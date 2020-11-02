Сгорели два автомобиля, магазин и…

21 октября в садоводстве «Рассвет» сгорел дачный дом. Проводится проверка.

23 октября в СНТ «Риф» массива «Красницы» сгорел продовольственный магазин. Причиной пожара стал аварийный режим работы участка электросети.

Сразу 8 пожаров произошло 24 октября. В посёлке Елизаветино в результате умышленного поджога сгорел легковой автомобиль «Рено Логан».

В садоводстве «Технолог» массива «Новинка» сгорел дачный дом, на соседнем доме оплавился сайдинг.

В Большом Верево горел частный дом, в результате пожара пострадал мужчина, который при попытке потушить огонь получил ожоги рук и спины первой степени. Доставлен в Гатчинскую КМБ.

В садоводстве «Скворицы» сгорели дом и бытовка.

В Вырице в частной бане выгорел мансардный этаж. Причиной пожара стала неисправность печной трубы.

27 октября в поселке Новый Свет на въезде в садоводческий массив сгорел легковой автомобиль ВАЗ-2109. Причина пожара устанавливается.

30 октября в СНТ «Пламя» массива «Учхоз» сгорел летний дом. Причиной пожара стал аварийный режим работы участка электросети.

ОНДиПР Гатчинского района