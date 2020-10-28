Гатчинская «Сказка» стала лауреатом международного конкурса

Гатчинская «Сказка» стала лауреатом международного конкурса

Детская театральная студия «Сказка» гатчинского Центра творчества юных стала лауреатом II степени V Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Открытые страницы. Великий Новгород».

Рубрики : Культура     28 Oct 2020

Руководителю театральной студии «Сказка» Виктории Николаевне Александровой вручено благодарственное письмо - за высокий профессиональный уровень подготовки юных участников конкурса-фестиваля.

Пятый Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Открытые страницы. Великий Новгород» проходил с 22 по 25 октября 2020 года. Организатор конкурса - творческое объединение «Триумф», которое проводит международные конкурсы, фестивали в области культуры и искусства для детей и подростков с 2006 года. Ежегодно в мероприятиях творческого объединения принимают участие свыше 50000 юных дарований.

Напомним, театральная студия «Сказка» была создана при ЦТЮ в 1996 году. Участники студии — дети от четырех лет и старше. Занимаясь по авторской методике руководителя студии Виктории Александровой, ребята осваивают актёрское мастерство, сценическую речь и движение, работают над литературно-музыкальными композициями и мини-спектаклями по мотивам русских народных сказок и произведениям детских писателей.

Образцовый коллектив театральная студия «Сказка» - постоянный участник и победитель детских творческих конкурсов разного уровня. Юные «сказочники» принимают активное участие в концертах, фестивалях, конкурсах и других значимых мероприятиях Гатчины, Гатчинского района и Ленинградской области.

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