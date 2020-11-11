Клуб «Чайка» вновь открыт для ребят

Директор Районного центра детского творчества, куда входит учреждение, Оксана Пугачева рассказала, что обновленный клуб «Чайка» сегодня предлагает десять дополнительных общеразвивающих программ, в том числе адаптивных художественной, технической и социально-педагогической направленности, по которым будут работать семь педагогов. На 2020-2021 учебный год уже сформированы 24 группы детей. Всего в клубе открыто триста мест для детей от пяти до 18 лет.

- Был период, когда клуб «Чайка» пустовал из-за отсутствия комфортных условий для детей и педагогов, оборудования. При этом потребность в дополнительном образовании среди жителей микрорайона Мариенбург была всегда. Сегодня мы готовы принять наших первых воспитанников в обновленном клубе, - рассказала Оксана Пугачева.

Во время экскурсии по клубу директор Районного центра детского творчества продемонстрировала председателю комитета образования Гатчинского района Елене Глыбиной его образовательные и развивающие ресурсы.

В клубе «Чайка» всего три кабинета, но возможности у них практически безграничны. В кабинете для самых юных малыши будут заниматься лего-конструированием и программированием моделей, которые смогут передвигаться. Здесь же размещена шахматная доска и другие учебные материалы. В кабинете мульт-студии дети смогут создавать настоящие мультипликационные фильмы. В самом большом учебном классе расположилась творческая мастерская. Здесь ребята будут работать с пластилином, бумагой, картоном, природными материалами, бисером, тканью, а также писать картины и заниматься росписью по дереву. Это новшество уникально для гатчинских детских студий дополнительного образования, и педагоги клуба «Чайка» по-настоящему этим гордятся.

Каждый кабинет оборудован необходимой мебелью, раковиной, рециркуляторами воздуха, на входе в клуб установлен санитайзер для рук, предусмотрена обязательная термометрия. Учительская оформлена необычным образом: педагог может отгородиться с помощью раздвижных дверей в небольшой нише – кабинете и отдохнуть.

Оксана Пугачева рассказала, что ремонт клуба «Чайка» пришлось начинать с подвала, где были поменяны все трубы, также рабочие отремонтировали полы, потолки, стены, заменили окна, двери, сантехнику, выполнили косметический ремонт помещений. Для работы клуба закупили новую мебель, оргтехнику, интерактивную панель, дидактические пособия, конструктор Лего, канцелярские принадлежности, жалюзи, магнитные доски и многое другое. В учреждении оборудована раздевалка с перспективой сделать отдельный вход в клуб, а также два туалета: детский и взрослый. Клуб «Чайка» привели в порядок за счет местного и областного бюджетов.

- Дополнительное образование – это не просто урок в школе. К педагогам дополнительного образования ребенок приходит только, если сам хочет. Поэтому от вашей притягательной силы и умения заинтересовать детей зависит востребованность клуба. Кроме того, сегодня дополнительное образование приобретает две новые функции – ребенок может отдохнуть здесь от основного образовательного процесса и пройти множество социальных практик, чтобы понять, чем он хочет заниматься в дальнейшей жизни, - сказала Елена Глыбина по итогам экскурсии. Она пожелала всем педагогам клуба «Чайка» и Районного центра детского творчества успехов, а обновленному учреждению – большого количества заинтересованных и увлеченных новыми занятиями детей.

Во вторник, десятого ноября, учреждение дополнительного образования – клуб «Чайка» уже открыло свои двери для первых воспитанников. Занятия будут проходить в утреннее и вечернее время. Всю интересующую информацию о графике работы клуба можно узнать по телефону: 8 (81371) 2-11-44.

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