5 ноября в Гатчинском районе отключат свет

05.11.20 с 10:00 до 17:00
Сиверское ГП:
д. Белогорка, ул.Садовая, ул.
Береговая.
05.11.20
с 09:00 до 18:00
Рождественское
СП:
д. Чикино,
д. Старое Поддубье.
05.11.20 с 10:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Вайя.
05.11.20 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Кастино,
д. Саванкюля,
д. Старые Низковицы,
Крокшево (частный сектор).
05.11.20 с 09:00 до 18:00
Пудомягское СП:
д. Вярлево, часть,
п. Лукаши, часть,
п. Морская Слобода,
д. Бор,
д. Корпикюля,
к/п «Павловская слобода»,
к/п «Павловский посад»,
с-во «Комсомолец».
С 05.11.20 21:00 до 06.11.20 24:00 (дважды на 40 минут для оперативных
переключений)
Пудостьское СП:
д. Лайдузи,
снт «Автовец»,
снт «Волна»,
п/ф «Скворицы», артскважина,
п. Терволово, Гатчинское
шоссе, ул. Целинная, ул. Зелёная, ул. Сиреневая, ул. Полевая, ул. Липовая, ул.
Инкубаторная.
06.11.20 с 08:00 до 16:00
Пудостьское СП:
п. Терволово, ул.
Лесосеменная, Гатчинский лесхоз.