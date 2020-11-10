Деревня Химози в сводке впервые

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 17 жителей Гатчинского района в семи населенных пунктах:

- г. Гатчина (+5)

- г. Коммунар (+5)

- д. Малое Верево (+1)

- д. Малые Колпаны (+1)

- д. Химози (+2)

- п. Новый Свет (+1)

- п. Пудость (+2)

В итоге в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 2729 человек, 1802 из их числа – 66,0 % - выздоровели, зарегистрировано 34 летальных исхода.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – 893 человека.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 10 ноября коронавирусная инфекция диагностирована у 13038 человек, 7039 человек поправились, 117 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 54,0 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 1108 человека (выздоровели 728),

- г. Коммунар – 179 человека (выздоровели 124),

- п. Сиверский – 142 человека (выздоровели 111),

- п. Вырица – 140 человек (выздоровел 105),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 104 человека (выздоровели 63)

- п. Новый Свет – 84 человека (выздоровели 67),

- п. Тайцы – 74 человека (выздоровели 50),

- с. Никольское – 57 человек (выздоровели 19),

- п. Пудость – 54 человека (выздоровели 30),

- д. Большие Колпаны – 51 человек (выздоровели 20),

- д. Малое Верево – 48 человек (выздоровели 23),

- п. Дружная Горка – 42 человека (выздоровели 28),

- д. Лампово – 30 человек (выздоровели 25),

- п. Войсковицы – 28 человек (выздоровели 26),

- д. Малые Колпаны – 27 человек (выздоровели 12),

- д. Сяськелево – 26 человек (выздоровели 18),

- п. Терволово – 22 человека (выздоровели 17),

- п. Семрино – 20 человек (выздоровели 9),

- п. Елизаветино – 20 человек (выздоровели 15),

- д. Новый Учхоз – 19 человек (выздоровели 14),

- п. Мыза-Ивановка – 17 человек (выздоровели 12),

- д. Пудомяги – 16 человек (выздоровели 15),

- д. Батово – 16 человек (выздоровели 10),

- д. Большое Рейзино – 15 человек (выздоровели 11),

- с. Рождествено – 14 человек (выздоровели 5),

- п. Высокоключевой – 13 человек (выздоровели 8),

- д. Белогорка – 12 человек (все выздоровели),

- п. Лукаши, п. Сусанино, п. Кобралово – по 11 человек,

- д. Мины – 10 человек (выздоровели 6),

- д. Покровская – 10 человек (выздоровели 5),

- д. Шпаньково, д. Монделево, д. Пустошка, д. Старосиверская, п. Суйда – по 9 человек,

- д. Жабино, д. Меньково – по 8 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, Дружноселье, д. Выра, д. Большое Верево, д. Даймище, д. Вайя, д. Корпиково, д. Парицы – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, д. Романовка, д. Вяхтелево, п. Торфяное, д. Куровицы, д. Новосиверская, п. Борницкий Лес – по 5 человек,

- д. Ляды, д. Ивановка (Пудостьское), д. Вайялово, д. Черново, д. Нижняя, д. Большево, п. Пригородный – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Орлино, д. Никольское, д. Антелево, п. Новинка, д. Покровка, Сокколово, п. Дивенский – по 3 человека,

- д. Изора, Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки, д. Крокшево, д. Тяглино, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша, массив Красницы, п. Торфопредприятие, д. Химози – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Зайцево, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», п. Кобринское, д. Коргузи, д. Истинка, д. Тихвинка, д. Межно, массив Вопша, СНТ «Лесное», д. Руссолово - по 1 человеку.