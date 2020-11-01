Пироговская олимпиада по химии и биологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова приглашает участников!

Олимпиада
является открытой, в ней могут принимать участие учащиеся из всех регионов РФ.
Участие в олимпиаде – бесплатное.
«Идея проведения Олимпиады в нашем Университете зародилась не
вчера. РНИМУ – один из ведущих медицинских вузов страны, в котором всегда
уделялось много внимания работе со школьниками. С приходом в Университет новой
администрации мечта стала обретать осязаемые формы и вот сейчас она становиться
вполне реальной, - рассказал
один из создателей Олимпиады, заведующий кафедрой химии лечебного факультета
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, научный руководитель школы Хим-Био-Плюс, профессор РАН
Вадим Витальевич Негребецкий. - Если серьезно – подготовка Олимпиады,
которая претендует на статус «Всероссийской», очень непростая задача. Мы серьезно
подошли к формированию организационного и программного комитетов, в которые
вошли не только выдающиеся представители научного коллектива нашего
Университета, среди которых, помимо ректора, академика РАН Сергея Анатольевича Лукьянова,
проректор по научной работе, профессор РАН Денис
Ребриков, заведующий кафедрой общей и клеточной биологии профессор Александр Антохин, профессор Иван Белавин и другие, но также
вице-президент Российского химического общества, член-корреспондент РАН Юлия Горбунова, другие известные ученые
и педагоги, с колоссальным опытом по подготовке и проведению международных
олимпиад. В состав жюри, во главе с академиком РАН, профессором Юрием Бауковым вошли ведущие
преподаватели кафедр химии ЛФ и биологии МБФ. Мой личный опыт работы в
медико-биологических классах в школах-партнерах нашего Университета,
показывает, что Олимпиады по профильным дисциплинам всегда привлекали
современного школьника. И дело тут не только в возможности поступить в
выбранный Университет без экзамена, но и в мотивации, проверки себя; в здоровом
чувстве соперничества. А почему именно химия и биология, мне кажется, тоже
очевидно. Это – фундаментальные дисциплины, которые учат думать, тренировать
мозг,
усовершенствуют нейронные связи, ну и кроме того, это
профилирующие дисциплины при поступлении в медицинский вуз».
Основными задачами
Пироговской олимпиады являются:
·просветительская
деятельность, пропаганда научных знаний и культурных ценностей,
целенаправленная профориентационная работа;
·создание
оптимальных условий для выявления и привлечения в Университет наиболее
подготовленных, одаренных, профессионально ориентированных обучающихся средних
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций,
способных к освоению программ высшего профессионального образования;
·развитие
творческих способностей обучающихся, их интереса к научно-исследовательской
деятельности, к получению знаний за рамками образовательных программ основного
общего и среднего общего образования;
·создание
необходимых условий для поддержки одаренных обучающихся, их интеллектуального
развития, вовлечения в активную учебно-познавательную деятельность, подготовки
к продолжению обучения в вузе;
·формирование
активной гражданской позиции талантливой молодежи, воспитание здорового духа
конкурентной борьбы и стремления к победе.
Олимпиада будет
состоять из двух этапов:
1 этап – отборочный будет
проходить с 25 по 27 ноября 2020 года. Отборочный этап пройдёт в заочном
формате, с применением дистанционных образовательных технологий.
2 этап – заключительный
будет проходить со 2 по 5 марта 2021. Заключительный этап пройдет в очном
формате в Москве, в главном здании ведущего медицинского вуза России – РНИМУ
им. Н.И. Пирогова или в очно/заочном (гибридном формате) с применением
дистанционных образовательных технологий.
«Над составлением
заданий Олимпиады работал целый творческий коллектив, во главе с такими выдающимися
нашими специалистами, как один из авторов Открытия элементотропии в
органических соединениях германия, а также фантастически великолепного
учебника-задачника по химии для абитуриентов профессор И.Ю. Белавин, д.б.н.,
профессор А.И. Антохин», - подчеркнул Вадим Негребецкий.
Ознакомиться
с Положением об Олимпиаде, Регламентом проведения Олимпиады, графиком
проведения этапов Олимпиады, а также подать заявку на участие вы можете на нашем сайте: http://rsmu.ru/about.html