Гатчинская «Сказка» стала лауреатом международного конкурса

Руководителю
театральной студии «Сказка» Виктории Николаевне Александровой вручено
благодарственное письмо - за высокий профессиональный уровень подготовки юных
участников конкурса-фестиваля.
Пятый
Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Открытые
страницы. Великий Новгород» проходил с 22 по 25 октября 2020 года. Организатор
конкурса - творческое объединение «Триумф», которое проводит международные
конкурсы, фестивали в области культуры и искусства для детей и подростков с
2006 года. Ежегодно в мероприятиях творческого объединения принимают участие
свыше 50000 юных дарований.
Напомним,
театральная студия «Сказка» была создана при ЦТЮ в 1996 году. Участники студии
— дети от четырех лет и старше. Занимаясь по авторской методике руководителя
студии Виктории Александровой, ребята осваивают актёрское мастерство,
сценическую речь и движение, работают над литературно-музыкальными композициями
и мини-спектаклями по мотивам русских народных сказок и произведениям детских писателей.
Образцовый
коллектив театральная студия «Сказка» - постоянный участник и победитель
детских творческих конкурсов разного уровня. Юные «сказочники» принимают
активное участие в концертах, фестивалях, конкурсах и других значимых
мероприятиях Гатчины, Гатчинского района и Ленинградской области.