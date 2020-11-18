Обсудить
перспективы развития профессионального образования для успешной подготовки
кадров в дистанционном формате соберутся более 250 научных сотрудников,
педагогов, мастеров производственного обучения и административный персонал 28
организаций высшего и среднего профессионального образования региона.
Повестка дня
включает такие ключевые вопросы, как:
- Цифровая трансформация
образования.
- Подготовка и быстрая
переподготовка кадров по стандартам WoldSkills.
- Навыки мудрых. Лучшие практики
разработки и реализации программ.
- Эффективные практики реализации
программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного
обучения.
- Воспитание и социализация в
практикоориентированной среде профессионального образования.
На пленарном
заседании с докладами выступят:
- Тарасов
Сергей Валентинович - председатель комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области, доктор педагогических
наук, профессор. Тема доклада:
«Качество
профессионального образования: новые перспективы».
- Перевертайло
Алексей Станиславович - руководитель департамента систем
оценки квалификаций
автономной некоммерческой организации «Национальное агентство развития
квалификаций». Тема доклада: «Технологический
прорыв: кем и как будут реализовываться инновационные проекты?"
- Волошина Ирина
Александровна - директор по развитию системы профессиональных
квалификаций федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский
научно- исследовательский институт труда» Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации, кандидат психологических наук. Тема
доклада: «Опыт мониторинга востребованности профессий на основе
технологии больших данных».
- Голубовский Валерий Николаевич – ректор
Республиканского института профессионального образования (Беларусь), кандидат
педагогических наук, доцент. Тема
доклада: «Цифровая трансформация профессионального образования в Республике
Беларусь».
- Иванов Сергей
Анатольевич - заведующий лабораторией проблем развития
социального и экологического пространства и воспроизводства трудовых ресурсов
региона Института проблем региональной экономики Российской академии наук, заведующий лабораторией изучения социально-экономических и политических
процессов современного общества Санкт-Петербургского
государственного университета, доктор
экономических наук. Тема доклада:
"Цифровизация
экономики: проблемы и ориентиры кадрового обеспечения предприятий».
- Петрова Елена Алексеевна - декан
факультета психологии, заведующая кафедрой социальной, общей и клинической
психологией, доктор психологических наук, профессор Российского Государственного Социального Университета, Почётный работник высшего профессионального
образования РФ, президент Академии имиджелогии. Тема доклада: «Воспитание
профессионала: цели и технологии".
- Шкляр Аркадий Ханонович
- доктор педагогических наук, профессор. Тема доклада: «Модель
обеспечения качества для учреждений профессионального образования и обучения».
- Блинов Владимир
Игоревич - директор научно-исследовательского
центра профессионального образования и систем квалификаций Федерального
института развития образования Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор
педагогических наук, профессор. Тема доклада: «Цифровая дидактика профессионального
образования».
Второй день
конференции посвящен практике. В профессиональных мастерских «Образование без границ» практическим и методическим опытом
поделятся с коллегами представители средних профессиональных организаций: Всеволожский
агропромышленный техникум, Гатчинский педагогический колледж им. К.Д.
Ушинского, Кировский
политехнический техникум, Мичуринский многопрофильный техникум, Подпорожский политехнический техникум, Сосновоборский политехнический колледж,
Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева.
В программе:
- Ранняя профессиональная ориентация: детские технопарки «Кванториум».
- Формирование профессиональных компетенций с учетом
спецификации стандартов WORLDSKILLS.
- Деятельность
студентов Кировского политехнического техникума на базе детского
технопарка" Кванториум": путь от студента до наставника.
- Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций
в целях обеспечения соответствия их материально - технической базы современным
требованиям.
- Технологии дистанционного обучения.
- Обзор лучших практик взаимодействия системы
профессионального образования с работодателями.
- Индивидуальные траектории выпускников и содействие
занятости (на примере члена
национальной сборной WSR).
Культурно-просветительская
программа мероприятия включает просмотр фотовыставок «VIII Национальный
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» и «Молодые
профессионалы Ленинградской области 2020», показ
видеофильмов «Наша сила в мастерстве!» (посвящен 80-летию системы профессионального образования
Ленинградской области) и «Абилимпикс -
олимпиада возможностей».