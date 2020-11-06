«Точка патриотизма» депутата Сергея Павлова

«Капсула времени» - молодой музей, а вот самой коллекции экспонатов, собранной Сергеем Павловым, уже более 20 лет. Музей интересен для людей разного возраста. В его залах можно увидеть и окунувшихся в воспоминания пенсионеров, и школьников. Это, своего рода, послание потомкам, через него юные посетители выставки узнают, как жили и о чем мечтали люди 50-70 лет назад. Но особенно любопытно здесь дошколятам. Воспитатели приводят малышей группами. Больше всего их восхищают советские телефоны. Мало кому удается понять, для чего этот аппарат и как им пользоваться.

Народный музей занимает второй этаж помещения, пристроенного к зданию бывшего «Детского мира» на улице Урицкого. «Детский мир» - первый магазин самообслуживания в Гатчине был открыт 21 ноября 1973 года. В экспозиции представлены различные раритеты этого популярного магазина детской одежды, обуви и игрушек. В том числе символический ключ от магазина, исторические панно на тему русских сказок. Сейчас они размещены в пролетах новой парадной лестницы.

В музее выставлен фотопортрет фотокорреспондента газеты «Гатчинская правда» Константина Буша. В конце октября Сергей Павлов провел экскурсию по музею для журналистов «Гатчинской правды». На стеллажах – несчитанное количество телевизоров, магнитофонов, фотоаппаратов. За каждым экспонатом – фамилия дарителя и своя история. Идешь по залу и как будто со знакомыми людьми встречаешься. А еще накрывают воспоминания о детстве, когда ничего не было, приходилось копить, добывать. Каждая покупка доставляла неописуемую радость. Предметы быта ценили, берегли, ремонтировали и передавали по наследству.

- Для меня ваш музей - это возможность вспомнить, как мы жили, какие вещи окружали нас, - говорит редактор «Гатчинской правды», депутат Елена Ивановна Суралева. - А за каждой вещью – приятные воспоминания «из того времени». Сюда надо обязательно приходить с детьми и рассказывать, используя реальные вещи, к которым можно прикоснуться, как жили мы, наши родители, бабушки и дедушки… В названии музея «Капсула Времени» четко отражается возможность перенестись на несколько десятилетий назад. Поэтому этот музей - наша история, которую уважаем, он помогает окунуться в советскую эпоху.

В ряду других музеев гатчинской земли музей «Капсула времени» занял свое место. Фонд народного музея регулярно пополняется: достижения технического прогресса, старые документы, грамоты, дореволюционные ноты…

Временного ценза для новых поступлений нет.

- Все, что уходящая натура, – все достойно внимания. У меня есть возможность – я сохраню. Многое пока лежит в запасниках – ждет своего часа, - поясняет основатель музея.

Учет пополнениям ведет хранитель Алексей Козлятников. Свои личные вещи передают в дар и гатчинцы, и люди издалека. Много тех, чьи фамилии хорошо известны. Настенные часы с боем музею подарил Владимир Павлович Вихров. Вначале считали, что это французские часы, по названию на циферблате. Но оказалось, что это не так. Часы производства немецкой фирмы Junghans. Недавно Виталий Юрьевич Смирнов из села Рождествено, работавший старшим механиком на теплоходе «BBC – Levorno» привез в музей свой любимый магнитофон «Союз-110 стерео».

Около 20 лет назад коллекция пополнилась редким телевизором, который хранился в квартире дедушки на Красноармейском проспекте. Похоже, что его потомки долгое время даже не знали, что это такое. Телевизор стоял на полу боком и служил подставкой для цветов. Когда дедушка ушел из жизни, рука внука не поднялась выкинуть представший взору раритет, и он передал его в музей. Сколько еще таких историй…

Многое из представленного в экспозиции было доступно только для советской номенклатуры, а простые граждане видели предметы роскоши на киноэкранах. Как, например, музыкальный аппарат из фильма «Кавказская пленница» на даче товарища Саахова. Или телевизор «Зенит» из фильма «Иван Бровкин на Целине».

Привлекают внимание первые цветные телевизоры весом 60 кг, телевизоры 1954 года с линзой, телефонный аппарат позапрошлого века. А вот первая бензопила, приемник связи для служебного пользования. Все это не только удивляет, но и заставляет задуматься.

- Сначала я демонстрировал ретро-технику, чтобы показать различия между старым и новым. Но сделать отдельный музей – мысли не было. Она появилась недавно. Пока у нас продолжается стройка, идет первичное становление музея. Решаем, какую тему выбрать, что еще добавить. Есть о чем творчески подумать, и есть куда расти, – считает Сергей Павлов.

Народный музей «Капсула Времени» - точка патриотизма приглашает посетителей со вторника по субботу включительно с 12.30 до 19.00 по адресу: Гатчина, ул. Урицкого, д.25 (Рекорд-Сервис). Вход бесплатный.

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