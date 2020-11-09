Маленькие чудеса фонда «Счастливое будущее»

Воспитанник Сиверского техникума-интерната для людей с ОВЗ Артем – инвалид, передвигается на костылях или на инвалидной коляске. Но, несмотря на это, молодой человек ведет активный образ жизни, учится, путешествует, любит спорт. Артем – позитивный, добрый человек, окружающие всегда видят его с улыбкой.

В середине сентября в его жизни случилась беда – после инфаркта парализовало его маму. Артем переехал из общежития техникума, чтобы ухаживать за ней. Физически делать это ему тяжело – мешают костыли и общий недуг. Чтобы маме было комфортнее выздоравливать, а Артему оказывать ей необходимую помощь, необходима была специальная кровать для лежачих больных. В связи с тем, что у семьи и так много средств уходит на лекарства, памперсы и средства по уходу, приобрести данную кровать не представлялось возможным.

Сотрудники фонда «Счастливое будущее» решили помочь Артему и его маме и организовали добровольный сбор средств в социальных сетях в интернете. Анна Оснач рассказала, что уже через несколько часов им удалось собрать более 20 тысяч рублей. Этих денег хватило на покупку кровати, лекарств и всего необходимого. Сотрудники фонда и волонтеры взяли на себя доставку и сбор кровати на месте.

- Благодарю всех неравнодушных людей, которые пришли на помощь Артему и его маме. Теперь у них все будет хорошо, а мама быстрее поправится, - рассказала Анна Оснач.

Подготовила Ирина ХРУСТАЛЁВА

Фото предоставлено фондом