Сгорели два автомобиля, магазин и…

21
октября в садоводстве «Рассвет» сгорел дачный дом. Проводится проверка.
23
октября в СНТ «Риф» массива «Красницы» сгорел продовольственный магазин.
Причиной пожара стал аварийный режим работы участка электросети.
Сразу
8 пожаров произошло 24 октября. В посёлке Елизаветино в результате умышленного
поджога сгорел легковой автомобиль «Рено Логан».
В
садоводстве «Технолог» массива «Новинка» сгорел дачный дом, на соседнем доме
оплавился сайдинг.
В
Большом Верево горел частный дом, в результате пожара пострадал мужчина, который
при попытке потушить огонь получил ожоги рук и спины первой степени. Доставлен
в Гатчинскую КМБ.
В садоводстве
«Скворицы» сгорели дом и бытовка.
В
Вырице в частной бане выгорел мансардный этаж. Причиной пожара стала
неисправность печной трубы.
27
октября в поселке Новый Свет на въезде в садоводческий массив сгорел легковой
автомобиль ВАЗ-2109. Причина пожара устанавливается.
30
октября в СНТ «Пламя» массива «Учхоз» сгорел летний дом. Причиной пожара стал
аварийный режим работы участка электросети.
ОНДиПР Гатчинского района