5 ноября в Гатчинском районе отключат свет

5 ноября в Гатчинском районе отключат свет

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     04 Nov 2020

05.11.20 с 10:00 до 17:00

Сиверское ГП:

д. Белогорка, ул.Садовая, ул. Береговая.

 

05.11.20 с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

д. Чикино,

д. Старое Поддубье.

                                              

05.11.20 с 10:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Вайя.

05.11.20 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Кастино,

д. Саванкюля,

д. Старые Низковицы,

Крокшево (частный сектор).

 

05.11.20 с 09:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Вярлево, часть,

п. Лукаши, часть,

п. Морская Слобода,

д. Бор,

д. Корпикюля,

к/п «Павловская слобода»,

к/п «Павловский посад»,

с-во «Комсомолец».

 

С 05.11.20  21:00 до 06.11.20  24:00 (дважды на 40 минут для оперативных переключений)

Пудостьское СП:

д. Лайдузи,

снт «Автовец»,

снт «Волна»,

п/ф «Скворицы», артскважина,

п. Терволово, Гатчинское шоссе, ул. Целинная, ул. Зелёная, ул. Сиреневая, ул. Полевая, ул. Липовая, ул. Инкубаторная.

 

06.11.20  с 08:00 до 16:00

Пудостьское СП:

п. Терволово, ул. Лесосеменная, Гатчинский лесхоз.

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