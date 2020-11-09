Автомобилистам придётся сбросить скорость

Автомобилистам придётся сбросить скорость

На региональных дорогах Ленинградской области вблизи детских садов и школ в 40 населенных пунктах вводится ограничение скоростного режима до 40 километров в час.

Рубрики : Дороги     09 Nov 2020

В Гатчинском районе будут установлены соответствующие знаки в Вырице. Машинам придется сбросить скорость перед образовательными учреждениями в Терволово, Кургино, Шпаньково, Кобрино, Кобралово.

За последние несколько лет на маршрутах от жилых кварталов до детских образовательных учреждений в Ленинградской области обустроено свыше трехсот нерегулируемых пешеходных переходов, установлено почти двести светофоров и нанесено несколько километров шумовых полос.

Ленинградская область ежегодно увеличивает количество стационарных комплексов автоматической фиксации ПДД: статус одного из ведущих транзитных регионов России предполагает особую ответственность за безопасность на дорогах. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за два года поставлено 40 комплексов, а всего круглосуточную цифровую вахту несут 211 электронных «глаз».

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