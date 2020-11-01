Пироговская олимпиада по химии и биологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова приглашает участников!

Олимпиада является открытой, в ней могут принимать участие учащиеся из всех регионов РФ. Участие в олимпиаде – бесплатное.

«Идея проведения Олимпиады в нашем Университете зародилась не вчера. РНИМУ – один из ведущих медицинских вузов страны, в котором всегда уделялось много внимания работе со школьниками. С приходом в Университет новой администрации мечта стала обретать осязаемые формы и вот сейчас она становиться вполне реальной, - рассказал один из создателей Олимпиады, заведующий кафедрой химии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, научный руководитель школы Хим-Био-Плюс, профессор РАН Вадим Витальевич Негребецкий. - Если серьезно – подготовка Олимпиады, которая претендует на статус «Всероссийской», очень непростая задача. Мы серьезно подошли к формированию организационного и программного комитетов, в которые вошли не только выдающиеся представители научного коллектива нашего Университета, среди которых, помимо ректора, академика РАН Сергея Анатольевича Лукьянова, проректор по научной работе, профессор РАН Денис Ребриков, заведующий кафедрой общей и клеточной биологии профессор Александр Антохин, профессор Иван Белавин и другие, но также вице-президент Российского химического общества, член-корреспондент РАН Юлия Горбунова, другие известные ученые и педагоги, с колоссальным опытом по подготовке и проведению международных олимпиад. В состав жюри, во главе с академиком РАН, профессором Юрием Бауковым вошли ведущие преподаватели кафедр химии ЛФ и биологии МБФ. Мой личный опыт работы в медико-биологических классах в школах-партнерах нашего Университета, показывает, что Олимпиады по профильным дисциплинам всегда привлекали современного школьника. И дело тут не только в возможности поступить в выбранный Университет без экзамена, но и в мотивации, проверки себя; в здоровом чувстве соперничества. А почему именно химия и биология, мне кажется, тоже очевидно. Это – фундаментальные дисциплины, которые учат думать, тренировать мозг,

усовершенствуют нейронные связи, ну и кроме того, это профилирующие дисциплины при поступлении в медицинский вуз».

Основными задачами Пироговской олимпиады являются:

·просветительская деятельность, пропаганда научных знаний и культурных ценностей, целенаправленная профориентационная работа;

·создание оптимальных условий для выявления и привлечения в Университет наиболее подготовленных, одаренных, профессионально ориентированных обучающихся средних общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, способных к освоению программ высшего профессионального образования;

·развитие творческих способностей обучающихся, их интереса к научно-исследовательской деятельности, к получению знаний за рамками образовательных программ основного общего и среднего общего образования;

·создание необходимых условий для поддержки одаренных обучающихся, их интеллектуального развития, вовлечения в активную учебно-познавательную деятельность, подготовки к продолжению обучения в вузе;

·формирование активной гражданской позиции талантливой молодежи, воспитание здорового духа конкурентной борьбы и стремления к победе.

Олимпиада будет состоять из двух этапов:

1 этап – отборочный будет проходить с 25 по 27 ноября 2020 года. Отборочный этап пройдёт в заочном формате, с применением дистанционных образовательных технологий.

2 этап – заключительный будет проходить со 2 по 5 марта 2021. Заключительный этап пройдет в очном формате в Москве, в главном здании ведущего медицинского вуза России – РНИМУ им. Н.И. Пирогова или в очно/заочном (гибридном формате) с применением дистанционных образовательных технологий.

«Над составлением заданий Олимпиады работал целый творческий коллектив, во главе с такими выдающимися нашими специалистами, как один из авторов Открытия элементотропии в органических соединениях германия, а также фантастически великолепного учебника-задачника по химии для абитуриентов профессор И.Ю. Белавин, д.б.н., профессор А.И. Антохин», - подчеркнул Вадим Негребецкий.

Ознакомиться с Положением об Олимпиаде, Регламентом проведения Олимпиады, графиком проведения этапов Олимпиады, а также подать заявку на участие вы можете на нашем сайте: http://rsmu.ru/about.html