени Принца П.Г. Ольденбургского и
представители сторон. Каждая команда представляла две стороны, каждая из
которых формулирует и аргументирует позицию по трем вопросам, которые
поставлены в учебном деле.
Подведение итогов
проходило по личным и командным результатам. Победу одержала команда центра
«Созвездие» Районного центра детского творчества. На втором месте - Сиверская
гимназия, третье место занял Гатчинский лицей №3.
Лучшие спикеры
Гатчинского муниципального района будут объявлены перед началом областного
конкурса «Учебные суды» 11 ноября.
Фото предоставлено организаторами мероприятия