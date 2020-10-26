«Учебные суды» для школьников

В начале октября на базе центра «Созвездие» Районного центра детского творчества прошли мероприятия по развитию правовой грамотности подростков и педагогов Гатчинского муниципального района, а также тренировочный отбор команд на областной конкурс «Учебные суды».

По информации комитета образования Гатчинского района, в муниципальном турнире приняли участие пять команд по шесть человек.

Мероприятие проходило в онлайн формате. Для всех участников учебного заседания были предоставлены оборудованные кабинеты. А в самом заседании была использована процедура, аналогичная правилам Международного конкурса учебных судов для обучающихся. Отметим, что она отличается от процедуры рассмотрения дела в обычных судах: считается, что все представленные в деле документы исследованы, стороны и свидетели допрошены.

По условиям конкурса в суде участвовали судьи, в лице представителей Адвокатской палаты Ленинградской области, Совета молодых адвокатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербургского института права имени Принца П.Г. Ольденбургского и представители сторон. Каждая команда представляла две стороны, каждая из которых формулирует и аргументирует позицию по трем вопросам, которые поставлены в учебном деле.

Подведение итогов проходило по личным и командным результатам. Победу одержала команда центра «Созвездие» Районного центра детского творчества. На втором месте - Сиверская гимназия, третье место занял Гатчинский лицей №3.

Лучшие спикеры Гатчинского муниципального района будут объявлены перед началом областного конкурса «Учебные суды» 11 ноября.

Фото предоставлено организаторами мероприятия



