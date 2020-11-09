Автомобилистам придётся сбросить скорость

В Гатчинском районе
будут установлены соответствующие знаки в Вырице. Машинам придется сбросить
скорость перед образовательными учреждениями в Терволово, Кургино, Шпаньково,
Кобрино, Кобралово.
За последние несколько
лет на маршрутах от жилых кварталов до детских образовательных учреждений в
Ленинградской области обустроено свыше трехсот нерегулируемых пешеходных
переходов, установлено почти двести светофоров и нанесено несколько километров
шумовых полос.
Ленинградская область
ежегодно увеличивает количество стационарных комплексов автоматической фиксации
ПДД: статус одного из ведущих транзитных регионов России предполагает особую
ответственность за безопасность на дорогах. В рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» за два года поставлено 40 комплексов, а
всего круглосуточную цифровую вахту несут 211 электронных «глаз».