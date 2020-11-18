Обсудить перспективы развития профессионального образования для успешной подготовки кадров в дистанционном формате соберутся более 250 научных сотрудников, педагогов, мастеров производственного обучения и административный персонал 28 организаций высшего и среднего профессионального образования региона.

Повестка дня включает такие ключевые вопросы, как:

- Цифровая трансформация образования.

- Подготовка и быстрая переподготовка кадров по стандартам WoldSkills.

- Навыки мудрых. Лучшие практики разработки и реализации программ.

- Эффективные практики реализации программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения.

- Воспитание и социализация в практикоориентированной среде профессионального образования.

На пленарном заседании с докладами выступят:

- Тарасов Сергей Валентинович - председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, доктор педагогических наук, профессор. Тема доклада: «Качество профессионального образования: новые перспективы».

- Перевертайло Алексей Станиславович - руководитель департамента систем оценки квалификаций автономной некоммерческой организации «Национальное агентство развития квалификаций». Тема доклада: «Технологический прорыв: кем и как будут реализовываться инновационные проекты?"

- Волошина Ирина Александровна - директор по развитию системы профессиональных квалификаций федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно- исследовательский институт труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, кандидат психологических наук. Тема доклада: «Опыт мониторинга востребованности профессий на основе технологии больших данных».

- Голубовский Валерий Николаевич – ректор Республиканского института профессионального образования (Беларусь), кандидат педагогических наук, доцент. Тема доклада: «Цифровая трансформация профессионального образования в Республике Беларусь».

- Иванов Сергей Анатольевич - заведующий лабораторией проблем развития социального и экологического пространства и воспроизводства трудовых ресурсов региона Института проблем региональной экономики Российской академии наук, заведующий лабораторией изучения социально-экономических и политических процессов современного общества Санкт-Петербургского государственного университета, доктор экономических наук. Тема доклада: "Цифровизация экономики: проблемы и ориентиры кадрового обеспечения предприятий».

- Петрова Елена Алексеевна - декан факультета психологии, заведующая кафедрой социальной, общей и клинической психологией, доктор психологических наук, профессор Российского Государственного Социального Университета, Почётный работник высшего профессионального образования РФ, президент Академии имиджелогии. Тема доклада: «Воспитание профессионала: цели и технологии".

- Шкляр Аркадий Ханонович - доктор педагогических наук, профессор. Тема доклада: «Модель обеспечения качества для учреждений профессионального образования и обучения».

- Блинов Владимир Игоревич - директор научно-исследовательского центра профессионального образования и систем квалификаций Федерального института развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор педагогических наук, профессор. Тема доклада: «Цифровая дидактика профессионального образования».

Второй день конференции посвящен практике. В профессиональных мастерских «Образование без границ» практическим и методическим опытом поделятся с коллегами представители средних профессиональных организаций: Всеволожский агропромышленный техникум, Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского, Кировский политехнический техникум, Мичуринский многопрофильный техникум, Подпорожский политехнический техникум, Сосновоборский политехнический колледж, Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева.

В программе:

- Ранняя профессиональная ориентация: детские технопарки «Кванториум».

- Формирование профессиональных компетенций с учетом спецификации стандартов WORLDSKILLS.

- Деятельность студентов Кировского политехнического техникума на базе детского технопарка" Кванториум": путь от студента до наставника.

- Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально - технической базы современным требованиям.

- Технологии дистанционного обучения.

- Обзор лучших практик взаимодействия системы профессионального образования с работодателями.

- Индивидуальные траектории выпускников и содействие занятости (на примере члена национальной сборной WSR).

Культурно-просветительская программа мероприятия включает просмотр фотовыставок «VIII Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» и «Молодые профессионалы Ленинградской области 2020», показ видеофильмов «Наша сила в мастерстве!» (посвящен 80-летию системы профессионального образования Ленинградской области) и «Абилимпикс - олимпиада возможностей».